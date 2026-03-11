Rozhovor pro ruská média? Ne. Bubeníčková odmítla i fotku s vítězkou

Ruská hymna na paralympiádě zazněla už poněkolikáté, z čehož většina účastníků, hlavně těch ukrajinských, radost rozhodně nemá. Některé státy kvůli účasti Ruska bojkotovaly slavnostní zahájení ve Veroně, jiní svůj názor projevují právě na vyhlášeních.
Kazmaierová a její trasér Florian Baumann se po úterním závodě zrakově handicapovaných otočili k vítězům zády a odmítli pózovat na společné fotografii.
„Rozhodnutí, že Rusko může startovat pod vlastní vlajkou a s vlastní hymnou mi nepřijde správné,“ komentoval odmítavý čin německý trasér. „Před čtyřmi lety v Pekingu jsme zažili hezké chvíle s Ukrajinci, chtěli jsme s nimi vyjádřit solidaritu.“
Podobně reagovala také Kazmaierová. „Rozhodli jsme se nechat si čepice a neotáčet se k vlajkám, protože to nechceme podporovat,“ citoval závodnici Bild. „Ty lidi neznám, možná ten zločinný systém v Rusku nepodporují, třeba jsou milí. Ale vyhlášení bylo hodně zvláštní.“
Stejně jako to středeční, kde se na nejvyšší stupínek opět postavila Bagijanová se svým trasérem, druhou Bubeníčkovou porazila na desetikilometrové trati o více než dvě a půl minuty. A také mladá Češka dala najevo svůj nesouhlasný názor.
Při hymně i s trasérem Šrůtkem koukala mimo, odmítla si na fotku stoupnout hned vedle vítězky. A dalším nepříjemnostem musela čelit i v novinářské mixzóně, kde k ní přispěchali ruští novináři.
Mluvčí Českého paralympijského výboru Tadeáš Mahel jejich žádosti odmítl, načež se žurnalisté rozčílili. „Proč ne? Je to mixzóna! Nechcete nás tu proto, že jsme Rusové, nebo z jiného důvodu?“
„Pro ruská média rozhovory dávat nebudeme,“ uzavřeli Češi.