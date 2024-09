Rusové na hrách? Hnusí se mi, říká český para atlet. Kde se jich vzalo 90?

Shrňme si to v číslech.

Za první tři dny ulovili 22 cenných kovů, přičemž sedmkrát při medailovém ceremoniálu nehrála hymna žádného státu, jelikož zlato vyhráli tito neutrální sportovci. V pořadí zemí by aktuálně byli čtvrtí těsně za Brazílií. A dá se očekávat, že se na takovém počtu nehodlají zastavit.

Jak je ale možné, že se sportovci ze zemí agresorů, kteří páchají a podporují válku na Ukrajině, účastní paralympiády v tak hojném počtu?

Na nedávných olympijských hrách jich soutěžilo 32 a za dva týdny stihli vybojovat jen pět medailí. Teď jich ve francouzské metropoli napočítáte 98 a zatím mají na kontě sedm zlatých, osm stříbrných a sedm bronzových.

Důvod je poměrně jednoduchý.

Mezinárodní paralympijský výbor jejich účast schválil dřív než ten olympijský. Že budou moct na pařížské hry para sportovci přijet, bylo proto jasné už na konci loňského září. Mohli se tudíž zapojit do kvalifikací.

Například na rozdíl od Světové atletiky, jež účast Rusů a Bělorusů razantně zamítla, ta paralympijská podobný krok neudělala. Závodníka s nápisem NPA tak měl možnost potkat i Čech František Serbus, jenž soutěžil v hodu kuželkou.

František Serbus hází kuželkou na paralympijských hrách v Paříži.

První v jeho kategorii skončil ruský rodák Alexej Churkin. „Nechci říkat, kdo vyhrál, nechci ani vyslovovat název jeho státu, protože se mi úplně hnusí,“ posteskl si Serbus, který skončil šestý.

„Před měsícem házel třicet metrů, na kvalifikaci měl připoutanou ruku k tyči. Týden potom hodil na mistrovství světa 35 metrů, nikomu to nebylo divný. A my chudáci na to musíme koukat,“ nešetřil kritikou.

Už před zahájením paralympiády si na účast neutrálních sportovců stěžovali i další. Rovněž jim vadilo, že je paralympiáda na rozdíl od olympiády brána jako podřadná akce, a proto start Rusů a Bělorusů nikdo pořádně neřeší.

Nutno podotknout, že v řadách ruských paralympioniků je spousta válečných veteránů. Jak už ale dříve naznačoval ruský tisk, neutrální vlajka jim zas tolik nevadí. Slávu své země zvyšují i tak.

„Je mi líto všech sportovců z Ruska a Běloruska, kteří se dlouhodobě připravují a rádi by reprezentovali pod svojí vlajkou, ale není jim to umožněno. Na druhou stranu je jasné, že sportovec svou zemi svým způsobem popularizuje,“ souhlasil i český prezident Petr Pavel, jenž do Paříže přijel podpořit české para sportovce.

„Rusko ani Bělorusko si za to, co páchají na Ukrajině a jakým způsobem podporují agresi, nezaslouží, aby byli podporováni. Účast na hrách je privilegiem, ne automatickým právem. Stát, který vede válku, si nezaslouží být součástí takové atmosféry a solidarity.“

Účast neutrálních sportovců tak budí kontroverzi i na paralympiádě. A pokud budou pokračovat v lovu medailí, debaty jen tak rychle nepřestanou.