Po biatlonu stříbro i v klasice! Bubeníčková na paralympiádě září, lepší byla jen Ruska

Autor: ,
  13:37aktualizováno  14:17
Sedmnáctiletá Simona Bubeníčková získala na paralympijských hrách druhou stříbrnou medaili. V Teseru skončila zrakově postižená sportovkyně druhá v běhu na lyžích na 10 km klasickou technikou a navázala na medaili stejné hodnoty z nedělního vytrvalostního závodu biatlonistek.
Simona Bubeníčková s trasérem Davidem Šrůtkem po dokončení závodu na 10 km.

Simona Bubeníčková s trasérem Davidem Šrůtkem po dokončení závodu na 10 km. | foto: Reuters

Simona Bubeníčková slaví společně s trasérem Davidem Šrůtkem medaili z...
Simona Bubeníčková a její trasér David Šrůtek se radují ze stříbrné medaile z...
Simona Bubeníčková a David Šrůtek v individuální závodě biatlonistek na...
Simona Bubeníčková v cíli biatlonového sprintu na paralympijských hrách.
9 fotografií

Úřadující mistryně světa na klasické desítce s intervalovým startem nestačila pouze na Rusku Anastasii Bagijanovou, která získala druhé zlato po triumfu v úterním sprintu. V něm Bubeníčková při útoku na medaili vypadla po pádu v semifinále a byla klasifikována pátá.

Smůla české favoritky. Bubeníčkové sebral šance na další paralympijskou medaili pád

Česká paralympionička přiznala, že měla zvýšenou motivaci po úterním pádu. "Věděla jsem, když už nebudu moct, budu mít na co myslet a pro co jet. Ale na startu jsem byla klidná. Dneska ráno jsem vzpomínala, že tři týdny zpátky jsem na tréninku šla a byla jsem ráda, že předjíždím turistu, takže ve výsledku jsem spokojená. Na víc to nestačilo," uvedla Bubeníčková, kterou jako trasér doprovází David Šrůtek.

Ukrajinský paralympionik trénoval s pomocí umělé inteligence. Získal stříbro

V mužské kategorii stojících dojel Matěj Škoda třináctý, padesátiletý Miroslav Motejzík závod nedokončil.

Česká výprava v Itálii má po šestnáctiletém medailovém půstu na zimních paralympiádách aktuálně na kontě tři stříbra. První cenný kov získala v sobotu v biatlonovém sprintu Carina Edlingerová.

Vstoupit do diskuse (23 příspěvků)
Tipsport - partner programu
Zacharovová vs. FruhvirtováTenis - - 11. 3. 2026:Zacharovová vs. Fruhvirtová //www.idnes.cz/sport
11. 3. 18:00
  • 1.65
  • -
  • 2.12
Nymburk vs. TerstBasketbal - 5. kolo osmifinálové skupiny L - 11. 3. 2026:Nymburk vs. Terst //www.idnes.cz/sport
11. 3. 18:30
  • 1.44
  • 16.30
  • 3.09
Leverkusen vs. ArsenalFotbal - - 11. 3. 2026:Leverkusen vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
11. 3. 18:45
  • 6.36
  • 4.50
  • 1.53
Muchová vs. ŚwiatekováTenis - - 11. 3. 2026:Muchová vs. Świateková //www.idnes.cz/sport
11. 3. 19:00
  • 2.51
  • -
  • 1.55
Garín vs. SvrčinaTenis - - 11. 3. 2026:Garín vs. Svrčina //www.idnes.cz/sport
11. 3. 20:10
  • 2.34
  • -
  • 1.53
Bodo/Glimt vs. Sporting LisabonFotbal - - 11. 3. 2026:Bodo/Glimt vs. Sporting Lisabon //www.idnes.cz/sport
11. 3. 21:00
  • 2.37
  • 3.65
  • 3.02
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Další ostuda šéfů paralympioniků. Rusům vlajku povolili, Ukrajincům mapu zakázali

V těchto kabátech měla nastupovat výprava ukrajinských paralympiků.

