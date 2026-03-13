Bronz? Čtvrté místo. Přece jen bronz! Jak Bubeníčková v pátek třináctého čekala

Markéta Plšková
  19:19
Od naší zpravodajky v Itálii - Neumím to nudně, potřebuju něco extra. Těmito slovy hodnotila Simona Bubeníčková svá vystoupení na paralympijských hrách. To páteční totiž bylo hodně zamotané, v cílové rovince biatlonového stíhacího sprintu sice slavila bronzovou medaili, jenže po závodě se sesunula na čtvrté místo. A musela dlouho čekat, než se na medailovou pozici znovu vrátila.
Simona Bubeníčková s trasérem Davidem Šrůtkem slaví bronzové medaile z paralympijského stíhacího sprintu v biatlonu. | foto: Reuters

„Tohle už mi prosím nikdo nikdy příště nedělejte,“ smála se už s cenným kovem na krku. Na vyhlášení musely závodnice se zrakovým handicapem čekat opravdu dlouho, neboť český tým proti rozhodnutí odebrat Bubeníčkové medaili podal protest.

A tak sedmnáctiletá reprezentantka doufala a doufala. A pak už ani to ne. „Ani jsem nečekala, že to takhle dopadne,“ popisovala své pocity.

Co se na trati ve Val di Fiemme vlastně stalo?

Dvě Češky na stupních! Edlingerová získala zlato, bronz Bubeníčkové stvrdili rozhodčí

Bubeníčková držela po dopolední kvalifikaci druhé místo za krajankou Carinou Edlingerovou, která nakonec celý závod ovládla. Mladší z dua Češek si po jedné chybě pohoršila na třetí příčku, stejně ale ze svého výkonu před koncem upustila a vychutnávala si ovace za bronzový počin.

Jenže po chvíli ji ve výsledkové tabuli přeskočila do té doby čtvrtá Leonie Maria Walterová. Německá závodnice měla na střelnici problém s čipem, kterým si parabiatlonistky aktivují laserovou pušku. A tak jí rozhodčí odečetli čas, díky kterému se posunula na třetí místo.

Mladá Češka byla viditelně zklamaná, její tým ovšem podal protest. „Je to celé zvláštní, čekali jsme opravdu dlouho,“ narážela Bubeníčková na prostoj dlouhý hodinu a půl. „Už jsem skoro přestala doufat. Ale samozřejmě je to skvělé a pro Čechy historický moment, že máme na stupních dvě české vlajky.“

Protože nakonec padlo rozhodnutí, že bronz dostane i Bubeníčková i Walterová.

Simona Bubeníčková a její trasér David Šrůtek během paralympijského závodu...

„Myslím, že to dopadlo pro všechny dobře, všichni jsou spokojení,“ usoudila Bubeníčková. „Je to tak, jak to mělo být. Dvě bronzové je něco, co se neděje každý den, ale dnes je pátek třináctého. Jsem moc ráda, že mám další medaili.“

Už si totiž dokonce začala vyčítat, že cílovou rovinku pátečního klání vypustila. „Měla jsem dobrý závod, udělala jsem vše nejlíp, jak jsem mohla. Jedna chyba na střelnici, ale i tak doufám, že si medaili zasloužím. Užívala jsem si dojezd, protože to je jediný závod, kdy hned víte výsledek. Samozřejmě jsem si trochu vyčítala, že jsem nezabrala.“

Nakonec nebylo třeba. Bubeníčková se o obnovení výsledku, podle kterého opravdu skončila třetí, dozvěděla při cestě na toaletu. „Procházeli jsme kolem buňky a najednou se všichni začali radovat a křičet. Pak na mě naskákali, bylo to krasné.“

Yeah baby! Asi je ze mě biatlonistka, smála se zlatá Edlingerová. Konečně si zazpívala

K opožděnému předávání medailí se tak musela náležitě obléknout, na což neměla úplně mnoho času. „Mamka mi vždycky říká, že mi oblékání hrozně trvá. Kdyby viděla tohle,“ vtipkovala.

