Hokejový turnaj na zimní paralympiádě 2026 v Miláně a Cortině bude patřit k nejatraktivnějším soutěžím celých her. Česká reprezentace se utká ve skupině s Kanadou, Slovenskem a Japonskem a pokusí se poprvé v historii vybojovat paralympijskou medaili. V článku najdete kompletní program a výsledky turnaje, nominaci českého týmu i informace o tom, kde zápasy sledovat živě.

Čeští para hokejisté s bronzovými medailemi na Světovém turnaji v Ostravě. | foto: ČTK

  • Do Milána odcestovalo 16 českých para hokejistů. Národní tým získal bronz na posledních třech mistrovstvích světa a na paralympiádě by rád vybojoval premiérovou medaili.
  • Turnaj v para hokeji startuje v sobotu 7. března. Osm týmů se ve dvou skupinách po čtyřech utká o dvě postupová místa do semifinále, která jsou na programu v pátek 13. března. O medaile se bude hrát v neděli 15. března.
  • Český tým nastoupí v základní skupině B proti Japonsku, Slovensku a Kanadě.
  • Turnaj v para hokeji se odehraje v Miláně v hale Milano Santagiulia Ice Hockey Arena.

Nominace českých para hokejistů na ZOH 2026

PoziceHráči
BrankářiPetr Boček, Martin Kudela, Patrik Sedláček
ObránciPavel Kubeš, Pavel Doležal, Radek Zelinka, Lukáš Kapko, David Vrubel
ÚtočníciZdeněk Hábl, Václav Hečko, Alex Ohar, David Ondrák, Theodor Pátek, Michal Geier, Filip Veselý, Martin Žižlavský

Paralympiáda 2026 – zápasy Česka v para hokeji

DatumČasZápasFáze turnaje
7. března10:05ČESKO – Japonskozákladní skupina B
9. března13:35ČESKO – Slovenskozákladní skupina B
10. března17:05Kanada – ČESKOzákladní skupina B

Skupiny na turnaji v para hokeji

Skupina A: USA, Čína, Německo, Itálie
Skupina B: ČESKO, Kanada, Slovensko, Japonsko

Paralympiáda 2026 – program para hokeje

7. března

ČasZápasFáze turnaje
10:05ČESKO – Japonskozákladní skupina B
13:35Čína – Německozákladní skupina A
17:05USA – Itáliezákladní skupina A
20:35Kanada – Slovenskozákladní skupina B

9. března

ČasZápasFáze turnaje
10:05Čína – Itáliezákladní skupina A
13:35ČESKO – Slovenskozákladní skupina B
17:05Německo – USAzákladní skupina A
20:35Japonsko – Kanadazákladní skupina B

10. března

ČasZápasFáze turnaje
10:05Itálie – Německozákladní skupina A
13:35USA – Čínazákladní skupina A
17:05Kanada – ČESKOzákladní skupina B
20:35Slovensko – Japonskozákladní skupina B

12. března

ČasZápasFáze turnaje
14:35?o umístění 5–8
19:05?o umístění 5–8

13. března

ČasZápasFáze turnaje
14:35?semifinále
19:05?semifinále

14. března

ČasZápasFáze turnaje
12:05?o 7. místo
16:05?o 5. místo

15. března

ČasZápasFáze turnaje
12:05?zápas o bronz
16:05?finále

České výsledky na minulých paralympiádách:

  • 5. místo – Vancouver 2010
  • 5. místo – Soči 2014
  • 6. místo – Pchjongčchang 2018
  • 6. místo – Peking 2022

Kde sledovat para hokej na ZOH 2026 v TV

DatumČasZápasTV
7. března10:00ČESKO – JaponskoČT2 (živě)
7. března20:30Kanada – SlovenskoČT sport (živě)
9. března13:30ČESKO – SlovenskoČT sport (živě)
9. března21:00Japonsko – KanadaČT sport (živě)
10. března17:00Kanada – ČESKOČT2 (živě)
10. března21:00Slovensko – JaponskoČT sport (živě)
13. března14:30semifináleČT2 (živě)
13. března19:00semifináleČT sport (živě)
15. března12:00zápas o bronzČT2 (živě)

📺 Zápasy budou zároveň dostupné také online na platformě ČT sport Plus a v iVysílání.

Výsledky

