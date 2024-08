Oheň hoří, paralympiáda začíná. S městským zahájením a něžnou revolucí

A jaké bylo zahájení francouzských paralympijských her?

„Jedním slovem skvělý,“ povídá jen chvíli pro představení české výpravy Anna Luxová, jedna ze dvou vlajkonošů. „Je to moje první zkušenost na zahájení, zvládli jsme to dobře, užili jsme si ho, nemám co víc říct. Čekáme co přijde, myslím, že to bude ještě lepší.“

Po pár minutách už společně s kolegy sleduje jedno vystoupení za druhým. Předtočené spoty střídají proslovy funkcionářů, je zase na pódiu nahrazují tanečníci, zpěváci a další umělci.

Mimochodem i řada z nich ukazuje divákům, že ani hendikep je ze záře reflektoru nevylučuje. Své umění předvádí třeba fenomenální jihoafrický tanečník Musa Motha, strhující show doplňují světelné efekty a pečlivě zvolená hudba.

Dechberoucí vystoupení střídá další z předtočených klipů. Dojemná videa nutí k přemýšlení.

„Moje tělo už nepůsobí žensky, ale je silnější, než kdy předtím.“

„Miluju módu. Všichni vybírají barvy a střihy, já materiály. Ruce jsou mýma očima.“

Náměstí Svornosti a bulvár Champs-Élysées přivítaly sportovci během zahájení paralympijských her.

„Kolem pusy máme spoustu receptorů. Takže často líbám své děti. Ony to sice nemají rády, ale nějak to zvládají.“

Jen malý výčet vět, které v dokumentu zaznívají.

Ale zpět na Champs-Élysées.

Na slavném pařížském bulváru se postupně vystřídá celkem 168 zemí. Nejvíce v historii paralympijských her.

Mezi sportovci je 45 procent žen, tedy téměř polovina. Nejvíce v historii paralympijských her.

Zahájení je mimo stadion, propagace je celou dobu úzce spojena s olympiádou. Poprvé v historii paralympijských her.

„Když nastane čas pro sport, nevidíme ženy a muže s hendikepem, vidíme jen šampiony,“ vzkazuje sportovcům sedícím za ním Tony Estanguet, předseda organizačního výboru. „Vy nemáte limity, tak je na nás, abychom vás přestali omezovat. Jste něžnou paralympijskou revolucí.“

A jak naznačil, když před skoro třemi týdny ukončoval olympijské hry slovy o prvním odehraném zápase: „Nyní začíná ten odvetný.“

„Sportovci jsou tu, aby závodili, aby vyhrávali, aby překonávali rekordy,“ přidává se Andrew Parsons, předseda mezinárodního paralympijského výboru. „Jsou tu proto, aby dosáhli něčeho většího než je jejich osobní sláva. Chtějí inkluzi pro sebe a další hendikepované po celém světě. Chtějí setřást stigmata, která na nich ulpívají a posunout hranice nemožného.“

A na závěr svého proslovu zdůrazňuje: „Liberté, volnost. Égalité, rovnost. Fraternité, bratrství!“

Chvíli po půl dvanácté už hoří olympijský oheň.

Pod létajícím balonem ho zapaluje pětice paralympijských vítězů z předchozích let - atleti Charles-Antoine Kouakou a Nantenin Keitaová, stolní tenista Fabien Lamirault, triatlonista Alexis Hanquinquant a plavkyně Élodie Lorandiová.

Ještě předtím oheň cestoval z Británie tunelem do Francie, rozdělil se na dvanáct pochodní a největší parádu udělal právě ve středu večer.

Paralympijské hry jsou úspěšně zahájeny.

Během jedenácti dní se při nich představí 32 českých sportovců. A každý z nich ví, že o cenné kovy může bojovat až do posledních chvil.

Protože jak zaznělo na zahajovacím ceremoniálu v jednom z předtočených klipů: „Ve skutečnosti není nic, co bychom s naším tělem nedokázali udělat.“