Heraskevyčovou zakázanou přilbou na milánských hrách to neskončilo. Tentokrát pro změnu dostala celá ukrajinská výprava zákaz používat na nadcházející paralympiádě své nástupové oblečení. Důvod? Byla...

Ukrajinka dostala varování za nápis „Stop válce“. A v Cortině zní hymna agresora

Parabiatlonistka Oleksandra Kononovová slaví bronzovou medaili z individuálu.

Od naší zpravodajky v Itálii O víkendu se na paralympijských hrál rozjely biatlonové závody, kterým dominovaly hlavně dvě země. Čína a Ukrajina. Právě druhý zmíněný stát dosáhl v tomto sportu na deset medailí, dvě z nich získala...

Program parahokeje na hrách v Miláně a Cortině 2026. Kdy hrají Češi?

Parahokejisté Kanady dávají gól výběru České republiky.

Hokejový turnaj na zimní paralympiádě 2026 v Miláně a Cortině patří k nejatraktivnějším soutěžím celých her. Česká reprezentace se utkala ve skupině s Kanadou, Slovenskem a Japonskem a pokusí se...

Polsko na paralympiádě nebude vysílat záběry na Rusy. Výbor zasáhl do zahájení

Symbol paralympijských her v Cortině d’Ampezzo.

Od naší zpravodajky v Itálii Další státy oznámily, že budou kvůli účasti Rusů a Bělorusů na paralympijských hrách bojkotovat páteční slavnostní zahájení ve Veroně. A mezinárodní výbor mezitím přichází s dalším kontroverzním...

Lyžaři v kadeřnictví, vlajky v oknech i nápis pro Češku. Městečko žije paralympiádou

Simona Bubeníčková a její trasér David Šrůtel slaví stříbro z paralympijských...

Od naší zpravodajky v Itálii Jedním ze středisek, kde se letos konají zimní paralympijské hry, je ikonické Val di Fiemme. Údolí v severní Itálii proslulé náročnými běžeckými tratěmi. Stříbro na nich v biatlonu vybojovala i...

Po biatlonu stříbro i v klasice! Bubeníčková na paralympiádě září, lepší byla jen Ruska

Simona Bubeníčková s trasérem Davidem Šrůtkem po dokončení závodu na 10 km.

Sedmnáctiletá Simona Bubeníčková získala na paralympijských hrách druhou stříbrnou medaili. V Teseru skončila zrakově postižená sportovkyně druhá v běhu na lyžích na 10 km klasickou technikou a...

11. března 2026  13:37,  aktualizováno  14:17

Z útoku se přemístil do brány, zavedl specifický posed. Teď je Sedláček oporou

Brankář českých parahokejistů Patrik Sedláček.

Od naší zpravodajky v Itálii Před čtyřmi lety v Pekingu mu bylo teprve dvacet, rozkoukával se na paralympijských hrách a byl nadějným útočníkem. Ale cítil, že jeho role v týmu by měla být jinde. A tak si splnil sen a přesunul se...

11. března 2026  13:30

Od tříměsíční práce k životnímu projektu. Trenér parahokejistů o saních i respektu

Premium
Trenér českých parahokejistů Jakub Novotný sleduje své svěřence na...

Od naší zpravodajky v Itálii Poprvé na paralympijských hrách postoupili do semifinále a poprvé si zahrají o medaile. Ačkoliv čeští parahokejisté v úterý padli s Kanadou 1:4, ve skupině obsadili druhé místo. Už podruhé je na...

11. března 2026

Program parahokeje na hrách v Miláně a Cortině 2026. Kdy hrají Češi?

Parahokejisté Kanady dávají gól výběru České republiky.

Hokejový turnaj na zimní paralympiádě 2026 v Miláně a Cortině patří k nejatraktivnějším soutěžím celých her. Česká reprezentace se utkala ve skupině s Kanadou, Slovenskem a Japonskem a pokusí se...

