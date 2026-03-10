Smůla české favoritky. Bubeníčkové sebral šance na další paralympijskou medaili pád

Autor: ,
  15:17
Stříbrná medailistka z vytrvalostního závodu biatlonistek Simona Bubeníčková přišla na paralympijských hrách v Itálii o šanci na další cenný kov kvůli pádu v semifinále sprintu v běhu na lyžích klasickou technikou.

Zklamání Simony Bubeníčkové. O další šanci na medaili přišla kvůli pádu v semifinále sprintu v běhu na lyžích klasickou technikou. | foto: Reuters

Velká favoritka závodu zrakově postižených sportovkyň po triumfu v kvalifikaci skončila na zemi ve sjezdu nedaleko před cílem a v závěrečné pasáži se propadla na třetí místo, první nepostupové. Celkově byla klasifikována na páté pozici, o příčku lépe skončila v Itálii v biatlonovém sprintu.

Sedmnáctiletá reprezentantka vyhrála dopolední kvalifikaci, z které postoupilo osm závodnic do vyřazovacích jízd. Do té první vyrazila Bubeníčková na základě závažnosti svého postižení s náskokem 18 sekund před dalšími třemi soupeřkami a dlouho mířila k postupu. Jenže v závěru klesání před dlouhou cílovou rovinkou za trasérem Davidem Šrůtkem ztratila patrně kvůli terénní nerovnosti v předklonu rovnováhu a upadla.

Z její smůly profitovaly Němka Leonie Maria Walterová a také Číňanka Cchung Ťi-chung. Využily rychlost nabytou ve sjezdu, Bubeníčkovou předstihly a obsadily na úkor české závodnice postupové pozice.

Podpora pro Simonu Bubeníčkovou.

V kategorii mužů s tělesným postižením skončili Matěj Škoda a Miroslav Motejzík v kvalifikaci.

Na svazích v Cortině d’Ampezzo obsadil Tadeáš Kříž v alpské kombinaci mezi lyžaři se zrakovým postižením deváté místo a navázal na desátou příčku z pondělního superobřího slalomu a šesté místo ze sobotního sjezdu. Petr Drahoš v kategorii sedících skončil patnáctý.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Třinec vs. OlomoucHokej - Předkolo - 10. 3. 2026:Třinec vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
10. 3. 17:00
  • 1.50
  • 4.73
  • 6.00
Kometa vs. Č. BudějoviceHokej - Předkolo - 10. 3. 2026:Kometa vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
10. 3. 18:00
  • 1.88
  • 4.30
  • 3.57
K. Vary vs. VítkoviceHokej - Předkolo - 10. 3. 2026:K. Vary vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
10. 3. 18:00
  • 1.95
  • 4.20
  • 3.41
Sparta vs. KladnoHokej - Předkolo - 10. 3. 2026:Sparta vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
10. 3. 18:45
  • 1.63
  • 4.49
  • 4.48
Galatasaray vs. LiverpoolFotbal - - 10. 3. 2026:Galatasaray vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
10. 3. 18:45
  • 4.49
  • 4.31
  • 1.74
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Kombinéza Leerdamové se vydražila za pět milionů. Peníze získá klub, v němž začínala

Jake Paul sleduje z tribuny zlatou jízdu své snoubenky Jutty Leerdamové....

Za 195 000 eur (4,7 milionu korun) se prodala v internetové aukci podepsaná závodní kombinéza nizozemské rychlobruslařky Jutty Leerdamové, která v ní získala na olympijských hrách v Miláně zlatou a...

Další ostuda šéfů paralympioniků. Rusům vlajku povolili, Ukrajincům mapu zakázali

V těchto kabátech měla nastupovat výprava ukrajinských paralympiků.

Heraskevyčovou zakázanou přilbou na milánských hrách to neskončilo. Tentokrát pro změnu dostala celá ukrajinská výprava zákaz používat na nadcházející paralympiádě své nástupové oblečení. Důvod? Byla...

Ukrajinka dostala varování za nápis „Stop válce“. A v Cortině zní hymna agresora

Parabiatlonistka Oleksandra Kononovová slaví bronzovou medaili z individuálu.

Od naší zpravodajky v Itálii O víkendu se na paralympijských hrál rozjely biatlonové závody, kterým dominovaly hlavně dvě země. Čína a Ukrajina. Právě druhý zmíněný stát dosáhl v tomto sportu na deset medailí, dvě z nich získala...

Program parahokeje na hrách v Miláně a Cortině 2026. Kdy hrají Češi?

Čeští para hokejisté s bronzovými medailemi na Světovém turnaji v Ostravě.

Hokejový turnaj na zimní paralympiádě 2026 v Miláně a Cortině bude patřit k nejatraktivnějším soutěžím celých her. Česká reprezentace se utká ve skupině s Kanadou, Slovenskem a Japonskem a pokusí se...

Polsko na paralympiádě nebude vysílat záběry na Rusy. Výbor zasáhl do zahájení

Symbol paralympijských her v Cortině d’Ampezzo.

Od naší zpravodajky v Itálii Další státy oznámily, že budou kvůli účasti Rusů a Bělorusů na paralympijských hrách bojkotovat páteční slavnostní zahájení ve Veroně. A mezinárodní výbor mezitím přichází s dalším kontroverzním...

Smůla české favoritky. Bubeníčkové sebral šance na další paralympijskou medaili pád

Zklamání Simony Bubeníčkové. O další šanci na medaili přišla kvůli pádu v...

