Rekordní česká výprava míří na paralympiádu. Budvar pro ni připravil exkluzivní pivní sekt

  15:00
Český paralympijský sport zažívá historický moment. Na zimní hry Milán Cortina 2026 vyráží nejpočetnější výprava v dějinách – celkem 24 para sportovců, kteří budou bojovat o medaile v hokeji, lyžování i curlingu, a 4 traséři. Jako oficiální partner Českého paralympijského výboru (ČPV) stojí u tohoto úspěchu i národní pivovar Budějovický Budvar.
Fotogalerie2

Na zimní paralympijské hry Milán Cortina 2026 vyráží nejpočetnější výprava v dějinách | foto: Budějovický Budvar

XIV. zimní paralympijské hry v Itálii, které odstartují už 6. března, budou pro české barvy výjimečné. Cíl je jasný: po dlouhém čekání od Vancouveru 2010 konečně prolomit medailové sucho. „Netajíme se tím, že jsme ambiciózní, určitě chceme tohle sucho prolomit. Ale hlavně si přejeme, aby reprezentanti byli se svými výsledky spokojeni a prodali to, co natrénovali,“ říká předseda Českého paralympijského výboru Zbyněk Sýkora.

Naděje se upínají k obrovskému talentu sedmnáctileté Simony Bubeníčkové, která bude o cenné kovy bojovat v para biatlonu a běžeckém lyžování, a k českým para hokejistům, kteří pod vedením kouče Jakuba Novotného útočí na pódium. „Nemůžeme mít menší ambice než na medaili. Určitě to bude zajímavý turnaj, těšíme se na něj a víme, o co budeme hrát. V týmu panuje odhodlání a dobrá nálada,“ vzkazuje trenér.

Česko budou letos reprezentovat také tři sportovci, kteří obdrželi od mezinárodní komise v závěru nominačního procesu takzvanou divokou kartu. Díky tomuto rozhodnutí se součástí výpravy stali Miroslav Motejzík (běžecké lyžování a biatlon), Carina Edlingerová (běžecké lyžování a biatlon) a také zkušený para alpský lyžař Patrik Hetmer. Pro něj to bude už čtvrtý start pod pěti kruhy. „Je pravda, že divoká karta byla na poslední chvíli, ale mám z toho obrovskou radost. Do Cortiny spolu s trasérem Mírou Máčalou pojedeme udělat co nejlepší výsledek,“ slibuje Patrik Hetmer.

Sekt jako symbol hrdosti

Právě pro tyto momenty odhodlání a nezlomného ducha připravil Budějovický Budvar speciální poctu v podobě unikátního pivního sektu. Ten vznikl ve spolupráci s Terezou Pospíšilovou z pražského baru Pult a Jitkou Ilčíkovou z pivovaru Wild Creatures.

Limitovaná edice pivního sektu

„Naši paralympionici nás dlouhodobě inspirují svou vytrvalostí, odvahou a schopností překonávat vlastní limity. Každý jejich úspěch je výsledkem tvrdé práce a disciplíny. Věříme, že takové výjimečné chvíle si zaslouží i výjimečnou oslavu. Proto jsme pro českou výpravu připravili unikátní pivní sekt, který svou komplexností připomíná spíše šampaňské než klasické pivo. Každý český medailista od nás dostane jednu lahev, aby mohl svůj velký moment oslavit opravdu stylově,“ říká Barbora Povišerová, manažerka komunikace Budějovického Budvaru.

Zažijte atmosféru her ve fanzónách

Podpora českého týmu ale nekončí jen u sportovců v Itálii. Fanoušci mohou nasát atmosféru her i přímo v Praze, kde se postupně otevřou dvě oficiální fanzóny. První odstartuje v centru Westfield Chodov (6. – 10. března) a následně se program přesune do Metropole Zličín (11. – 15. března).

Fanzóny nabídnou mnohem víc než jen sportovní vyžití. Návštěvníci mohou na velkoplošných obrazovkách sledovat přímé přenosy z Itálie, zúčastnit se besed se sportovci nebo získat podpis na plánovaných autogramiádách.