Pak si společně s trasérem Davidem Šrůtkem užila už třetí stupně vítězek, předtím získala dvě stříbra. „Tahle medaile byla úplně nečekaná,“ hodnotil její pomocník. „Ještě ve čtvrtek ráno jsme říkali, že nevíme, jestli budeme startovat. Nakonec jsme řekli, proč ne, je to paralympiáda, půjdeme do toho.“

A šli. Naplno. „I ta sdílená radost s Carinou a Alexem byla krásná. Už na startu jsme jim říkali, ať makají, protože jsme chtěli, aby tu zněla česká hymna.“

Bubeníčkovou na paralympiádě čekají ještě dva starty v běžeckém lyžování –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ sobotní štafeta a nedělní závod na dvacet kilometrů. A Šrůtek předpovídá: „Jestli v neděli pojede stejně jako dnes, bude to úplně super.“

Rozhovor pro ruská média? Ne. Bubeníčková odmítla i fotku s vítězkou

Simona Bubeníčková s Davidem Šrůtkem nechtěli jít k ruské vítězce.

Od naší zpravodajky v Itálii V úterý nechtěla s vítězkou sprintu v běžeckém lyžování pózovat Němka Linn Kazmaierová. A ve středu na paralympiádě ve Val di Fiemme udělala to podobné po závodě na deset kilometrů i Simona...

Program parahokeje na hrách v Miláně a Cortině 2026. Kdy hrají Češi?

Parahokejisté Kanady dávají gól výběru České republiky.

Hokejový turnaj na zimní paralympiádě 2026 v Miláně a Cortině patří k nejatraktivnějším soutěžím celých her. Česká reprezentace se utkala ve skupině s Kanadou, Slovenskem a Japonskem a pokusí se...

Ukrajinka dostala varování za nápis „Stop válce“. A v Cortině zní hymna agresora

Parabiatlonistka Oleksandra Kononovová slaví bronzovou medaili z individuálu.

Od naší zpravodajky v Itálii O víkendu se na paralympijských hrál rozjely biatlonové závody, kterým dominovaly hlavně dvě země. Čína a Ukrajina. Právě druhý zmíněný stát dosáhl v tomto sportu na deset medailí, dvě z nich získala...

Lyžaři v kadeřnictví, vlajky v oknech i nápis pro Češku. Městečko žije paralympiádou

Simona Bubeníčková a její trasér David Šrůtel slaví stříbro z paralympijských...

Od naší zpravodajky v Itálii Jedním ze středisek, kde se letos konají zimní paralympijské hry, je ikonické Val di Fiemme. Údolí v severní Itálii proslulé náročnými běžeckými tratěmi. Stříbro na nich v biatlonu vybojovala i...

Ruská hymna po 12 letech. Je speciální vidět svou vlajku, slavila zlato paralyžařka

Ruska Varvara Vorončichinová získala zlato v super-G na paralympijských hrách.

Od naší zpravodajky v Itálii Na paralympijských hrách zazní poprvé od roku 2014 ruská hymna. Zlatou medaili si v pondělním super-G vyjela 23letá Varvara Vorončichinová, která zvítězila o téměř dvě sekundy před druhou Aurélií...

Sen o finále je pryč. Parahokejisté v Miláně zabojují o bronz, nestačili na Američany

Patrik Sedláček dostává třetí gól v semifinálovém klání s USA.

Čeští parahokejisté prohráli v semifinále paralympijských her v Miláně s týmem Spojených států 1:6. V neděli budou svěřenci trenéra Jakuba Novotného hrát o historickou bronzovou medaili s poraženým z...

13. března 2026  17:26,  aktualizováno  19:02

Dvě Češky na stupních! Edlingerová získala zlato, bronz Bubeníčkové stvrdili rozhodčí

Carina Edlingerová a její trasér Alexandr Patava oslavují paralympijské zlato.

Carina Edlingerová získala ve stíhacím sprintu biatlonistek první české zlato na zimní paralympiádě od roku 2002. Druhá zrakově postižená česká reprezentantka Simona Bubeníčková úspěch podtrhla...

13. března 2026  14:36,  aktualizováno  16:50

Yeah baby! Asi je ze mě biatlonistka, smála se zlatá Edlingerová. Konečně si zazpívala

Carina Edlingerová a její trasér Alexandr Patava oslavují paralympijské zlato.

Od naší zpravodajky v Itálii Společně si užívali cílovou rovinku, ve které už věděli, že budou novými paralympijskými šampiony. Carina Edligerová a její trasér Alexandr Paťava v pátek ovládli stíhací sprint zrakově...

