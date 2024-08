Sliby se mají plnit. Prezident vyrazil podpořit sportovce na paralympiádu

Jak se vám zahajovací ceremoniál v porovnání s tím olympijským líbil?

Neměl jsem možnost přímo vidět zahájení olympijských her, můžu soudit jen z útržků a hodnocení, které bylo mnohdy zkreslené. Z mého pohledu byl ten paralympijský méně kontroverzní, bylo v něm hodně symboliky, úžasná choreografie. Myslím, že se Francii moc povedl.

Před pařížskou Invalidovnou jste ve čtvrtek ráno sledoval para lukostřelce, co říkáte na jejich výkony?

Sledoval jsem s úžasem, jak se dají i s postižením na velmi velkou vzdálenost střílet skoro samé desítky. Mimořádně se dařilo našim reprezentantkám, ale nakonec všichni tři byli na předních místech. Bylo krásné sledovat, jak si i ve velké konkurenci, protože i ostatní byli skvělí, vedou.

Měl jste příležitost si s Davidem Drahonínským, Šárkou Pultar Musilovou a Terezou Brandtlovou popovídat?

Všechny jsem přišel pozdravit, nechtěl jsem je zdržovat, protože už se soustředili. Ale jsou to profesionálové, takže nikomu nevadilo se na chvíli odpoutat, bylo vidět, že je to nerozhodilo, protože stříleli skvěle.

Teď jsme v hale na stolní tenis, slyšíme hlasité francouzské publikum. Co říkáte na zdejší atmosféru?

Je vidět že celá Francie po těch původních obavách, jestli má smysl organizovat tak velkou událost, si hry ohromně užívá. Je to znát na účasti i míře podpory. A vidět tady tolik dobrovolníků, kteří se podílejí na organizaci a dodávají hrám atmosféru, je skvělé, zvlášť, když člověk ví, že za to nejsou hodnocení, ale dělají to jen proto, že jim to dává smysl.

Na olympijských hrách byl premiér Petr Fiala, vy jste vyrazil sem. Proč jste si zvolil zrovna paralympiádu?

Vzniklo to v podstatě velice rychle. Když jsme v Míčovně Pražského hradu podepisovali dokument o tom, že se zúčastníme olympijských her, byli tam zástupci olympijského a paralympijského výboru i určitý vzorek sportovců. Právě lukostřelec David Drahonínský mi říkal, že bych se mohl zúčastnit paralympijských her. A já řekl, že mi to přijde jako dobrý nápad. A když už se jednou něco slíbí, tak se to má splnit, takže jsem tady.

Na paralympijské hry dorazila i delegace devadesáti ruských a osmi běloruských sportovců. Je to pro vás překážkou?

Je mi líto všech sportovců z Ruska a Běloruska, kteří se dlouhodobě připravují a rádi by reprezentovali pod svojí vlajkou a není jim to umožněno. Na druhou stranu je jasné, že sportovec svou zemi svým způsobem popularizuje. Rusko ani Bělorusko si za to, co páchají na Ukrajině a jakým způsobem podporují agresi, nezaslouží, aby byli podporováni. Účast na hrách je privilegiem, ne automatickým právem. Stát, který vede válku, si nezaslouží být součástí takové atmosféry a solidarity.

Máte kladný vztah ke sportu, jak je to s parasportem?

Dodnes jsem netušil, že se dá sport dělat s i tak těžkým postižením, jaká jsem tady kolikrát viděl. Tihle lidé inspirují mnoho lidí s hendikepem, kterých bohužel i u nás není málo a kteří si mnohdy myslí, že pro ně život skončil. To, co tihle sportovci dokázali, je pro ně úžasná vzpruha. Ale je to inspirativní i pro lidi bez postižení. Když se na ně podívají a řeknou si, co dokázali, tak se trochu zastydí, že oni nedokážou překonat svoje potíže, i když jsou zdraví.

Dá se to přenést i směrem do politiky?

Zcela určitě a mělo by. Atmosféra, která tady je, by nás měla přimět nejen k tomu, že se budeme koukat s větším pochopením na ty, kteří mají problém, ať už je zdravotní, nebo sociální, ale budeme se jim snažit alespoň trochu vytvořit podmínky, aby se mohli začlenit. Ve sportu se říká, že tým je tak silný, jako jeho nejslabší článek. Ani ve společnosti bychom neměli nikoho nechat padnout tak hluboko, protože nás to bude stahovat zpátky.