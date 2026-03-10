|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Lyžaři v kadeřnictví, vlajky v oknech i nápis pro Češku. Městečko žije paralympiádou
Rozhovor pro ruská média? Ne. Bubeníčková odmítla i fotku s vítězkou
Od naší zpravodajky v Itálii V úterý nechtěla s vítězkou sprintu v běžeckém lyžování pózovat Němka Linn Kazmaierová. A ve středu na paralympiádě ve Val di Fiemme udělala to podobné po závodě na deset kilometrů i Simona...
Program parahokeje na hrách v Miláně a Cortině 2026. Kdy hrají Češi?
Hokejový turnaj na zimní paralympiádě 2026 v Miláně a Cortině patří k nejatraktivnějším soutěžím celých her. Česká reprezentace se utkala ve skupině s Kanadou, Slovenskem a Japonskem a pokusí se...
Ukrajinka dostala varování za nápis „Stop válce“. A v Cortině zní hymna agresora
Od naší zpravodajky v Itálii O víkendu se na paralympijských hrál rozjely biatlonové závody, kterým dominovaly hlavně dvě země. Čína a Ukrajina. Právě druhý zmíněný stát dosáhl v tomto sportu na deset medailí, dvě z nich získala...
Lyžaři v kadeřnictví, vlajky v oknech i nápis pro Češku. Městečko žije paralympiádou
Od naší zpravodajky v Itálii Jedním ze středisek, kde se letos konají zimní paralympijské hry, je ikonické Val di Fiemme. Údolí v severní Itálii proslulé náročnými běžeckými tratěmi. Stříbro na nich v biatlonu vybojovala i...
Polsko na paralympiádě nebude vysílat záběry na Rusy. Výbor zasáhl do zahájení
Od naší zpravodajky v Itálii Další státy oznámily, že budou kvůli účasti Rusů a Bělorusů na paralympijských hrách bojkotovat páteční slavnostní zahájení ve Veroně. A mezinárodní výbor mezitím přichází s dalším kontroverzním...
Rozhovor pro ruská média? Ne. Bubeníčková odmítla i fotku s vítězkou
Od naší zpravodajky v Itálii V úterý nechtěla s vítězkou sprintu v běžeckém lyžování pózovat Němka Linn Kazmaierová. A ve středu na paralympiádě ve Val di Fiemme udělala to podobné po závodě na deset kilometrů i Simona...
Stříbrná Bubeníčková: Před třemi týdny jsem stěží předjela turisty. Nyní opět září
Od naší zpravodajky v Itálii Když dorazila do cíle běžeckého závodu na deset kilometrů, byla viditelně vyčerpaná. Poté ale už nadšeně skákala, mávala a posílala polibky divákům. Nevidomá lyžařka Simona Bubeníčková si ve středu...
Po biatlonu stříbro i v klasice! Bubeníčková na paralympiádě září, lepší byla jen Ruska
Sedmnáctiletá Simona Bubeníčková získala na paralympijských hrách druhou stříbrnou medaili. V Teseru skončila zrakově postižená sportovkyně druhá v běhu na lyžích na 10 km klasickou technikou a...
Z útoku se přemístil do brány, zavedl specifický posed. Teď je Sedláček oporou
Od naší zpravodajky v Itálii Před čtyřmi lety v Pekingu mu bylo teprve dvacet, rozkoukával se na paralympijských hrách a byl nadějným útočníkem. Ale cítil, že jeho role v týmu by měla být jinde. A tak si splnil sen a přesunul se...
Od tříměsíční práce k životnímu projektu. Trenér parahokejistů o saních i respektu
Od naší zpravodajky v Itálii Poprvé na paralympijských hrách postoupili do semifinále a poprvé si zahrají o medaile. Ačkoliv čeští parahokejisté v úterý padli s Kanadou 1:4, ve skupině obsadili druhé místo. Už podruhé je na...
Program parahokeje na hrách v Miláně a Cortině 2026. Kdy hrají Češi?
Hokejový turnaj na zimní paralympiádě 2026 v Miláně a Cortině patří k nejatraktivnějším soutěžím celých her. Česká reprezentace se utkala ve skupině s Kanadou, Slovenskem a Japonskem a pokusí se...
Říkal jsem, že na led nepůjdu, abych to neku*vil, smál se Hábl. Nakonec dal gól
Od naší zpravodajky v Itálii Je jedním z nejzkušenějších hráčů týmu, za reprezentaci hrál poprvé už v roce 2007. Zúčastnil se všech paralympiád, na které se Češi kvalifikovali, hry v Miláně jsou už jeho páté. „Toto mi nikdo...
Parahokejisté podlehli Kanadě, boj o medaile začnou proti Spojeným státům
Čeští parahokejisté v závěrečném utkání ve skupině B na paralympijských hrách v Miláně podlehli Kanadě 1:4. Do svého prvního semifinále v historii tak svěřenci trenéra Jakuba Novotného postoupili z...
Smůla české favoritky. Bubeníčkové sebral šance na další paralympijskou medaili pád
Stříbrná medailistka z vytrvalostního závodu biatlonistek Simona Bubeníčková přišla na paralympijských hrách v Itálii o šanci na další cenný kov kvůli pádu v semifinále sprintu v běhu na lyžích...
Lyžaři v kadeřnictví, vlajky v oknech i nápis pro Češku. Městečko žije paralympiádou
Od naší zpravodajky v Itálii Jedním ze středisek, kde se letos konají zimní paralympijské hry, je ikonické Val di Fiemme. Údolí v severní Itálii proslulé náročnými běžeckými tratěmi. Stříbro na nich v biatlonu vybojovala i...
Nebytový prostor, prodejna a výrobna řeznictví, Havířov
17. listopadu, Havířov - Město, okres Karviná
2 300 000 Kč
Paralympiáda 2026: Kdy a kde sledovat české sportovce v Miláně a Cortině
Zimní paralympijské hry 2026 v Miláně a Cortině nabídnou od 6. do 15. března souboje světové špičky v para sportech. Česká výprava bude bojovat o medaile v několika disciplínách včetně para hokeje,...
Splnili jsme první část úkolu, těší trenéra parahokejistů. A jak vyzrát na Kanadu?
Od naší zpravodajky v Itálii Na posledních hrách v Pekingu skončili šestí, stejně jako předtím v Pchjongčchangu. V Soči i Vancouveru brali páté místo. A teď si čeští parahokejisté pod pěti kruhy poprvé zahrají o medaile. „Je to...