13. března 2026  16:10

Program parahokeje na hrách v Miláně a Cortině 2026. Kdy hrají Češi?

Parahokejisté Kanady dávají gól výběru České republiky.

Hokejový turnaj na zimní paralympiádě 2026 v Miláně a Cortině patří k nejatraktivnějším soutěžím celých her. Česká reprezentace se utkala ve skupině s Kanadou, Slovenskem a Japonskem a pokusí se...

13. března 2026  10:57

Parahokejista s vášní pro 3D tisk. Splněný dětský sen, pochvaluje si Kapko první hry

Parahokejista Lukáš Kapko.

Od naší zpravodajky v Itálii Je jedním z nejmladších v českém parahokejovém týmu, na paralympiádě v Miláně oslavil devatenácté narozeniny. Přesto už dokázal gólem rozhodnout úvodní utkání proti Japonsku. Obránce Lukáš Kapko se...

13. března 2026  10:05

Jak na Američany? Musíme být hustí, velí trenér parahokejistů. Tým si užil volno

Čeští parahokejisté před začátkem zápasu proti Slovensku.

Od naší zpravodajky v Itálii Před paralympiádou byl jejich cíl poprvé bojovat o cenné kovy. Ten si splnili, když v Miláně postoupili do semifinále. Teď by rádi některou z medailí získali. První výzva čeká české parahokejisty v...

12. března 2026  19:03

Paralympiáda 2026: Kdy a kde sledovat české sportovce v Miláně a Cortině

Symbol paralympijských her v Cortině d’Ampezzo.

Zimní paralympijské hry 2026 v Miláně a Cortině nabídnou od 6. do 15. března souboje světové špičky v para sportech. Česká výprava bude bojovat o medaile v několika disciplínách včetně para hokeje,...

4. března 2026  12:06,  aktualizováno  12. 3. 18:22

Paralyžař věnoval medaili Putinovi. Ukrajina si stěžuje na zákaz vlajek a schůzí

Rusko a Ukrajina společně na paralympiádě.

Od naší zpravodajky v Itálii Ostuda. Teror. Zklamání. Tato slova čím dál častěji zaznívají od členů ukrajinského paralympijského týmu, který podle jejich slov čelí zákazům ze strany Mezinárodního paralympijského výboru (IPC)....

12. března 2026  17:14

Simča je tvrďák, nezastaví ji ani krvavé pády, říká o Bubeníčkové trasér Šrůtek

Simona Bubeníčková s trasérem Davidem Šrůtkem se radují ze stříbrné medaile na...

Od naší zpravodajky v Itálii Usmyslela si, že musí napravit úterní pád v semifinále sprintu. A ve středu na paralympiádě získala na těžkých a rozbředlých tratích v italském Teseru stříbro na klasické intervalové desítce. Dává si...

12. března 2026  7:27

Rozhovor pro ruská média? Ne. Bubeníčková odmítla i fotku s vítězkou

Simona Bubeníčková s Davidem Šrůtkem nechtěli jít k ruské vítězce.

Od naší zpravodajky v Itálii V úterý nechtěla s vítězkou sprintu v běžeckém lyžování pózovat Němka Linn Kazmaierová. A ve středu na paralympiádě ve Val di Fiemme udělala to podobné po závodě na deset kilometrů i Simona...

11. března 2026  20:29

Stříbrná Bubeníčková: Před třemi týdny jsem stěží předjela turisty. Nyní opět září

Simona Bubeníčková s trasérem Davidem Šrůtkem se radují ze stříbrné medaile.

Od naší zpravodajky v Itálii Když dorazila do cíle běžeckého závodu na deset kilometrů, byla viditelně vyčerpaná. Poté ale už nadšeně skákala, mávala a posílala polibky divákům. Nevidomá lyžařka Simona Bubeníčková si ve středu...

11. března 2026  16:33

Po biatlonu stříbro i v klasice! Bubeníčková na paralympiádě září, lepší byla jen Ruska

Simona Bubeníčková s trasérem Davidem Šrůtkem po dokončení závodu na 10 km.

Sedmnáctiletá Simona Bubeníčková získala na paralympijských hrách druhou stříbrnou medaili. V Teseru skončila zrakově postižená sportovkyně druhá v běhu na lyžích na 10 km klasickou technikou a...

11. března 2026  13:37,  aktualizováno  14:17