Stříbrná medailistka z vytrvalostního závodu biatlonistek Simona Bubeníčková přišla na paralympijských hrách v Itálii o šanci na další cenný kov kvůli pádu v semifinále sprintu v běhu na lyžích...

10. března 2026  15:17

Lyžaři v kadeřnictví, vlajky v oknech i nápis pro Češku. Městečko žije paralympiádou

Simona Bubeníčková a její trasér David Šrůtel slaví stříbro z paralympijských...

Od naší zpravodajky v Itálii Jedním ze středisek, kde se letos konají zimní paralympijské hry, je ikonické Val di Fiemme. Údolí v severní Itálii proslulé náročnými běžeckými tratěmi. Stříbro na nich v biatlonu vybojovala i...

10. března 2026  12:30

Paralympiáda 2026: Kdy a kde sledovat české sportovce v Miláně a Cortině

Symbol paralympijských her v Cortině d’Ampezzo.

Zimní paralympijské hry 2026 v Miláně a Cortině nabídnou od 6. do 15. března souboje světové špičky v para sportech. Česká výprava bude bojovat o medaile v několika disciplínách včetně para hokeje,...

4. března 2026  12:06,  aktualizováno  10. 3. 9:17

Splnili jsme první část úkolu, těší trenéra parahokejistů. A jak vyzrát na Kanadu?

Trenér českých parahokejistů Jakub Novotný sleduje své svěřence na...

Od naší zpravodajky v Itálii Na posledních hrách v Pekingu skončili šestí, stejně jako předtím v Pchjongčchangu. V Soči i Vancouveru brali páté místo. A teď si čeští parahokejisté pod pěti kruhy poprvé zahrají o medaile. „Je to...

10. března 2026  7:50

Parahokejisté porazili i Slovensko, v Miláně mají zajištěnou účast v bojích o medaile

Čeští parahokejisté slaví vítězství nad Slovenskem.

Čeští parahokejisté porazili na paralympijských hrách v Miláně po Japonsku i Slovensko a po výhře 8:1 si zajistili postup do semifinále. Po třech bronzech ze světových šampionátů v řadě tak budou...

9. března 2026  16:10,  aktualizováno  22:32

Program parahokeje na hrách v Miláně a Cortině 2026. Kdy hrají Češi?

Čeští para hokejisté s bronzovými medailemi na Světovém turnaji v Ostravě.

Hokejový turnaj na zimní paralympiádě 2026 v Miláně a Cortině bude patřit k nejatraktivnějším soutěžím celých her. Česká reprezentace se utká ve skupině s Kanadou, Slovenskem a Japonskem a pokusí se...

9. března 2026  18:31

První trénink? Hrůza, líčí parahokejista Pátek. Na hrách už se začíná prosazovat

Čeští parahokejisté se radují z gólu v utkání proti Slovensku.

Od naší zpravodajky v Itálii Teprve v listopadu 2024 poprvé usedl do saní pro parahokejisty. A po 16 měsících tvrdého tréninku si vysloužil pozvánku do reprezentace pro hry v Itálii. Theodor Pátek se na led dostal při druhém...

9. března 2026  17:28

Ukrajinka dostala varování za nápis „Stop válce“. A v Cortině zní hymna agresora

Parabiatlonistka Oleksandra Kononovová slaví bronzovou medaili z individuálu.

Od naší zpravodajky v Itálii O víkendu se na paralympijských hrál rozjely biatlonové závody, kterým dominovaly hlavně dvě země. Čína a Ukrajina. Právě druhý zmíněný stát dosáhl v tomto sportu na deset medailí, dvě z nich získala...

9. března 2026  12:50

Ruská hymna po 12 letech. Je speciální vidět svou vlajku, slavila zlato paralyžařka

Ruska Varvara Vorončichinová získala zlato v super-G na paralympijských hrách.

Od naší zpravodajky v Itálii Na paralympijských hrách zazní poprvé od roku 2014 ruská hymna. Zlatou medaili si v pondělním super-G vyjela 23letá Varvara Vorončichinová, která zvítězila o téměř dvě sekundy před druhou Aurélií...

9. března 2026  11:22

Odlišný styl parabiatlonistek. Jedna je opravdu pečlivá, druhá svá jako Zátopek

Premium
Simona Bubeníčková na trati biatlonového sprintu na paralympijských hrách.

Od naší zpravodajky v Itálii Nedlouho před paralympiádou ještě ani netušila, zda bude moct na hry odjet. Vyřizovala si české občanství, čekala, jestli dostane divokou kartu. A nakonec mohla slavit, i když jen částečně. Carina...

9. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jela jsem pro babičku, líčila Bubeníčková. Potěšil ji telefonát od plavce Kratochvíla

Simona Bubeníčková slaví společně s trasérem Davidem Šrůtkem medaili z...

Od naší zpravodajky v Itálii Dojela do cíle a ihned se rozbrečela. „Máš stříbro z paralympiády!“ slyšela nevidomá Simona Bubeníčková po finiši biatlonového individuálu. Emoce, velké teplo a dehydratace ji vykolejily natolik, že...

8. března 2026  18:09

Druhé české stříbro na paralympiádě. Bubeníčková slaví v závodě biatlonistek

Simona Bubeníčková a David Šrůtek v individuální závodě biatlonistek na...

Simona Bubeníčková skončila na paralympijských hrách druhá ve vytrvalostním závodu biatlonistek a získala pro českou výpravu druhou medaili. V Teseru navázala na sobotní stříbro ze sprintu Cariny...

8. března 2026  14:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.