Smůla české favoritky. Bubeníčkové sebral šance na další paralympijskou medaili pád

Velká favoritka závodu zrakově postižených sportovkyň po triumfu v kvalifikaci skončila na zemi ve sjezdu nedaleko před cílem a v závěrečné pasáži se propadla na třetí místo, první nepostupové. Celkově byla klasifikována na páté pozici, o příčku lépe skončila v Itálii v biatlonovém sprintu.
Sedmnáctiletá reprezentantka vyhrála dopolední kvalifikaci, z které postoupilo osm závodnic do vyřazovacích jízd. Do té první vyrazila Bubeníčková na základě závažnosti svého postižení s náskokem 18 sekund před dalšími třemi soupeřkami a dlouho mířila k postupu. Jenže v závěru klesání před dlouhou cílovou rovinkou za trasérem Davidem Šrůtkem ztratila patrně kvůli terénní nerovnosti v předklonu rovnováhu a upadla.
Z její smůly profitovaly Němka Leonie Maria Walterová a také Číňanka Cchung Ťi-chung. Využily rychlost nabytou ve sjezdu, Bubeníčkovou předstihly a obsadily na úkor české závodnice postupové pozice.
V kategorii mužů s tělesným postižením skončili Matěj Škoda a Miroslav Motejzík v kvalifikaci.
Na svazích v Cortině d’Ampezzo obsadil Tadeáš Kříž v alpské kombinaci mezi lyžaři se zrakovým postižením deváté místo a navázal na desátou příčku z pondělního superobřího slalomu a šesté místo ze sobotního sjezdu. Petr Drahoš v kategorii sedících skončil patnáctý.