Stříbrná Bubeníčková: Před třemi týdny jsem stěží předjela turisty. Nyní opět září

Mladá Češka je na trati deset kilometrů úřadující mistryní světa, ve Val di Fiemme byla rychlejší pouze jiná favoritka Anastasia Bagijanová z Ruska. Bubeníčková útočila na cenný kov i v úterním sprintu, v něm ale po pádu skončila v semifinále a celkově zapsala páté místo.
A tak si řekla, že zklamání musí přenést do zdravého vzteku a ve středu si se závodem poradit lépe. „Na startu je potřeba hodit emoce za hlavu a soustředit se na daný moment, což jsem udělala,“ popisovala v cíli.
|
Po biatlonu stříbro i v klasice! Bubeníčková na paralympiádě září, lepší byla jen Ruska
Honbu za nejcennější medailí jí trochu zkomplikovala náročná trať, na které se závodnice v teplém počasí bořily. Zrakově handicapovaní navíc na paralympiádě nastupují až po kategorii stojících a sedících, tudíž závodí na poměrně rozbořeném sněhu.
„Bylo to strašně těžké, trať byla náročná a vůbec mi nevyhovovala, trápila jsem se na ní,“ přiznala Bubeníčková. „Soupeřka byla silnější, respekt k ní. Dneska to lépe nešlo, ale jsem spokojená.“
Také její trasér David Šrůtek, který se sedmnáctiletou lyžařkou spolupracuje už pět let, byl z tratě mírně rozpačitý. „Trochu jsme se podivovali nad rozhodnutím posolit jen poslední sjezd. Stromečky byly hrozně hluboké nad kotníky, zvlášť pro parasportovce je to hodně náročné.“
Však také mezi závodnicemi byly v cíli velké mezery. Bubeníčková na první Rusku ztratila přes dvě a půl minuty, třetí Němka Leonie Walterová dokonce přes šest minut. „Viděl jsem, jak holky z Německa chodily pěšky. Bylo to opravdu těžké,“ líčil Šrůtek. „Všichni jsme museli zvedat nohy vysoko, aby se nám někde nezapíchla špička lyže.“
Závěrečný sjezd, na kterém Bubeníčková v úterý upadla, ve středečním závodě nebyl, stejně ale trať ve Val di Fiemme patří k těm těžším. Českou lyžařku navíc před paralympiádou trápila nemoc, kvůli které nemohla trénovat tak, jak by si přála.
„Ráno jsem vzpomínala, že tři týdny zpátky jsem šla na nějakém tréninku a byla jsem ráda, že vůbec předjíždím turisty. Chodila jsem pěšky. Takže ve výsledku jsem se stříbrem spokojená,“ dodala.
|
Odlišný styl parabiatlonistek. Jedna je opravdu pečlivá, druhá svá jako Zátopek
Přímo na stadionu ji hnal velký fanklub, kromě rodiny za ní dorazily i její kamarádky. „Kámoška od školky má ve čtvrtek osmnácté narozeniny a její přání bylo jet sem a fandit. To byla taky jedna z motivací makat.“
Tou druhou byl úterní výsledek, po kterém se Bubeníčková podle svých slov zdravě naštvala. „I když jsem měla už ve třetím kole krizi, věděla jsem, pro co jet a proč dál bojovat. Jela jsem kolo po kolu, kopec po kopci. A vyšlo to,“ ulevila si.
Ve Val di Fiemme může nastoupit ještě ke třem závodům, poslední biatlonové klání však nejspíše vynechá. Soustředit se bude především na nedělní výzvu v podobě dvaceti kilometrů.