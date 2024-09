Nevidět soupeře je i výhoda, říká plavec Kratochvíl a popisuje funkci tapérů

„Jsme sportovní rodina a já jsem chtěl strašně dělat nějakej sport. Nakonec padla karta na plavání, šel jsem do klubu do Tachova se jenom tak zeptat, jestli bych to mohl v malém bazénu zkusit. A tam si mě vzala na starost jedna trenérka, která mě naučila ten základní styl,“ vzpomínal Kratochvíl na začátky.

V bazénu už je jako doma skoro deset let a v jeho kariéře ho naplno podporují i rodiče Jiří a Stanislava, kteří mají během závodů roli tzv. tapérů. „Na každém konci bazénu mě ťuknou, abych udělal správně obrátku a jel další štaci,“ přiblížil paralympijský medailista.

Důležité je správné načasování ťuknutí, aby plavec dosáhl na stěnu, ale zároveň ji neměl moc blízko, nebo do ní dokonce nenarazil. „Maminka je hrozně nervózní, jako fakt strašně, ale taťka nevypadá. Já si myslím, že je taky, ale nedává to najevo,“ usmál se.

A právě na obrátkách taky dokáže poznat, jak si v závodě vede. Soupeře totiž v bazénu vnímá především podle vln či cákání, byť sám přiznává, že ne vždycky odhadne situaci správně.

„Ale myslím, že to může být někdy i výhoda, že se soustředím sám na sebe, protože do toho můžu dát maximum a nesoustředím se na ostatní.“

Vybroušený má i plavecký styl, díky kterému se nemusí bát, že by v závodě zasáhl do vedlejší dráhy. „Musíte mít naplaváno hodně kilometrů,“ řekl. „Při tréninku samozřejmě na vás občas můžou zakřičet doleva, doprava, ale to neděláme, protože při závodě nemůžu mít žádnou podporu. To by bylo podvádění.“

O případné tahanice se soupeři rozhodně nestojí, mezi plavci totiž panují přátelské vztahy.

„Ve vodě jsme soupeři, to si nedáme nic zadarmo, ale potom když vylezem z bazénu, jdeme si prostě pokecat třeba před vyplavávací bazén a probereme závod,“ prozradil Kratochvíl.

Pozitivní a veselý je český talent i mimo sportoviště, nadšeně vypráví nejen o plavání, nad ostatními životními strastmi nedumá.

„Pomohli mi hlavně rodiče, kteří mi všechno říkali na rovinu, nic mi netajili. Prostě mi řekli, že to přijde, a připravovali mě na to, že oslepnu. Já jsem pak byl fakt připravenej,“ vyprávěl už jako trojnásobný medailista z paralympijských her.

A v budoucnu rozhodně může pomýšlet na rozšíření sbírky a jeden velký sen: „Chci zkusit zabojovat i se zdravými plavci!“