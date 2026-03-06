Rekordní česká výprava míří na paralympiádu. Budvar pro ni připravil exkluzivní pivní sekt

XIV. zimní paralympijské hry v Itálii, které odstartují už 6. března, budou pro české barvy výjimečné. Cíl je jasný: po dlouhém čekání od Vancouveru 2010 konečně prolomit medailové sucho. „Netajíme se tím, že jsme ambiciózní, určitě chceme tohle sucho prolomit. Ale hlavně si přejeme, aby reprezentanti byli se svými výsledky spokojeni a prodali to, co natrénovali,“ říká předseda Českého paralympijského výboru Zbyněk Sýkora.
Naděje se upínají k obrovskému talentu sedmnáctileté Simony Bubeníčkové, která bude o cenné kovy bojovat v para biatlonu a běžeckém lyžování, a k českým para hokejistům, kteří pod vedením kouče Jakuba Novotného útočí na pódium. „Nemůžeme mít menší ambice než na medaili. Určitě to bude zajímavý turnaj, těšíme se na něj a víme, o co budeme hrát. V týmu panuje odhodlání a dobrá nálada,“ vzkazuje trenér.
Česko budou letos reprezentovat také tři sportovci, kteří obdrželi od mezinárodní komise v závěru nominačního procesu takzvanou divokou kartu. Díky tomuto rozhodnutí se součástí výpravy stali Miroslav Motejzík (běžecké lyžování a biatlon), Carina Edlingerová (běžecké lyžování a biatlon) a také zkušený para alpský lyžař Patrik Hetmer. Pro něj to bude už čtvrtý start pod pěti kruhy. „Je pravda, že divoká karta byla na poslední chvíli, ale mám z toho obrovskou radost. Do Cortiny spolu s trasérem Mírou Máčalou pojedeme udělat co nejlepší výsledek,“ slibuje Patrik Hetmer.
Sekt jako symbol hrdosti
Právě pro tyto momenty odhodlání a nezlomného ducha připravil Budějovický Budvar speciální poctu v podobě unikátního pivního sektu. Ten vznikl ve spolupráci s Terezou Pospíšilovou z pražského baru Pult a Jitkou Ilčíkovou z pivovaru Wild Creatures.
„Naši paralympionici nás dlouhodobě inspirují svou vytrvalostí, odvahou a schopností překonávat vlastní limity. Každý jejich úspěch je výsledkem tvrdé práce a disciplíny. Věříme, že takové výjimečné chvíle si zaslouží i výjimečnou oslavu. Proto jsme pro českou výpravu připravili unikátní pivní sekt, který svou komplexností připomíná spíše šampaňské než klasické pivo. Každý český medailista od nás dostane jednu lahev, aby mohl svůj velký moment oslavit opravdu stylově,“ říká Barbora Povišerová, manažerka komunikace Budějovického Budvaru.
Zažijte atmosféru her ve fanzónách
Podpora českého týmu ale nekončí jen u sportovců v Itálii. Fanoušci mohou nasát atmosféru her i přímo v Praze, kde se postupně otevřou dvě oficiální fanzóny. První odstartuje v centru Westfield Chodov (6. – 10. března) a následně se program přesune do Metropole Zličín (11. – 15. března).
Fanzóny nabídnou mnohem víc než jen sportovní vyžití. Návštěvníci mohou na velkoplošných obrazovkách sledovat přímé přenosy z Itálie, zúčastnit se besed se sportovci nebo získat podpis na plánovaných autogramiádách.
Pro ty, kteří chtějí sportovní výkony zažít na vlastní kůži, bude připraven biatlonový trenažér s laserovou střelnicí, sledge hokejové sáně nebo curling na vozíku. Přijďte si zkusit, že trefit bránu z úrovně ledové plochy nebo správně zamířit kámen z vozíku není vůbec žádná hračka. Je to nejlepší způsob, jak ocenit sílu vůle našich reprezentantů a společně jim fandit na cestě za medailemi. Podrobný program najdete na paralympic.cz/fanzona.