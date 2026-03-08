Spravíme vozíky, protézy i saně. Jak funguje paralympijská dílna techniků?

Kousek od amerického domu, který díky obřím nálepkám poznáte už při cestě z autobusu, je vchod do opravny protéz a vozíků. Zrovna tam mají namířeno i dva čeští parahokejisté. Venku čekají další sportovci, kteří se chystají tuto speciální službu využít.
Tak proč bychom i my nenahlédli dovnitř. Jen radši potichu, ať nevyrušíme techniky, kteří zrovna spravují kolo od invalidního vozíku.
„Toto je oficiální servisní centrum pro paralympijské hry,“ vítá nás mluvčí Marie Florstedtová, která ochotně ukazuje vše, co zajímavý prostor nabízí. „Máme tři taková centra, jedno v Miláně, jedno v Cortině a jedno v Predazzu. Celkem je nás v Itálii 86 a jsme rozděleni na různých sportovištích.“
Tedy všude, kde právě probíhají paralympijské hry.