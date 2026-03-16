Plave bomby. I ona je skvělá! Supertalenti Bubeníčková a Kratochvíl se obdivují

Oba jsou několikanásobnými medailisty z paralympiády. Navíc tak mladí! Bubeníčkové je teprve sedmnáct let, Kratochvíl byl na hrách v Paříži dokonce ještě o rok mladší.
Spojuje je víc, než by vás možná na první dobrou napadlo.
Oba jsou velmi pracovití, talentovaní a oddaní svému sportu. Mají také úplně stejný handicap, oba jsou zcela nevidomí. K čemuž došlo postupně. Český plavec přišel o zrak v šesti letech kvůli rakovině, jeho lyžařská kolegyně kompletně oslepla před třemi lety kvůli atrofii očního nervu. A kdyby si vybrala sport, kterému se věnovala před lyžováním, mohla i ona bojovat místo na zimních hrách na těch letních. Dokonce úplně v totožném odvětví jako Kratochvíl. V plavání.
|
„Simča je skvělá, moc jí fandím a snažím se ji podporovat, protože si to zaslouží. Je skvělé, že se jí na první paralympiádě takhle daří,“ komentoval Kratochvíl pro iDNES.cz její čtyři cenné kovy.
Obdivují se navzájem, při závodech hodně čerpají z obrovské podpory svých nejbližších. Odlišnost? „Napadá mě asi jen to, že Simča je žena a David je chlap,“ odlehčí dotaz na mladé sportovce předseda Českého paralympijského výboru Zbyněk Sýkora. „Oni jsou si opravdu hodně podobní. Navzdory mladému věku mají profesionální přístup. Jsem si jistý, že od obou ještě ledacos uvidíme.“
A ne, ani tím výčet podobností Bubeníčkové a Kratochvíla nekončí. Protože i jejich paralympijská cesta je až na pár odchylek totožná.
Kratochvíl rok před hrami v Paříži poprvé ovládl mistrovství světa. Bubeníčková rok před paralympiádou v Itálii rovněž triumfovala na světovém šampionátu. Oba odjížděli na největší akci jako jasní favorité a oba také ukořistili nejvíce medailí z celého týmu.
Ano, Bubeníčkové sice uteklo zlato, které si na rozdíl od ní Kratochvíl odvezl, on měl ale o jeden cenný kov méně. Svou pařížskou cestu končil s jedním zlatem, jedním stříbrem a jedním bronzem, Bubeníčková posbírala tři stříbrné a jednu bronzovou.
I jejich nejhorší výsledek z paralympiády je stejný, oba ve svém nejméně povedením závodě skončili pátí. Zkrátka až roztomile vtipné náhody.
|
Mimochodem Kratochvíl má na úspěchu Bubeníčkové malou zásluhu, protože den před jejím prvním medailovým závodem ji překvapil telefonátem. „Chtěl jsem ji trochu uklidnit a popřát hodně štěstí. Doufám, že jí to alespoň trochu pomohlo,“ zmínil.
Pomohlo?
„No jasně, že ano,“ cenila si mladá lyžařka. „Od té doby jsme neustále v kontaktu, pořád si píšeme a voláme, David mě hrozně moc motivuje. Už se těším, až se někdy potkáme. Je fajn si povídat s někým, jako je on, protože si to sám prožil a dokáže mě pochopit.“
Poslední dny je paradoxně dělilo „jen“ tři sta kilometrů, Kratochvíl totiž závodil na Světovém poháru v italském Lignanu, kde dvakrát posunul světový rekord v závodě na sto metrů volným způsobem.
„Plave neskutečné bomby,“ chválila ho Bubeníčková. „A Simča zase jela bomby na lyžích,“ lichotil jí zpět Kratochvíl. Na dálku s ní prožíval také biatlonové klání ve stíhacím sprintu, kde nejprve dojela třetí, pak ale po odečtu soupeřky klesla na čtvrté místo. Medaile k ní doputovala až po protestu českého týmu. „To čekání muselo být šílené,“ soucítil s ní osmnáctiletý plavec. „Muselo se v ní mísit hrozně moc emocí, já bych se asi zbláznil!“
Bubeníčková ovšem i toto vnímá jako cenné zkušenosti do budoucna. Věří, že i negativní zážitky promění v motivaci: „Vím, jak se zlepšovat a jak makat dál. Věřím, že moje výkonnost půjde ještě nahoru, jsem teprve na začátku.“
Vždyť na příští paralympiádě ve Francii jí bude 21, o čtyři roky později pak 25. To je věk, ve kterém aktuálně září její největší soupeřky, které ji ve Val di Fiemme připravily o zlaté medaile.
|
„Na zlatou jsem letos neměla. Mrzí mě to, ale nemůžu mít hned všechno. Aspoň se mám kam posouvat,“ uznává. „Ve výsledku jsem spokojená, čtyři medaile jsou skvělé.“
Teď se může soustředit na Světový pohár, domácí závody a také mistrovství světa, které ji čeká příští rok.
A klidně by si mohla vzít příklad z kolegy Kratochvíla, který rok po paralympiádě vybojoval na světovém šampionátu neuvěřitelných sedm medailí.