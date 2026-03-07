Místo medailí myslí na menší cíle. Naděje Bubeníčková o parabiatlonu i své bublině

Simona Bubeníčková se svým trasérem ve vytrvalostním závodě.

Markéta Plšková
  10:00
Od naší zpravodajky v Itálii - Před sezonou si řekla, že by ráda k běžeckému lyžování přibrala i biatlon. A tak si k tréninkům na sněhu přidala i manipulaci s laserovou puškou. Což byla dobrá volba. Hned první závod, který nevidomá Simona Bubeníčková absolvovala dokázala ovládnout. A tak je momentálně největší českou medailovou nadějí na paralympijských hrách.

„Ale moje střelba je pořád taková nevyzpytatelná,“ směje se úřadující mistryně světa v běžeckém lyžování v rozhovoru pro iDNES.cz.

Od začátku týdne se připravovala v italském Val di Fiemme, kde ji v sobotu čeká biatlonový sprint a v neděli individuální závod. Právě vytrvalostní klání bylo to první, ve kterém zazářila.

Premiérovou paralympiádu zažívá v sedmnácti letech, přitom si chvíli ani nemyslela, že by na hry někdy mohla odjet. Svůj handicap nepovažovala za natolik omezující, aby se paralympiády mohla účastnit. O zrak přicházela postupně, aktuálně je zcela nevidomá.

Při závodech jí pomáhá trasér David Šrůtek, při biatlonu má na střelnici sluchátka a na terč míří pomocí zvuku z laserové pušky. A i když střílí mnohem kratší dobu než její soupeřky, ukazuje, že je schopná se v jejich konkurenci prosadit.

V podstatě jezdíme na stejných tratích jako olympionici, tady to ani jinak namotat nejde.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
