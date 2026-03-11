Rozhovor pro ruská média? Ne. Bubeníčková odmítla i fotku s vítězkou

Markéta Plšková
  20:29
Od naší zpravodajky v Itálii - V úterý nechtěla s vítězkou sprintu v běžeckém lyžování pózovat Němka Linn Kazmaierová. A ve středu na paralympiádě ve Val di Fiemme udělala to podobné po závodě na deset kilometrů i Simona Bubeníčková. Obě disciplíny totiž ovládla Ruska Anastasija Bagijanová. „Prostě jsme se takhle rozhodli, stejně jako Němci. Soupeřka ale dneska byla prostě lepší,“ shodli se Češka s trasérem Davidem Šrůtkem.
Simona Bubeníčková s Davidem Šrůtkem nechtěli jít k ruské vítězce.

foto: AP

Protest Němců při ruské hymně.
Vlajky závodnic, které se v běhu na lyžích na deset kilometrů dostaly na stupně...
Simona Bubeníčková s trasérem Davidem Šrůtkem se radují ze stříbrné medaile na...
Simona Bubeníčková s trasérem Davidem Šrůtkem se radují ze stříbrné medaile.
7 fotografií

Ruská hymna na paralympiádě zazněla už poněkolikáté, z čehož většina účastníků, hlavně těch ukrajinských, radost rozhodně nemá. Některé státy kvůli účasti Ruska bojkotovaly slavnostní zahájení ve Veroně, jiní svůj názor projevují právě na vyhlášeních.

Kazmaierová a její trasér Florian Baumann se po úterním závodě zrakově handicapovaných otočili k vítězům zády a odmítli pózovat na společné fotografii.

„Rozhodnutí, že Rusko může startovat pod vlastní vlajkou a s vlastní hymnou mi nepřijde správné,“ komentoval odmítavý čin německý trasér. „Před čtyřmi lety v Pekingu jsme zažili hezké chvíle s Ukrajinci, chtěli jsme s nimi vyjádřit solidaritu.“

Protest Němců při ruské hymně.

Podobně reagovala také Kazmaierová. „Rozhodli jsme se nechat si čepice a neotáčet se k vlajkám, protože to nechceme podporovat,“ citoval závodnici Bild. „Ty lidi neznám, možná ten zločinný systém v Rusku nepodporují, třeba jsou milí. Ale vyhlášení bylo hodně zvláštní.“

Stejně jako to středeční, kde se na nejvyšší stupínek opět postavila Bagijanová se svým trasérem, druhou Bubeníčkovou porazila na desetikilometrové trati o více než dvě a půl minuty. A také mladá Češka dala najevo svůj nesouhlasný názor.

Při hymně i s trasérem Šrůtkem koukala mimo, odmítla si na fotku stoupnout hned vedle vítězky. A dalším nepříjemnostem musela čelit i v novinářské mixzóně, kde k ní přispěchali ruští novináři.

Ruská hymna po 12 letech. Je speciální vidět svou vlajku, slavila zlato paralyžařka

Mluvčí Českého paralympijského výboru Tadeáš Mahel jejich žádosti odmítl, načež se žurnalisté rozčílili. „Proč ne? Je to mixzóna! Nechcete nás tu proto, že jsme Rusové, nebo z jiného důvodu?“

„Pro ruská média rozhovory dávat nebudeme,“ uzavřeli Češi.

Program parahokeje na hrách v Miláně a Cortině 2026. Kdy hrají Češi?

Parahokejisté Kanady dávají gól výběru České republiky.

Hokejový turnaj na zimní paralympiádě 2026 v Miláně a Cortině patří k nejatraktivnějším soutěžím celých her. Česká reprezentace se utkala ve skupině s Kanadou, Slovenskem a Japonskem a pokusí se...

Ukrajinka dostala varování za nápis „Stop válce". A v Cortině zní hymna agresora

Parabiatlonistka Oleksandra Kononovová slaví bronzovou medaili z individuálu.

Od naší zpravodajky v Itálii O víkendu se na paralympijských hrál rozjely biatlonové závody, kterým dominovaly hlavně dvě země. Čína a Ukrajina. Právě druhý zmíněný stát dosáhl v tomto sportu na deset medailí, dvě z nich získala...

Lyžaři v kadeřnictví, vlajky v oknech i nápis pro Češku. Městečko žije paralympiádou

Simona Bubeníčková a její trasér David Šrůtel slaví stříbro z paralympijských...

Od naší zpravodajky v Itálii Jedním ze středisek, kde se letos konají zimní paralympijské hry, je ikonické Val di Fiemme. Údolí v severní Itálii proslulé náročnými běžeckými tratěmi. Stříbro na nich v biatlonu vybojovala i...

Polsko na paralympiádě nebude vysílat záběry na Rusy. Výbor zasáhl do zahájení

Symbol paralympijských her v Cortině d’Ampezzo.

Od naší zpravodajky v Itálii Další státy oznámily, že budou kvůli účasti Rusů a Bělorusů na paralympijských hrách bojkotovat páteční slavnostní zahájení ve Veroně. A mezinárodní výbor mezitím přichází s dalším kontroverzním...

Zelingrová cenu fair play nedostala. Vyhrál Malinin, který pogratuloval soupeři

Julie Zelingrová a Vít Chabičovský v posledním zápase skupiny proti Koreji.

