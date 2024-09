S pálkou na ruce. Jel jsem pro medaili a mám ji, zářil paralympionik Suchánek

Na minulé paralympiádě v Tokiu bral Suchánek bronz s Petrem Svatošem, před osmi lety v Riu stejnou medaili vybojoval v soutěži jednotlivců. A letos v Paříži svůj počin minimálně zopakuje.

Na paralympiádě se totiž ve stolním tenise o třetí místo nehraje, bronzovou medaili dostanou oba poražení semifinalisté. „Na jednu stranu je to jednodušší, na druhou máte pořádné nervy už ve čtvrtfinále. A tím, že nám teď dali K.O. systém, tak je to dost smrtelné,“ líčil 42letý stolní tenista.

Byl jste před čtvrtfinále nervózní?

Hrozně moc. Tím, že jsem zůstal jediný z naší výpravy stolního tenisu, tak mi v hlavě šrotovalo, že se prostě musím hecnout. Ale ty dva sety, které jsem vyhrál v koncovce, mě nabudily. Zahrál jsem téměř vše, co jsem chtěl. Mít jistou medaili je krásný pocit.

V semifinále tedy budete klidnější?

Určitě. Splnil jsem si, co jsem potřeboval. Přijel jsem sem s cílem udělat medaili. Ale i kdybych ji nezískal, tak jsem se mohl pochválit, že jsem třeba hrál dobře. Nějakou výmluvu bych si našel. Ale ne, jel jsem vyloženě pro medaili, stejně jako do Tokia. Věděl jsem, že jsem dobrý, že hrát umím, že můžu konkurovat světové špičce. Není to vychloubání, ale člověk by měl vědět, jak na tom je.

V Tokiu jste získal bronz s Petrem Svatošem, letos v Paříži hrajete pouze singl.

Měl jsem původně hrát čtyřhru s Martinem Zvolánkem, on sem ale ze zdravotních důvodů nejel. Já bych to uvítal, rozehrál bych se.

Chyběla vám zápasová praxe?

Ani ne. Jsem v Paříži už od 21. srpna, scházel jsem se s fyzio týmem, trénoval jsem. Klidně jsem si dal dva dny pauzu, právě kvůli tomu, abych měl chuť hrát. Někteří lidi potřebují makat pořád, každý den. Já na to nejsem, klidně si dám pauzu, aby mě to zase bavilo. Když mě to nebaví, nemám na tréninku co dělat. Seznamoval jsem se s prostředím, myslím, že to vyšlo pěkně.

Jiří Suchánek se soustředí na míček ve čtvrtfinále paralympijských her v Paříži.

Ve čtvrtfinálovém zápase jste předvedl spoustu technických úderů.

Jsou za nimi hodiny dřiny, údery, které jdou krátce za síťku, vytáčí se do strany, to není jen tak. Musíte na sebe vzít odvahu, že je zahrajete správně, musí mít i dobrý odraz, odskok. Soupeři to v posledním setu dvakrát nevyšlo a já ho poslal, zahrál míček o pět centimetrů jinak a já už na něj dosáhl a bouchl jsem to. Je důležité mít čistou nebo vygumovanou hlavu a vzít na sebe zodpovědnost.

Pálku máte přivázanou k ruce, jsou pak takové údery těžší na zahrání?

Spíš je to o tom, že je nemůžu zahrát z každého balonu. Jak mám pálku přivázanou k ruce, tak zápěstí pořádně nenatočím. Musím mít míček na dobrém místě, když je daleko, tak ho nejsem schopný takhle zahrát, ruka je krátká.

V pondělí i úterý jste druhý set získal vždy v dramatické koncovce. Co vám v těchto chvílích pomáhá?

Dobrá psychika. V pondělí jsem druhý set s Polákem Jakimczukem potřeboval vyhrát, ale prohrával jsem 7:10.

A nakonec jste ho získal poměrem 12:10.

Ano. Říkal jsem si: „Tak já teď prohraju, bude to 1:1, pojedeme zase od nuly a on se chytne.“ Ale nestalo se tak. Je to dobrý hráč, ale psychicky dost nestabilní, takže jsem věděl, že když druhý set vyhraju, tak to dám. Jsem dobře připravený, ale je to dřina. O finále se porvu.

Při čtvrtfinále vám fandili vaši kolegové, jste hodně semknutí?

Ono to tak je. Lidi vypadnou, jdou fandit, nebo někdo hraje a my ho jdeme podpořit. Jsme tým, jde nám v podstatě i o postavení ve společnosti a o to, aby byl stolní tenis vidět.