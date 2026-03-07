Místo medailí myslí na menší cíle. Naděje Bubeníčková o parabiatlonu i své bublině

„Ale moje střelba je pořád taková nevyzpytatelná,“ směje se úřadující mistryně světa v běžeckém lyžování v rozhovoru pro iDNES.cz.
Od začátku týdne se připravovala v italském Val di Fiemme, kde ji v sobotu čeká biatlonový sprint a v neděli individuální závod. Právě vytrvalostní klání bylo to první, ve kterém zazářila.
Premiérovou paralympiádu zažívá v sedmnácti letech, přitom si chvíli ani nemyslela, že by na hry někdy mohla odjet. Svůj handicap nepovažovala za natolik omezující, aby se paralympiády mohla účastnit. O zrak přicházela postupně, aktuálně je zcela nevidomá.
Při závodech jí pomáhá trasér David Šrůtek, při biatlonu má na střelnici sluchátka a na terč míří pomocí zvuku z laserové pušky. A i když střílí mnohem kratší dobu než její soupeřky, ukazuje, že je schopná se v jejich konkurenci prosadit.
V podstatě jezdíme na stejných tratích jako olympionici, tady to ani jinak namotat nejde.