Česká curlerka Julie Zelingrová za svůj sportovní čin na nedávných zimních olympijských hrách cenu fair play nezískala. V hlasování veřejnosti vyhrál americký krasobruslař Ilia Malinin.

11. března 2026  20:29

Stříbrná Bubeníčková: Před třemi týdny jsem stěží předjela turisty. Nyní opět září

Simona Bubeníčková s trasérem Davidem Šrůtkem se radují ze stříbrné medaile.

Od naší zpravodajky v Itálii Když dorazila do cíle běžeckého závodu na deset kilometrů, byla viditelně vyčerpaná. Poté ale už nadšeně skákala, mávala a posílala polibky divákům. Nevidomá lyžařka Simona Bubeníčková si ve středu...

11. března 2026  16:33

Po biatlonu stříbro i v klasice! Bubeníčková na paralympiádě září, lepší byla jen Ruska

Simona Bubeníčková s trasérem Davidem Šrůtkem po dokončení závodu na 10 km.

Sedmnáctiletá Simona Bubeníčková získala na paralympijských hrách druhou stříbrnou medaili. V Teseru skončila zrakově postižená sportovkyně druhá v běhu na lyžích na 10 km klasickou technikou a...

11. března 2026  13:37,  aktualizováno  14:17

Z útoku se přemístil do brány, zavedl specifický posed. Teď je Sedláček oporou

Brankář českých parahokejistů Patrik Sedláček.

Od naší zpravodajky v Itálii Před čtyřmi lety v Pekingu mu bylo teprve dvacet, rozkoukával se na paralympijských hrách a byl nadějným útočníkem. Ale cítil, že jeho role v týmu by měla být jinde. A tak si splnil sen a přesunul se...

11. března 2026  13:30

Od tříměsíční práce k životnímu projektu. Trenér parahokejistů o saních i respektu

Premium
Trenér českých parahokejistů Jakub Novotný sleduje své svěřence na...

Od naší zpravodajky v Itálii Poprvé na paralympijských hrách postoupili do semifinále a poprvé si zahrají o medaile. Ačkoliv čeští parahokejisté v úterý padli s Kanadou 1:4, ve skupině obsadili druhé místo. Už podruhé je na...

11. března 2026

Program parahokeje na hrách v Miláně a Cortině 2026. Kdy hrají Češi?

Parahokejisté Kanady dávají gól výběru České republiky.

Hokejový turnaj na zimní paralympiádě 2026 v Miláně a Cortině patří k nejatraktivnějším soutěžím celých her. Česká reprezentace se utkala ve skupině s Kanadou, Slovenskem a Japonskem a pokusí se...

9. března 2026  18:31,  aktualizováno  10. 3. 23:58

Říkal jsem, že na led nepůjdu, abych to neku*vil, smál se Hábl. Nakonec dal gól

Čeští parahokejisté se radují z gólu do sítě Kanady.

Od naší zpravodajky v Itálii Je jedním z nejzkušenějších hráčů týmu, za reprezentaci hrál poprvé už v roce 2007. Zúčastnil se všech paralympiád, na které se Češi kvalifikovali, hry v Miláně jsou už jeho páté. „Toto mi nikdo...

10. března 2026  21:06

Parahokejisté podlehli Kanadě, boj o medaile začnou proti Spojeným státům

Český parahokejový brankář Patrik Sedláček hledá kotouč v paraolympijském...

Čeští parahokejisté v závěrečném utkání ve skupině B na paralympijských hrách v Miláně podlehli Kanadě 1:4. Do svého prvního semifinále v historii tak svěřenci trenéra Jakuba Novotného postoupili z...

10. března 2026  20:03

Smůla české favoritky. Bubeníčkové sebral šance na další paralympijskou medaili pád

Zklamání Simony Bubeníčkové. O další šanci na medaili přišla kvůli pádu v...

Stříbrná medailistka z vytrvalostního závodu biatlonistek Simona Bubeníčková přišla na paralympijských hrách v Itálii o šanci na další cenný kov kvůli pádu v semifinále sprintu v běhu na lyžích...

10. března 2026  15:17

Lyžaři v kadeřnictví, vlajky v oknech i nápis pro Češku. Městečko žije paralympiádou

Simona Bubeníčková a její trasér David Šrůtel slaví stříbro z paralympijských...

Od naší zpravodajky v Itálii Jedním ze středisek, kde se letos konají zimní paralympijské hry, je ikonické Val di Fiemme. Údolí v severní Itálii proslulé náročnými běžeckými tratěmi. Stříbro na nich v biatlonu vybojovala i...

10. března 2026  12:30

Paralympiáda 2026: Kdy a kde sledovat české sportovce v Miláně a Cortině

Symbol paralympijských her v Cortině d’Ampezzo.

Zimní paralympijské hry 2026 v Miláně a Cortině nabídnou od 6. do 15. března souboje světové špičky v para sportech. Česká výprava bude bojovat o medaile v několika disciplínách včetně para hokeje,...

4. března 2026  12:06,  aktualizováno  10. 3. 9:17

Splnili jsme první část úkolu, těší trenéra parahokejistů. A jak vyzrát na Kanadu?

Trenér českých parahokejistů Jakub Novotný sleduje své svěřence na...

Od naší zpravodajky v Itálii Na posledních hrách v Pekingu skončili šestí, stejně jako předtím v Pchjongčchangu. V Soči i Vancouveru brali páté místo. A teď si čeští parahokejisté pod pěti kruhy poprvé zahrají o medaile. „Je to...

10. března 2026  7:50

