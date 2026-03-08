Mířila na cizí terče, přesto pak dala nulu. A čtvrté místo? Beru ho, říká Bubeníčková

Markéta Plšková
  8:56
Od naší zpravodajky v Itálii - Před prvním závodem na paralympijských hrách, kterým byl sobotní biatlonový sprint, cítila velkou nervozitu. „Ani jsem skoro nespala,“ přiznala Simona Bubeníčková. Na trať navíc vyrážela po nemoci, která jí komplikovala poslední tréninky před hrami. Přesto se v konkurenci dalších závodnic dokázala se dvěma nulami na střelnici prosadit až na čtvrté místo.
Fotogalerie3

Simona Bubeníčková na trati biatlonového sprintu na paralympijských hrách. | foto: Matěj Nový/Český paralympijský tým

„Je to takové hořkosladké, ale beru to,“ hodnotila následně v cíli. Biatlon si k běžeckému lyžování přidala až před aktuální sezonou, zatím tedy nemá tolik zkušeností jako její soupeřky. „Holky jely perfektně, byly rychlé a přesné. I když Číňance stačila na zlato jedna chyba, ta musela letět jako blázen.“

Bubeníčková rozjela první kolo trochu pomaleji, aby se pozvolna dostala do svého obvyklého tempa. Nejvíce se ale zdržela na druhé střelbě, protože omylem mířila na cizí terče.

Místo medailí myslí na menší cíle. Naděje Bubeníčková o parabiatlonu i své bublině

„S první položkou jsem spokojená, samozřejmě nestřílím rychle jako ty nejlepší. Ale pro mě je důležité, že to byla nula a odjížděla jsem po první střelbě s čistou hlavou,“ hodnotila úvodní pokusy. „Na té druhé jsem měla trochu problém, protože jsem nemohla najít tón.“

Sedmnáctiletá Češka totiž závodí v kategorii zrakově handicapovaných a jako jedna z mála je úplně nevidomá. Z jejího reálného času se v cíli počítá pouze 88 %, zatímco některé její soupeřky mají například 97 %. Na rozdíl od nich se tak Bubeníčková na střeleckém koberci řídí při zaujetí polohy jen hmatem. A střílí z laserové pušky, která ji navádí zvukem.

„A jelikož jsem nic neslyšela, přetočila jsem se doprava. Ale bylo to moc a mířila jsem na vedlejší terče,“ vysvětlila. „Už jsem chtěla vystřelit a najednou tón přestal, tak jsem zvedla ruku. Rozhodčí mě přetočil doleva a už jsem mířila na svůj terč. Ale nerozhodilo mě to, zase jsem dala nulu.“

Zpovzdálí ji sledoval její trasér David Šrůtek, se kterým pravidelně jezdí už pět let. Při biatlonu jí ovšem na střelnici nesmí radit, protože u podložek je takzvaná „tichá zóna“.

Simona Bubeníčková v cíli biatlonového sprintu na paralympijských hrách.

„Můžu ji jen přivést správně na podložku. Simča mi půjčí hůlky, já ji držím za madla a počítám jí vzdálenost od podložky,“ popisuje Šrůtek svou práci. „Pak si Simča musí čipem odstartovat terč, aby se ta zbraň vůbec zapnula. Holky, co trochu vidí, tak tu krabičku vidí, Simča si ji musí nahmatat.“

Stejně jako při zaujetí správné polohy. „Já můžu Simče pomoct naštelovat se, ale nemůžu mluvit. Holky, které mají zbytky zraku, ještě vidí, kde ten terč aspoň je. Já Simču vždycky klepnu hůlkou, ale pak musím odjet pryč,“ dodává.

Pak je tedy na Bubeníčkové, aby správně odhadla, kde terče jsou. A ve sprintu se jí to i přes problémy podařilo náramně, nakonec zazelenala všech deset ran.

Příprava na paralympiádu? Zlomená krční páteř. Edlingerová vyjela stříbro i s límcem

„Nechala jsem tam vše, co jsem mohla,“ komentovala svůj celkový výkon. „Poslední tři týdny jsem nebyla úplně v topu, moc jsem netrénovala a ještě minulý týden jsem si říkala, že bude úspěch, když se doplazím do cíle.“

Ale ve výsledku byla spokojená i s představením na lyžích, ač nebylo takové, na které je úřadující mistryně světa v běhu na deset kilometrů zvyklá. „Samozřejmě bych byla radši, kdyby se mi jelo lehčeji, vždycky to může být lepší. A věřím, že to lepší bude. Dneska k bronzové medaili scházelo ještě hodně.“

Třeba i ideální trať. Ve Val di Fiemme to rozhodně nevypadá, že se zde závodí na zimní paralympiádě. Všude kolem vidíte zeleň, jen na trati je sníh. A dost mu dává zabrat ostré a teplé slunce.

