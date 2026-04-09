Sedm medailí z MS vyneslo Kratochvílovi už potřetí titul parasportovce roku

  19:25
Plavec David Kratochvíl je potřetí za sebou českým parasportovcem roku. Anketu Českého paralympijského výboru vyhrál zejména díky sedmi medailím na mistrovství světa. ČPV své ceny za rok 2025 vyhlásil na čtvrtečním galavečeru v Praze.
David Kratochvíl jako vítěz ankety Parasportovec roku.

Osmnáctiletý Kratochvíl na šampionátu v Singapuru navázal na předloňskou paralympiádu v Paříži, kde získal tři medaile.

Tentokrát měl nevidomý plavec sbírku ještě bohatší. V zisk cenného kovu proměnil všech sedm startů na MS, závodil každý den. Ke čtyřem zlatým, jedné stříbrné a dvěma bronzovým medailím přidal světový rekord na 400 metrů volný způsob. Historické maximum staré 33 let zlepšil na 4:19,83 minuty.

V hlavní kategorii jednotlivců získal Kratochvíl 177 bodů a předstihl o 26 bodů Simonu Bubeníčkovou.

Šestnáctiletá běžkyně na lyžích se v únoru stala mistryní světa na 10 kilometrů klasickou technikou. Na šampionátu v Toblachu přidala ještě stříbro na 20 km volně a pak skončila v Trondheimu druhá ve sprintu, kde byl závod paralyžařů vložen do elitního mistrovství světa v klasickém lyžování.

Třetí skončila v anketě lukostřelkyně Šárka Pultar Musilová. Také ona loni slavila světový titul. Pětatřicetiletá reprezentantka zlomila stříbrné prokletí a na šampionátu v korejském Kwangdžu nedala soupeřkám šanci. Ke zlatu přidala stříbro v mixech s Davidem Drahonínským a bronz ve dvojici s Terezou Brandtlovou.

Kolektivem roku se stala parahokejová reprezentace, která získala potřetí za sebou světový bronz. Objevem roku je stolní tenistka Tereza Čákorová, bronzová medailistka z mistrovství Evropy ve čtyřhře s Nelou Kemlinkovou.

Trénink českých parahokejistů na paralympijských hrách v Miláně.

Novým členem Síně slávy se stal Rostislav Pohlmann, paralympijský vítěz v hodu diskem z Atén 2004, který má celkově sedm medailí z her pod pěti kruhy. Za mimořádný parasportovní výkon ocenil ČPV jiného atleta Vratislava Zdrubeckého, jenž v rámci výzvy Na formulce z Olomouce do Vídně ujel šest maratonů v šesti dnech.

Ocenění za přínos parasportu získalo ministerstvo práce a sociálních věcí za vznik resortního centra Agitos, které vybraným parasportovcům poskytuje profesionální podmínky.

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