9. března 2026  18:31,  aktualizováno  10. 3. 23:58

Říkal jsem, že na led nepůjdu, abych to neku*vil, smál se Hábl. Nakonec dal gól

Čeští parahokejisté se radují z gólu do sítě Kanady.

Od naší zpravodajky v Itálii Je jedním z nejzkušenějších hráčů týmu, za reprezentaci hrál poprvé už v roce 2007. Zúčastnil se všech paralympiád, na které se Češi kvalifikovali, hry v Miláně jsou už jeho páté. „Toto mi nikdo...

10. března 2026  21:06

Parahokejisté podlehli Kanadě, boj o medaile začnou proti Spojeným státům

Český parahokejový brankář Patrik Sedláček hledá kotouč v paraolympijském...

Čeští parahokejisté v závěrečném utkání ve skupině B na paralympijských hrách v Miláně podlehli Kanadě 1:4. Do svého prvního semifinále v historii tak svěřenci trenéra Jakuba Novotného postoupili z...

10. března 2026  20:03

Smůla české favoritky. Bubeníčkové sebral šance na další paralympijskou medaili pád

Zklamání Simony Bubeníčkové. O další šanci na medaili přišla kvůli pádu v...

Stříbrná medailistka z vytrvalostního závodu biatlonistek Simona Bubeníčková přišla na paralympijských hrách v Itálii o šanci na další cenný kov kvůli pádu v semifinále sprintu v běhu na lyžích...

10. března 2026  15:17

Lyžaři v kadeřnictví, vlajky v oknech i nápis pro Češku. Městečko žije paralympiádou

Simona Bubeníčková a její trasér David Šrůtel slaví stříbro z paralympijských...

Od naší zpravodajky v Itálii Jedním ze středisek, kde se letos konají zimní paralympijské hry, je ikonické Val di Fiemme. Údolí v severní Itálii proslulé náročnými běžeckými tratěmi. Stříbro na nich v biatlonu vybojovala i...

10. března 2026  12:30

Paralympiáda 2026: Kdy a kde sledovat české sportovce v Miláně a Cortině

Symbol paralympijských her v Cortině d’Ampezzo.

Zimní paralympijské hry 2026 v Miláně a Cortině nabídnou od 6. do 15. března souboje světové špičky v para sportech. Česká výprava bude bojovat o medaile v několika disciplínách včetně para hokeje,...

4. března 2026  12:06,  aktualizováno  10. 3. 9:17

Splnili jsme první část úkolu, těší trenéra parahokejistů. A jak vyzrát na Kanadu?

Trenér českých parahokejistů Jakub Novotný sleduje své svěřence na...

Od naší zpravodajky v Itálii Na posledních hrách v Pekingu skončili šestí, stejně jako předtím v Pchjongčchangu. V Soči i Vancouveru brali páté místo. A teď si čeští parahokejisté pod pěti kruhy poprvé zahrají o medaile. „Je to...

10. března 2026  7:50

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter

Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...

Parahokejisté porazili i Slovensko, v Miláně mají zajištěnou účast v bojích o medaile

Čeští parahokejisté slaví vítězství nad Slovenskem.

Čeští parahokejisté porazili na paralympijských hrách v Miláně po Japonsku i Slovensko a po výhře 8:1 si zajistili postup do semifinále. Po třech bronzech ze světových šampionátů v řadě tak budou...

9. března 2026  16:10,  aktualizováno  22:32

První trénink? Hrůza, líčí parahokejista Pátek. Na hrách už se začíná prosazovat

Čeští parahokejisté se radují z gólu v utkání proti Slovensku.

Od naší zpravodajky v Itálii Teprve v listopadu 2024 poprvé usedl do saní pro parahokejisty. A po 16 měsících tvrdého tréninku si vysloužil pozvánku do reprezentace pro hry v Itálii. Theodor Pátek se na led dostal při druhém...

9. března 2026  17:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.