Simona Bubeníčková na trati biatlonového sprintu na paralympijských hrách.

„Je hrozné teplo, což je podle mě to nejhorší. Ale trať posolili, což bylo fajn, držela hezky pohromadě celou dobu a bylo to mnohem lepší než na trénincích. Nemůžu si na trať stěžovat, všichni to měli stejné. Nakonec to dneska nebylo tak hrozný, organizátoři odvedli skvělou práci,“ chválila Bubeníčková, která je zatím zapsaná na dalších šest startů.

Po biatlonu okusí na hrách i oblíbené běžecké lyžování. „Těším se, až budeme jenom rubat,“ směje se. „Ale i ten biatlon bude fajn. V neděli nás čeká individuál, který bude ještě náročnější. Představa toho, že mám jet ještě dvě kola navíc... Nevím, nevím. Ale tak čtyřikrát si lehnu, čtyřikrát to odstřílím.“

A bude doufat, že tentokrát se prostřílí třeba až k cennému kovu.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Teplice B vs. VarnsdorfFotbal - 18. kolo - 8. 3. 2026:Teplice B vs. Varnsdorf //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 1.23
  • 6.00
  • 9.50
Dukla B vs. KladnoFotbal - 18. kolo - 8. 3. 2026:Dukla B vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
8. 3. 10:15
  • 6.91
  • 4.51
  • 1.25
Bohemians B vs. Slavia CFotbal - 18. kolo - 8. 3. 2026:Bohemians B vs. Slavia C //www.idnes.cz/sport
8. 3. 10:15
  • 2.15
  • 3.49
  • 2.41
Zbrojovka Brno B vs. VrchovinaFotbal - 18. kolo - 8. 3. 2026:Zbrojovka Brno B vs. Vrchovina //www.idnes.cz/sport
8. 3. 10:15
  • 1.40
  • 3.98
  • 5.21
Slovácko B vs. HodonínFotbal - 18. kolo - 8. 3. 2026:Slovácko B vs. Hodonín //www.idnes.cz/sport
8. 3. 10:15
  • 2.94
  • 3.66
  • 1.81
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Kombinéza Leerdamové se vydražila za pět milionů. Peníze získá klub, v němž začínala

Jake Paul sleduje z tribuny zlatou jízdu své snoubenky Jutty Leerdamové....

Za 195 000 eur (4,7 milionu korun) se prodala v internetové aukci podepsaná závodní kombinéza nizozemské rychlobruslařky Jutty Leerdamové, která v ní získala na olympijských hrách v Miláně zlatou a...

Další ostuda šéfů paralympioniků. Rusům vlajku povolili, Ukrajincům mapu zakázali

V těchto kabátech měla nastupovat výprava ukrajinských paralympiků.

Heraskevyčovou zakázanou přilbou na milánských hrách to neskončilo. Tentokrát pro změnu dostala celá ukrajinská výprava zákaz používat na nadcházející paralympiádě své nástupové oblečení. Důvod? Byla...

Polsko na paralympiádě nebude vysílat záběry na Rusy. Výbor zasáhl do zahájení

Symbol paralympijských her v Cortině d’Ampezzo.

Od naší zpravodajky v Itálii Další státy oznámily, že budou kvůli účasti Rusů a Bělorusů na paralympijských hrách bojkotovat páteční slavnostní zahájení ve Veroně. A mezinárodní výbor mezitím přichází s dalším kontroverzním...

Zelingrová cenu fair play nedostala. Vyhrál Malinin, který pogratuloval soupeři

Julie Zelingrová a Vít Chabičovský v posledním zápase skupiny proti Koreji.

Česká curlerka Julie Zelingrová za svůj sportovní čin na nedávných zimních olympijských hrách cenu fair play nezískala. V hlasování veřejnosti vyhrál americký krasobruslař Ilia Malinin.

Program parahokeje na hrách v Miláně a Cortině 2026. Kdy hrají Češi?

Čeští para hokejisté s bronzovými medailemi na Světovém turnaji v Ostravě.

Hokejový turnaj na zimní paralympiádě 2026 v Miláně a Cortině bude patřit k nejatraktivnějším soutěžím celých her. Česká reprezentace se utká ve skupině s Kanadou, Slovenskem a Japonskem a pokusí se...

Paralympiáda 2026: Kdy a kde sledovat české sportovce v Miláně a Cortině

Symbol paralympijských her v Cortině d’Ampezzo.

Zimní paralympijské hry 2026 v Miláně a Cortině nabídnou od 6. do 15. března souboje světové špičky v para sportech. Česká výprava bude bojovat o medaile v několika disciplínách včetně para hokeje,...

4. března 2026  12:06,  aktualizováno  8. 3. 9:59

Mířila na cizí terče, přesto pak dala nulu. A čtvrté místo? Beru ho, říká Bubeníčková

Simona Bubeníčková na trati biatlonového sprintu na paralympijských hrách.

