Spravíme vozíky, protézy i saně. Jak funguje paralympijská dílna techniků?

Premium

Fotogalerie 12

Opravna vozíků a protéz v paralympijské vesnici v Miláně. | foto: Jan Malý/Český paralympijský tým

Markéta Plšková
  12:00
Od naší zpravodajky v Itálii - Když se procházíte paralympijskou vesnicí v Miláně, tušíte, že stejné zázemí si před pár dny užívali i olympionici. Baráčky, které zdobí vlajky různých států. Odpočinková zóna. Kavárny, obchod s upomínkovými předměty. Ale když objevujete skrytá zákoutí, narazíte i na jedno speciální místo. Na ukazatelích ho znázorňuje obrázek protézy a utahovacího klíče.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Kousek od amerického domu, který díky obřím nálepkám poznáte už při cestě z autobusu, je vchod do opravny protéz a vozíků. Zrovna tam mají namířeno i dva čeští parahokejisté. Venku čekají další sportovci, kteří se chystají tuto speciální službu využít.

Tak proč bychom i my nenahlédli dovnitř. Jen radši potichu, ať nevyrušíme techniky, kteří zrovna spravují kolo od invalidního vozíku.

„Toto je oficiální servisní centrum pro paralympijské hry,“ vítá nás mluvčí Marie Florstedtová, která ochotně ukazuje vše, co zajímavý prostor nabízí. „Máme tři taková centra, jedno v Miláně, jedno v Cortině a jedno v Predazzu. Celkem je nás v Itálii 86 a jsme rozděleni na různých sportovištích.“

Tedy všude, kde právě probíhají paralympijské hry.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Lecce vs. CremoneseFotbal - 28. kolo - 8. 3. 2026:Lecce vs. Cremonese //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.41
  • 4.00
  • 10.00
Ostrava vs. ZlínFotbal - 25. kolo - 8. 3. 2026:Ostrava vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.90
  • 3.30
  • 4.60
Slavia vs. ZlínHokej - 1. kolo - 8. 3. 2026:Slavia vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.90
  • 4.20
  • 3.20
Villarreal vs. ElcheFotbal - 27. kolo - 8. 3. 2026:Villarreal vs. Elche //www.idnes.cz/sport
8. 3. 14:00
  • 1.48
  • 4.84
  • 6.66
Zápy vs. Hradec Králové BFotbal - 18. kolo - 8. 3. 2026:Zápy vs. Hradec Králové B //www.idnes.cz/sport
8. 3. 14:30
  • 1.31
  • 4.25
  • 6.11
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Kombinéza Leerdamové se vydražila za pět milionů. Peníze získá klub, v němž začínala

Jake Paul sleduje z tribuny zlatou jízdu své snoubenky Jutty Leerdamové....

Za 195 000 eur (4,7 milionu korun) se prodala v internetové aukci podepsaná závodní kombinéza nizozemské rychlobruslařky Jutty Leerdamové, která v ní získala na olympijských hrách v Miláně zlatou a...

Další ostuda šéfů paralympioniků. Rusům vlajku povolili, Ukrajincům mapu zakázali

V těchto kabátech měla nastupovat výprava ukrajinských paralympiků.

Heraskevyčovou zakázanou přilbou na milánských hrách to neskončilo. Tentokrát pro změnu dostala celá ukrajinská výprava zákaz používat na nadcházející paralympiádě své nástupové oblečení. Důvod? Byla...

Polsko na paralympiádě nebude vysílat záběry na Rusy. Výbor zasáhl do zahájení

Symbol paralympijských her v Cortině d’Ampezzo.

Od naší zpravodajky v Itálii Další státy oznámily, že budou kvůli účasti Rusů a Bělorusů na paralympijských hrách bojkotovat páteční slavnostní zahájení ve Veroně. A mezinárodní výbor mezitím přichází s dalším kontroverzním...

Zelingrová cenu fair play nedostala. Vyhrál Malinin, který pogratuloval soupeři

Julie Zelingrová a Vít Chabičovský v posledním zápase skupiny proti Koreji.

Česká curlerka Julie Zelingrová za svůj sportovní čin na nedávných zimních olympijských hrách cenu fair play nezískala. V hlasování veřejnosti vyhrál americký krasobruslař Ilia Malinin.

Program parahokeje na hrách v Miláně a Cortině 2026. Kdy hrají Češi?

Čeští para hokejisté s bronzovými medailemi na Světovém turnaji v Ostravě.

Hokejový turnaj na zimní paralympiádě 2026 v Miláně a Cortině bude patřit k nejatraktivnějším soutěžím celých her. Česká reprezentace se utká ve skupině s Kanadou, Slovenskem a Japonskem a pokusí se...

Spravíme vozíky, protézy i saně. Jak funguje paralympijská dílna techniků?

Premium
Opravna vozíků a protéz v paralympijské vesnici v Miláně.

Od naší zpravodajky v Itálii Když se procházíte paralympijskou vesnicí v Miláně, tušíte, že stejné zázemí si před pár dny užívali i olympionici. Baráčky, které zdobí vlajky různých států. Odpočinková zóna. Kavárny, obchod s...

