Jedním ze středisek, kde se letos konají zimní paralympijské hry, je ikonické Val di Fiemme. Údolí v severní Itálii proslulé náročnými běžeckými tratěmi. Stříbro na nich v biatlonu vybojovala i Simona Bubeníčková se svým trasérem Davidem Šrůtkem. Oba bydlí ve vesnici v nedalekém Predazzu, stejně jako další sportovci. Podívejte se, jak atmosféru her v městečku zachytil náš objektiv.
Autor: Markéta Plšková, iDNES.cz
Na rozdíl od Milána, kde jsou náznaky paralympiády vidět jen v úplném centru, vesnici a u hokejové haly Santa Gulia, je Predazzo zcela pokryté symboly her. Horské městečko stále žije výzdobou v ulicích i na budovách.
Autor: Markéta Plšková, iDNES.cz
Na hotelech visí vlajky, mezi kterými můžete často potkat i tu českou.
Autor: Markéta Plšková, iDNES.cz
I na soukromých domech poznáte, že městečko má co dočinění s olympijskými a paralympijskými hrami. Během olympiády se ve Val di Fiemme konaly skoky na lyžích, severská kombinace a běžecké lyžování. Pro paralympiádu ubyly první dva zmiňované sporty a přibyl biatlon.
Autor: Markéta Plšková, iDNES.cz
Predazzo v doslovném překladu znamená velká louka a leží v provincii Trento. Je jedním z hlavních center údolí Val di Fiemme a má přibližně čtyři a půl tisíce stálých obyvatel.
Autor: Markéta Plšková, iDNES.cz
A že je místem sportovců, můžete vidět i ve výlohách obchodů, třeba těch kadeřnických...
Autor: Markéta Plšková, iDNES.cz
... kromě fotky sestřihu, který si můžete nechat udělat, vás tak k návštěvě lákají i modrobílí lyžaři.
Autor: Markéta Plšková, iDNES.cz
Opodál si zase můžete prohlédnout fotky nebo zjistit nějaké zajímavosti o bývalých sportovcích.
Autor: Markéta Plšková, iDNES.cz
Pokud máte před odjezdem do areálu dostatek času, stojí za to si přečíst pozoruhodnosti ze sportovních kariér mnoha lidí.
Autor: Markéta Plšková, iDNES.cz
Kromě sochy si můžete prohlédnout mnoho italských reprezentantů. Na jedné z tabulí je například Alessandro Pittin, který v roce 2010 slavil ve Vancouveru bronzovou medaili ze severské kombinace. Na hrách debutoval už v roce 2006 a zúčastnil se i letošní olympiády, kde skončil 19. a 24.
Autor: Markéta Plšková, iDNES.cz
Nebo je libo nakouknout ještě dál do historie? Tak se od Pittina pootočte doleva a vykoukne na vás Francesco Dezulian, účastník olympijských her v Lake Placid 1932.
Autor: Markéta Plšková, iDNES.cz
Pokud by vás zajímala spíš současnost než historie, pár kroků od vás jsou velké obrazovky, na kterých pořadatelé vysílají aktuální závody. Nebojte, že byste je přehlédli, ve švédských barvách oděný lyžař vás k nim dovede.
Autor: Markéta Plšková, iDNES.cz
Například i proto, že je v italském městečku jedna ze tří paralympijských vesnic, ty další najdete v Miláně a Cortině.
Autor: Markéta Plšková, iDNES.cz
Z oken hotelů visí velké vlajky, na zábradlí jsou umístěné mnohem menší. Zato se můžete kochat opravdu mnoha státy.
Autor: Markéta Plšková, iDNES.cz
V zimní sezoně ke stálým obyvatelům přibývají desítky dalších, kteří si přijíždějí užít lyžařské radovánky. Dopravu jim usnadňují autobusové zastávky, které jsou téměř na každém kroku.
Autor: Markéta Plšková, iDNES.cz
I na milovníky fotek v Predazzu myslí, cedule vás vyzývá, abyste si u dekorace udělali pár pěkných snímků.
Autor: Markéta Plšková, iDNES.cz
Že je italské městečko rájem sportovců, je vidět i v hotelech. Jeden z nich ukrývá bohatě zdobenou vitrínu plnou suvenýrů a fotografií.
Autor: Markéta Plšková, iDNES.cz
A když už se konečně vydáte do areálu, kde se v těchto dnech soutěží v parabiatlonu a běžeckém lyžování, hned víte, komu osazenstvo fandí. A od koho kromě stříbra očekává dvě zlaté medaile.
Autor: Markéta Plšková, iDNES.cz