Pro ty, kteří chtějí sportovní výkony zažít na vlastní kůži, bude připraven biatlonový trenažér s laserovou střelnicí, sledge hokejové sáně nebo curling na vozíku. Přijďte si zkusit, že trefit bránu z úrovně ledové plochy nebo správně zamířit kámen z vozíku není vůbec žádná hračka. Je to nejlepší způsob, jak ocenit sílu vůle našich reprezentantů a společně jim fandit na cestě za medailemi. Podrobný program najdete na paralympic.cz/fanzona.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Třinec vs. K. VaryHokej - 52. kolo - 6. 3. 2026:Třinec vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
6. 3. 17:30
  • 1.68
  • 4.58
  • 4.05
Č. Budějovice vs. LiberecHokej - 52. kolo - 6. 3. 2026:Č. Budějovice vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
6. 3. 17:30
  • 2.25
  • 4.20
  • 2.64
Hradec Kr. vs. Ml. BoleslavHokej - 52. kolo - 6. 3. 2026:Hradec Kr. vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
6. 3. 17:30
  • 1.30
  • 5.71
  • 7.52
Kometa vs. OlomoucHokej - 52. kolo - 6. 3. 2026:Kometa vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
6. 3. 17:30
  • 1.52
  • 4.78
  • 5.15
Kladno vs. LitvínovHokej - 52. kolo - 6. 3. 2026:Kladno vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
6. 3. 17:30
  • 1.47
  • 4.80
  • 5.75
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Kombinéza Leerdamové se vydražila za pět milionů. Peníze získá klub, v němž začínala

Jake Paul sleduje z tribuny zlatou jízdu své snoubenky Jutty Leerdamové....

Za 195 000 eur (4,7 milionu korun) se prodala v internetové aukci podepsaná závodní kombinéza nizozemské rychlobruslařky Jutty Leerdamové, která v ní získala na olympijských hrách v Miláně zlatou a...

Další ostuda šéfů paralympioniků. Rusům vlajku povolili, Ukrajincům mapu zakázali

V těchto kabátech měla nastupovat výprava ukrajinských paralympiků.

Heraskevyčovou zakázanou přilbou na milánských hrách to neskončilo. Tentokrát pro změnu dostala celá ukrajinská výprava zákaz používat na nadcházející paralympiádě své nástupové oblečení. Důvod? Byla...

Polsko na paralympiádě nebude vysílat záběry na Rusy. Výbor zasáhl do zahájení

Symbol paralympijských her v Cortině d’Ampezzo.

Od naší zpravodajky v Itálii Další státy oznámily, že budou kvůli účasti Rusů a Bělorusů na paralympijských hrách bojkotovat páteční slavnostní zahájení ve Veroně. A mezinárodní výbor mezitím přichází s dalším kontroverzním...

Zelingrová cenu fair play nedostala. Vyhrál Malinin, který pogratuloval soupeři

Julie Zelingrová a Vít Chabičovský v posledním zápase skupiny proti Koreji.

Česká curlerka Julie Zelingrová za svůj sportovní čin na nedávných zimních olympijských hrách cenu fair play nezískala. V hlasování veřejnosti vyhrál americký krasobruslař Ilia Malinin.

Také Německo volí český postoj. Zahájení paralympiády vynechá kvůli Rusku

Ruští sportovci na zahájení paralympiády v Soči 2014.

Německá výprava se v pátek nezúčastní slavnostního zahájení paralympiády v Miláně. Ceremoniál bude stejně jako některé další země bojkotovat kvůli tomu, že Rusové a Bělorusové mohou i přes...

Rekordní česká výprava míří na paralympiádu. Budvar pro ni připravil exkluzivní pivní sekt

Na zimní paralympijské hry Milán Cortina 2026 vyráží nejpočetnější výprava v...

Český paralympijský sport zažívá historický moment. Na zimní hry Milán Cortina 2026 vyráží nejpočetnější výprava v dějinách – celkem 24 para sportovců, kteří budou bojovat o medaile v hokeji,...

6. března 2026

Atmosféra spíše jako na mistrovství světa, hlásí parahokejisté. Šanci na medaili cítí

Trénink českých parahokejistů na paralympijských hrách v Miláně.

Od naší zpravodajky v Itálii Prochází se milánskou vesnicí, zdraví se s ostatními týmy, zastaví se na kafe a povídají si. To hned poté, co se posilnili obědem, když přijeli z tréninku z haly Santa Giulia. Čeští parahokejisté v...

6. března 2026  14:52

Hokej, biatlon i curling na vozíku. Jaké sporty jsou na paralympijských hrách?

