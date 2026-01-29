Nominace na paralympiádu. Pojede hokejový tým a dalších pět sportovců

Autor: ,
  14:40
Na zimních paralympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo budou Česko reprezentovat para hokejisté a pětice jednotlivců včetně nevidomé lyžařky a biatlonistky Simony Bubeníčkové, která bude v obou sportech patřit k medailovým nadějím. Hry se uskuteční od 6. do 15. března. Složení nemusí být konečné, tým se ještě může rozšířit po případném udělení divokých karet.

Čeští para hokejisté s bronzovými medailemi na Světovém turnaji v Ostravě. | foto: ČTK

Poslední medaili na zimních paralympijských hrách získala pro Česko ve Vancouveru 2010 Anna Pešková (za svobodna Kulíšková), která vybojovala bronz v superobřím slalomu. Svaz doufá, že čekání na další cenný kov by mohlo skončit.

„Naši sportovci do Itálie pojedou s nejvyššími ambicemi, cíl zaútočit na medaili po 16 letech je naprosto reálný,“ uvedl v tiskové zprávě generální sekretář Českého paralympijského výboru Miroslav Šperk.

Po letech zase pro medaili? Nevidomá lyžařka může přerušit půst paralympioniků

K medailovým nadějím bude patřit Bubeníčková, která se loni stala v běhu na lyžích mistryní světa v závodě na 10 kilometrů klasicky. V aktuální sezoně si k tomu sedmnáctiletá nevidomá sportovkyně přibrala i para biatlon a v obou sportech sbírá ve Světovém poháru medaile.

„Jsem zvědavá, jak to na paralympiádě bude vypadat, jaká tam bude atmosféra. Doufám, že si to užijeme a že předvedeme hezký výsledek,“ řekla 17letá lyžařka.

V běhu na lyžích bude vedle ní závodit také Matěj Škoda. České běžecké lyžování bude mít na paralympiádě zastoupení poprvé od roku 2002, na českého reprezentanta v para biatlonu se čekalo dokonce od roku 1994. Tři čeští sportovci budou v Cortině závodit v alpském lyžování.

Simona Bubeníčková se svým trasérem Davidem Šrůtkem.

Do Milána odcestuje 16 para hokejistů. Třináct jmen už ČPV zveřejnil, o zbývajících třech místech v nominaci se rozhodne na přípravných kempech. Čeští reprezentanti si z posledních tří MS odvezli tři bronzové medaile a mohou získat historicky první hokejový cenný kov z her. „Je to závazek, lehké to nebude. Je to paralympiáda, medaile odsud by byla určitě největší. Ale my o ni zabojovat chceme,“ řekl odhodlaně kapitán Radek Zelinka.

Nominace, kterou schválil výkonný výbor ČPV, se ještě může rozšířit. „Čekáme, zda nám Mezinárodní paralympijský výbor udělí divoké karty pro další sportovce. O tom bude jasno v polovině února,“ upřesnil Šperk. Na divokou kartu čeká například para biatlonistka Carina Edlingerová, paralympijská vítězka v běhu na lyžích z Rakouska, která od této sezony reprezentuje české barvy.

Nominace Česka na zimní paralympijské hry v Miláně a Cortině 2026

Para hokej (Milán): Pavel Doležal, Michal Geier, Zdeněk Hábl, Václav Hečko, Lukáš Kapko, Pavel Kubeš, Martin Kudela, Alex Ohar, David Ondrák, Patrik Sedláček, Filip Veselý, Radek Zelinka, Martin Žižlavský

Para alpské lyžování (Cortina): Petr Drahoš, Tadeáš Kříž, Tomáš Vaverka, trasérka Iva Křížová

Para běžecké lyžování (Val di Fiemme): Simona Bubeníčková, Matěj Škoda, trasér David Šrůtek

Para biatlon (Val di Fiemme): Simona Bubeníčková, trasér David Šrůtek

Vstoupit do diskuse

Zimní olympijské hry 2026

Zimní olympiáda se v roce 2026 uskuteční v termínu od 6. 2. do 22. 2. Hry pořádají italská města Milán a Cortina d´Ampezzo.

