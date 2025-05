Skandál v judu. Paralympijská vítězka předstírala, že je slepá, má doživotní zákaz

Ázerbájdžánské sportovní weby uvádí, že Hajiyevová neprošla kontrolou před mistrovstvím světa v Astaně, které skončilo ve čtvrtek. „Ukázalo se, že nemá žádná omezení zraku.“

Čtyřiadvacetiletá sportovkyně tak vyfasovala zákaz působení v para judu do konce života.

Od prosince roku 2021 paralympionici v tomto sportu soutěží ve dvou kategoriích: J1 je pro ty, kteří jsou zcela slepí, v J2 zápolí ti, kteří částečně vidí.

Hajiyevová chtěla na šampionátu v Kazachstánu startovat v kategorii J2 do 53 kilogramů.

Když před čtyřmi lety triumfovala na hrách v Tokiu, platila pouze jediná kategorie zrakového postižení, judistky a judisté se rozdělovali jenom podle váhových tříd.

V Astaně se navíc do potíží dostala i její krajanka Elnara Nizamliová, jež se přihlásila do kategorie J1, ale prohlídka odhalila, že částečně vidí, a tak ji přeřadili do J2.

Tyto příběhy připomínají kauzu z paralympiády v Sydney v roce 2000, kde většina zlatého týmu španělských basketbalistů předstírala mentální postižení.