Český parahokejový brankář Michal Vápenka v zápase s Čínou

Od naší zpravodajky v Itálii První zimní paralympijské hry se konaly před padesáti lety, v roce 1976 ve švédském Örnsköldsviku. Reprezentanti na nich bojovali jen ve dvou sportech –⁠⁠⁠⁠⁠⁠...

6. března 2026  9:41

Jaká bude paralympiáda? Po dlouhé době nadějná, ale pošpiněná ruskou kontroverzí

Premium
Paralympijská vesnice v Miláně.

Od naší zpravodajky v Itálii Rusové na hrách. Bojkot zahajovacího ceremoniálu. Ukradené kameny v curlingové hale v Cortině. Ačkoliv paralympijské hry oficiálně začínají až v pátek večer, kontroverzí a nesportovních momentů už...

6. března 2026

Polsko na paralympiádě nebude vysílat záběry na Rusy. Výbor zasáhl do zahájení

Symbol paralympijských her v Cortině d’Ampezzo.

Od naší zpravodajky v Itálii Další státy oznámily, že budou kvůli účasti Rusů a Bělorusů na paralympijských hrách bojkotovat páteční slavnostní zahájení ve Veroně. A mezinárodní výbor mezitím přichází s dalším kontroverzním...

5. března 2026  15:21

Zelingrová cenu fair play nedostala. Vyhrál Malinin, který pogratuloval soupeři

Julie Zelingrová a Vít Chabičovský v posledním zápase skupiny proti Koreji.

Česká curlerka Julie Zelingrová za svůj sportovní čin na nedávných zimních olympijských hrách cenu fair play nezískala. V hlasování veřejnosti vyhrál americký krasobruslař Ilia Malinin.

5. března 2026  15:13

Krádež na paralympiádě. Z curlingové haly v Cortině zmizely dva hrací kameny

Curling vozíčkářů na paralympijských hrách v Cortině d’Ampezzo.

V úvodu paralympijského turnaje v curlingu vozíčkářů v Cortině d’Ampezzo ukradl zatím neznámý zloděj dva hrací kameny. Uvedla to agentura AP s tím, že místní úřady krádež speciálních žulových kamenů...

5. března 2026  11:33

Program para hokeje na hrách v Miláně a Cortině 2026. Kdy hrají Češi?

Čeští para hokejisté s bronzovými medailemi na Světovém turnaji v Ostravě.

Hokejový turnaj na zimní paralympiádě 2026 v Miláně a Cortině bude patřit k nejatraktivnějším soutěžím celých her. Česká reprezentace se utká ve skupině s Kanadou, Slovenskem a Japonskem a pokusí se...

4. března 2026  12:13

Paralympiáda 2026: Kdy a kde sledovat české sportovce v Miláně a Cortině

Symbol paralympijských her v Cortině d’Ampezzo.

Zimní paralympijské hry 2026 v Miláně a Cortině nabídnou od 6. do 15. března souboje světové špičky v para sportech. Česká výprava bude bojovat o medaile v několika disciplínách včetně para hokeje,...

4. března 2026  12:06

Také Německo volí český postoj. Zahájení paralympiády vynechá kvůli Rusku

Ruští sportovci na zahájení paralympiády v Soči 2014.

Německá výprava se v pátek nezúčastní slavnostního zahájení paralympiády v Miláně. Ceremoniál bude stejně jako některé další země bojkotovat kvůli tomu, že Rusové a Bělorusové mohou i přes...

3. března 2026  17:48

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Další ostuda šéfů paralympioniků. Rusům vlajku povolili, Ukrajincům mapu zakázali

V těchto kabátech měla nastupovat výprava ukrajinských paralympiků.

Heraskevyčovou zakázanou přilbou na milánských hrách to neskončilo. Tentokrát pro změnu dostala celá ukrajinská výprava zákaz používat na nadcházející paralympiádě své nástupové oblečení. Důvod? Byla...

3. března 2026  15:01

Kombinéza Leerdamové se vydražila za pět milionů. Peníze získá klub, v němž začínala

Jake Paul sleduje z tribuny zlatou jízdu své snoubenky Jutty Leerdamové....

Za 195 000 eur (4,7 milionu korun) se prodala v internetové aukci podepsaná závodní kombinéza nizozemské rychlobruslařky Jutty Leerdamové, která v ní získala na olympijských hrách v Miláně zlatou a...

2. března 2026  21:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.