8. března 2026

Paralympiáda 2026: Kdy a kde sledovat české sportovce v Miláně a Cortině

Symbol paralympijských her v Cortině d’Ampezzo.

Zimní paralympijské hry 2026 v Miláně a Cortině nabídnou od 6. do 15. března souboje světové špičky v para sportech. Česká výprava bude bojovat o medaile v několika disciplínách včetně para hokeje,...

4. března 2026  12:06,  aktualizováno  8. 3. 9:59

Mířila na cizí terče, přesto pak dala nulu. A čtvrté místo? Beru ho, říká Bubeníčková

Simona Bubeníčková na trati biatlonového sprintu na paralympijských hrách.

Od naší zpravodajky v Itálii Před prvním závodem na paralympijských hrách, kterým byl sobotní biatlonový sprint, cítila velkou nervozitu. „Ani jsem skoro nespala,“ přiznala Simona Bubeníčková. Na trať navíc vyrážela po nemoci,...

8. března 2026  8:56

Příprava na paralympiádu? Zlomená krční páteř. Edlingerová vyjela stříbro i s límcem

Carina Edlingerová s trasérem Alexandrem Paťavou slaví stříbro na...

Od naší zpravodajky v Itálii Už ví, jaké je to být paralympijskou šampionkou. Na předchozích dvou hrách závodila v běžeckém lyžování za rodné Rakousko. Nyní v sedmadvaceti letech soutěží v biatlonu a za Českou republiku. A pro...

7. března 2026  17:38

Medaile po šestnácti letech! Biatlonistka Edlingerová získala na paralympiádě stříbro

Parabiatlonistka Carina Edlingerová s trasérem Alexandrem Paťavou slaví...

Biatlonistka Carina Edlingerová získala pro Česko po 16 letech medaili ze zimních paralympijských her. Ve sprintu v Teseru skončila rakouská rodačka druhá. Čtvrté místo obsadila další česká zrakově...

7. března 2026  14:34

Schoval jsem si puk, smál se parahokejista Kapko. Cítí, že týmu chybí efektivita

Trénink českých parahokejistů na paralympijských hrách v Miláně.

Od naší zpravodajky v Itálii Do zápasu vstupovali jako velcí favorité, vždyť v posledních dvou utkáních smázli soupeře z Japonska 9:0 a 10:0. Jenže průběh úvodního paralympijského klání úplně nevycházel podle jejich představ....

7. března 2026  14:03

Po obrovské převaze těsná výhra. Parahokejisté na hrách zdolali Japonsko

Snímek ze souboje českých a japonských parahokejistů na paralympiádě v Miláně.

Čeští parahokejisté zahájili paralympijské hry v Miláně vydřeným vítězstvím 3:2 nad Japonskem. Střelecky přitom dominovali, na branku vyslali 30 pokusů, Japonci jen čtyři. Dalšími soupeři za postupem...

7. března 2026  13:11

Program parahokeje na hrách v Miláně a Cortině 2026. Kdy hrají Češi?

Čeští para hokejisté s bronzovými medailemi na Světovém turnaji v Ostravě.

Hokejový turnaj na zimní paralympiádě 2026 v Miláně a Cortině bude patřit k nejatraktivnějším soutěžím celých her. Česká reprezentace se utká ve skupině s Kanadou, Slovenskem a Japonskem a pokusí se...

7. března 2026  12:27

Místo medailí myslí na menší cíle. Naděje Bubeníčková o parabiatlonu i své bublině

Premium
Simona Bubeníčková se svým trasérem ve vytrvalostním závodě.

Od naší zpravodajky v Itálii Před sezonou si řekla, že by ráda k běžeckému lyžování přibrala i biatlon. A tak si k tréninkům na sněhu přidala i manipulaci s laserovou puškou. Což byla dobrá volba. Hned první závod, který...

7. března 2026

Začala zimní paralympiáda. Na zahájení chyběla polovina výprav, včetně Čechů

Představení při zahájení paralympijských her.

Začaly XIV. zimní paralympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Slavnostní ceremoniál ve Veroně na protest proti plnohodnotné účasti ruských a běloruských sportovců v době pokračující agrese na...

6. března 2026  22:20

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Írán kvůli konfliktu na Blízkém východě nebude soutěžit na paralympiádě

Symbol paralympijských her v Cortině d’Ampezzo.

Írán nebude startovat na zimních paralympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Jeho jediný reprezentant běžec na lyžích Abúlfázl Chatíbí nemohl do Itálie kvůli konfliktu na Blízkém východě...

6. března 2026  19:37

Ruští veteráni z Ukrajiny mohou na hry. Šéf paralympioniků: Nabízíme druhou šanci

Prezident Mezinárodního paralympijského výboru Andrew Parsons zakončuje...

Ruští vojáci zranění během invaze na Ukrajinu mohou v budoucnu startovat na paralympijských hrách. Před začátkem zimních her v Itálii to BBC řekl předseda Mezinárodního paralympijského výboru (IPC)...

6. března 2026  16:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.