Od naší zpravodajky v Itálii Před prvním závodem na paralympijských hrách, kterým byl sobotní biatlonový sprint, cítila velkou nervozitu. „Ani jsem skoro nespala,“ přiznala Simona Bubeníčková. Na trať navíc vyrážela po nemoci,...

8. března 2026  8:56

Příprava na paralympiádu? Zlomená krční páteř. Edlingerová vyjela stříbro i s límcem

Carina Edlingerová s trasérem Alexandrem Paťavou slaví stříbro na...

Od naší zpravodajky v Itálii Už ví, jaké je to být paralympijskou šampionkou. Na předchozích dvou hrách závodila v běžeckém lyžování za rodné Rakousko. Nyní v sedmadvaceti letech soutěží v biatlonu a za Českou republiku. A pro...

7. března 2026  17:38

Medaile po šestnácti letech! Biatlonistka Edlingerová získala na paralympiádě stříbro

Parabiatlonistka Carina Edlingerová s trasérem Alexandrem Paťavou slaví...

Biatlonistka Carina Edlingerová získala pro Česko po 16 letech medaili ze zimních paralympijských her. Ve sprintu v Teseru skončila rakouská rodačka druhá. Čtvrté místo obsadila další česká zrakově...

7. března 2026  14:34

Schoval jsem si puk, smál se parahokejista Kapko. Cítí, že týmu chybí efektivita

Trénink českých parahokejistů na paralympijských hrách v Miláně.

Od naší zpravodajky v Itálii Do zápasu vstupovali jako velcí favorité, vždyť v posledních dvou utkáních smázli soupeře z Japonska 9:0 a 10:0. Jenže průběh úvodního paralympijského klání úplně nevycházel podle jejich představ....

7. března 2026  14:03

Po obrovské převaze těsná výhra. Parahokejisté na hrách zdolali Japonsko

Snímek ze souboje českých a japonských parahokejistů na paralympiádě v Miláně.

Čeští parahokejisté zahájili paralympijské hry v Miláně vydřeným vítězstvím 3:2 nad Japonskem. Střelecky přitom dominovali, na branku vyslali 30 pokusů, Japonci jen čtyři. Dalšími soupeři za postupem...

7. března 2026  13:11

Program parahokeje na hrách v Miláně a Cortině 2026. Kdy hrají Češi?

Čeští para hokejisté s bronzovými medailemi na Světovém turnaji v Ostravě.

Hokejový turnaj na zimní paralympiádě 2026 v Miláně a Cortině bude patřit k nejatraktivnějším soutěžím celých her. Česká reprezentace se utká ve skupině s Kanadou, Slovenskem a Japonskem a pokusí se...

7. března 2026  12:27

Místo medailí myslí na menší cíle. Naděje Bubeníčková o parabiatlonu i své bublině

Premium
Simona Bubeníčková se svým trasérem ve vytrvalostním závodě.

Od naší zpravodajky v Itálii Před sezonou si řekla, že by ráda k běžeckému lyžování přibrala i biatlon. A tak si k tréninkům na sněhu přidala i manipulaci s laserovou puškou. Což byla dobrá volba. Hned první závod, který...

7. března 2026

Začala zimní paralympiáda. Na zahájení chyběla polovina výprav, včetně Čechů

Představení při zahájení paralympijských her.

Začaly XIV. zimní paralympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Slavnostní ceremoniál ve Veroně na protest proti plnohodnotné účasti ruských a běloruských sportovců v době pokračující agrese na...

6. března 2026  22:20

Írán kvůli konfliktu na Blízkém východě nebude soutěžit na paralympiádě

Symbol paralympijských her v Cortině d’Ampezzo.

Írán nebude startovat na zimních paralympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Jeho jediný reprezentant běžec na lyžích Abúlfázl Chatíbí nemohl do Itálie kvůli konfliktu na Blízkém východě...

6. března 2026  19:37

Ruští veteráni z Ukrajiny mohou na hry. Šéf paralympioniků: Nabízíme druhou šanci

Prezident Mezinárodního paralympijského výboru Andrew Parsons zakončuje...

Ruští vojáci zranění během invaze na Ukrajinu mohou v budoucnu startovat na paralympijských hrách. Před začátkem zimních her v Itálii to BBC řekl předseda Mezinárodního paralympijského výboru (IPC)...

6. března 2026  16:12

Rekordní česká výprava míří na paralympiádu. Budvar pro ni připravil exkluzivní pivní sekt

Na zimní paralympijské hry Milán Cortina 2026 vyráží nejpočetnější výprava v...

Český paralympijský sport zažívá historický moment. Na zimní hry Milán Cortina 2026 vyráží nejpočetnější výprava v dějinách – celkem 24 para sportovců, kteří budou bojovat o medaile v hokeji,...

6. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.