Po biatlonu stříbro i v klasice! Bubeníčková na paralympiádě září, lepší byla jen Ruska

Úřadující mistryně světa na klasické desítce s intervalovým startem nestačila pouze na Rusku Anastasii Bagijanovou, která získala druhé zlato po triumfu v úterním sprintu. V něm Bubeníčková při útoku na medaili vypadla po pádu v semifinále a byla klasifikována pátá.
Smůla české favoritky. Bubeníčkové sebral šance na další paralympijskou medaili pád
Česká paralympionička přiznala, že měla zvýšenou motivaci po úterním pádu. "Věděla jsem, když už nebudu moct, budu mít na co myslet a pro co jet. Ale na startu jsem byla klidná. Dneska ráno jsem vzpomínala, že tři týdny zpátky jsem na tréninku šla a byla jsem ráda, že předjíždím turistu, takže ve výsledku jsem spokojená. Na víc to nestačilo," uvedla Bubeníčková, kterou jako trasér doprovází David Šrůtek.
V mužské kategorii stojících dojel Matěj Škoda třináctý, padesátiletý Miroslav Motejzík závod nedokončil.
Česká výprava v Itálii má po šestnáctiletém medailovém půstu na zimních paralympiádách aktuálně na kontě tři stříbra. První cenný kov získala v sobotu v biatlonovém sprintu Carina Edlingerová.