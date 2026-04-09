Sedm medailí z MS vyneslo Kratochvílovi už potřetí titul parasportovce roku

Osmnáctiletý Kratochvíl na šampionátu v Singapuru navázal na předloňskou paralympiádu v Paříži, kde získal tři medaile.
Tentokrát měl nevidomý plavec sbírku ještě bohatší. V zisk cenného kovu proměnil všech sedm startů na MS, závodil každý den. Ke čtyřem zlatým, jedné stříbrné a dvěma bronzovým medailím přidal světový rekord na 400 metrů volný způsob. Historické maximum staré 33 let zlepšil na 4:19,83 minuty.
V hlavní kategorii jednotlivců získal Kratochvíl 177 bodů a předstihl o 26 bodů Simonu Bubeníčkovou.
Šestnáctiletá běžkyně na lyžích se v únoru stala mistryní světa na 10 kilometrů klasickou technikou. Na šampionátu v Toblachu přidala ještě stříbro na 20 km volně a pak skončila v Trondheimu druhá ve sprintu, kde byl závod paralyžařů vložen do elitního mistrovství světa v klasickém lyžování.
Třetí skončila v anketě lukostřelkyně Šárka Pultar Musilová. Také ona loni slavila světový titul. Pětatřicetiletá reprezentantka zlomila stříbrné prokletí a na šampionátu v korejském Kwangdžu nedala soupeřkám šanci. Ke zlatu přidala stříbro v mixech s Davidem Drahonínským a bronz ve dvojici s Terezou Brandtlovou.
Kolektivem roku se stala parahokejová reprezentace, která získala potřetí za sebou světový bronz. Objevem roku je stolní tenistka Tereza Čákorová, bronzová medailistka z mistrovství Evropy ve čtyřhře s Nelou Kemlinkovou.
Novým členem Síně slávy se stal Rostislav Pohlmann, paralympijský vítěz v hodu diskem z Atén 2004, který má celkově sedm medailí z her pod pěti kruhy. Za mimořádný parasportovní výkon ocenil ČPV jiného atleta Vratislava Zdrubeckého, jenž v rámci výzvy Na formulce z Olomouce do Vídně ujel šest maratonů v šesti dnech.
Ocenění za přínos parasportu získalo ministerstvo práce a sociálních věcí za vznik resortního centra Agitos, které vybraným parasportovcům poskytuje profesionální podmínky.