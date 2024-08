Maskot s protézou a český pingpongový turnaj. Paříž vítá paralympiádu

I v parku u Eiffelovky je vedle stánku s občerstvením malý obchůdek, ve kterém si můžete koupit upomínkové olympijské předměty. Dovnitř vás lákají třeba klíčenky, trička a plyšový maskot, jenž na sebe upozorňuje už skrz sklo.

Ale něco na něm je jiné. Červený plyšák připomínající frygickou čepici, mimochodem ve Francii historický symbol revoluce a svobody, má místo jedné nohy protézu.

Paříž totiž po pár dnech znovu ožívá světovým sportem.

Olympiádu střídá paralympiáda.

„Hry jsou zpátky v Evropě, hodně známých se chystá přímo sem, bude to super,“ těší se lukostřelec David Drahonínský, majitel šesti paralympijských medailí. A rovněž ikonického účesu. Vlasy má jako už tradičně nabarvené do české vlajky.

„Jsem trochu nervózní, ale moc se těším. Úspěchy mě nakoply a jsem rád, že se předvedu velkému počtu lidí, divácká atmosféra bude určitě skvělá,“ přidává se plavec David Kratochvíl, loňský mistr světa na 400 metrů volným způsobem a majitel dvou světových rekordů. A pozor, stále teprve 16letý supertalent.

Atmosféra je to hlavní, na co se para sportovci těší.

A když jim navíc závody ozdobí slavné pařížské stavby…

Asi si vybavíte, jak plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner sváděli bitvy na hřišti, zatímco se vedle nich tyčila Eiffelova věž. Teď se s legendární kulisou za zády utkají para sportovci ve fotbale pro nevidomé.

Také vás dojaly záběry na plačící Kateřinu Siniakovou a hrdého Tomáše Macháče, kteří slavili v areálu Rolanda Garrose zlato ze smíšené čtyřhry? Na antukových kurtech budou nyní zápolit tenisté na vozíku.

Jako bronzoví čeští šermíři se budou v Grand Palais radovat i jejich para kolegové z jiných zemí. Atlety přivítá Stade de France, do Versailles vyrazí jezdci na koních a stejně jako při olympiádě budou ve tři hodiny vzdáleném Chateauroux bojovat střelci.

Mimochodem i dva nadějní z Česka – Jakub Kosek a Tomáš Pešek.

A jaké nachystali pro sportovce pořadatele ubytování?

Možná byste rozdíl mezi olympijskou a paralympijskou vesnicí na první pohled ani nepoznali. Veřejná prostranství, silnice a chodníky v okolí jsou přizpůsobené vozíčkářům, snadný přístup měli díky rampám zajištěný už během olympijských her.

V pařížské paralympijské vesnici můžou sportovci sledovat hry i na venkovní obrazovce.

Moc se tedy měnit nemuselo.

Jen tentokrát občas narazíte na kousky černožluté pásky.

„Museli jsme zvýraznit místa, která by mohla být pro hendikepované sportovce nebezpečná, aby se nikomu nic nestalo,“ vysvětluje manažer vesnice Laurent Michaud.

Venkovní prostory jsou tedy až na menší úpravy stejné. Vnitřek vesnice, kam kromě účastníků a doprovodu pouští pořadatelé jen pár vyvolených, se ale změnil.

Pojďme si ho společně projít.

Jsme v paralympijském pokoji. Místo 14 tisíců postelí, které byly třeba při olympiádě, zaberou paralympijské výpravy pouze devět tisíc. Z modrých přikrývek jsou zelené, ty si pak sportovci odvezou jako dárek domů.

I koupelny jsou připravené, aby co nejvíce sloužily hendikepovaným. „Přidali jsme provizorní madla a invalidní vozíky do sprch, abychom sportovcům pobyt co nejvíce usnadnili,“ zdůrazňuje Michaud.

Přesuňme se do společných prostor. Pokud vás přepadne hlad, nebo se třeba za zlatou medaili budete chtít odměnit čokoládou, navštívíte minimarket.

Chcete napodobit ikonický účes Davida Drahonínského? Zajděte si ve vesnici do kadeřnictví.

daviddrahoninsky ... mnoho dobrovolníků, kteří se starají o naše pohodlíčko ...

Špinavé oblečení? Žádný problém, kousek od vás je prádelna.

Je libo fitness centrum? Či dobré jídlo v restauraci? Drink na baru?

„Upravili jsme výšky stolů a pultů v restauraci, jednu ze tří židlí jsme vždy dali pryč, aby si stoly mohli přišoupnout i lidé na invalidním vozíku,“ popisuje manažer vesnice, která vyrostla na severu Paříže u Saint-Denis.

Ano, trochu z ruky od jižně umístěných sportovišť. Naštěstí pro sportovce ale někteří mohou trénovat přímo ve vesnici. „Třeba šerm a basketbal na vozíku, para taekwendo nebo goalball.“

Čeští sportovci si volný čas v paralympijské vesnici zkracují turnajem ve stolním tenise.

A čeští sportovci už si ve vesnici našli i zábavu. Rozhodli se, že si čas zkrátí turnajem ve stolním tenise.

A asi vás nepřekvapí, že za modrým stolem často uvidíte Petra Svatoše. Kdo jiný by měl kolegy učit s pálkou a míčkem než obhájce paralympijské medaile.

Konec prohlídky? Ale nesmutněte.

Největší paralympijská show na vás teprve čeká.