Nejčtenější

Splnila jsem si olympijský sen... A skončím. Jak Vinklárková odchází na vrcholu

Tereza Vinklárková v Ruhpoldingu

Přichází v Novém Městě na Moravě k rozhovoru celá rozesmátá. Od neděle má k úsměvům pádný důvod, protože ví: Budu olympionička. Biatlonistka Tereza Vinklárková si v lednu řekla o nominaci na hry a...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

Rusko se rozzlobilo, žene IIHF k arbitráži: Nepřijatelné! Ani jste s námi nejednali

Radost ruských hokejistů v zápase proti Velké Británii

Ruská hokejová federace rychle reagovala na čtvrteční oznámení Mezinárodní hokejové federace (IIHF) o prodloužení zákazu účasti Rusů a Bělorusů v soutěžích. Rozhodnutí ostře odsoudila s tím, že IIHF...

NHL táhne, ale i v Česku jsou opory. Kteří hráči z extraligy se ukážou na olympiádě?

Tomáš Kundrátek z Třince se raduje z gólu, před ním jede Libor Hudáček.

Olympijské hry v Miláně se pomalu blíží, hokejový turnaj plný hvězd z nejlepší ligy na světě bude jeho ozdobou. Nevypraví se na něj ovšem jenom hráči ze zámoří, vždyť hráči z extraligy tvoří (po NHL...

Nominace na ZOH 2026: Silná Kanada i USA, Slováci a Švédové reagují na zranění

Sidney Crosby (vpředu), Connor McDavid (vpravo) a Nathan MacKinnon na tréninku...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

Nominace na paralympiádu. Pojede hokejový tým a dalších pět sportovců

Čeští para hokejisté s bronzovými medailemi na Světovém turnaji v Ostravě.

Na zimních paralympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo budou Česko reprezentovat para hokejisté a pětice jednotlivců včetně nevidomé lyžařky a biatlonistky Simony Bubeníčkové, která bude v...

29. ledna 2026  14:40

Jednička? Ego nechám stranou, hlásí před OH Dostál. Z masky musel smazat symbol

Lukáš Dostál se raduje z cenného vítězství nad Coloradem.

Přesně za dva týdny vstoupí do olympijského turnaje. Že už by ale akce pod pěti kruhy byla dominantním tématem v kabině hokejistů Anaheimu? „Už řešíme letenky a všechny věci okolo, ale soustředění je...

29. ledna 2026  14:05

V novinách jen fotbal, uražené legendy. Jak Itálie (ne)žije olympiádou

Jackie Chan pronáší olympijskou pochodeň Pompejemi.

Do oficiálního začátku olympijských her zbývá pouhých devět dní, první sportovci nastoupí do soutěží už ve středu. Také byste předpokládali, že v Itálii to musí vřít, že média pořadatelské země...

28. ledna 2026

Nominace na ZOH 2026: Silná Kanada i USA, Slováci a Švédové reagují na zranění

Sidney Crosby (vpředu), Connor McDavid (vpravo) a Nathan MacKinnon na tréninku...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

28. ledna 2026  15:54

Favorité nejsme, ale máme Pastu a Nečiho! Hertl vyhlíží olympiádu, těší ho jeho forma

Vysmátý Tomáš Hertl se připravuje na zápas s Torontem.

O poslední možnou účast na olympiádě přišel, z her v Soči před 12 lety ho vyřadilo zranění kolene. I proto se do Milána útočník Tomáš Hertl tak těší. „Sice nebudeme favoriti, ale jedeme tam udělat co...

28. ledna 2026  15:30

Skleněná odměna pro medailisty z OH. Češi můžou získat i unikátní trofej

Ručně foukaná skleněná trofej určená pro české medailisty ze zimních...

České olympijské medailisty ze zimních her v Miláně a Cortině budou letos doma vítat netradiční ceny. K cenným kovům, které si sportovci přivezou z Itálie, přibudou také skleněné trofeje vzniklé v...

28. ledna 2026  15:18

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

28. ledna 2026  14:42

Rulíkovy starosti: Šimkův start v ohrožení, Beránek o naději definitivně přišel

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Trenér českých hokejistů Radim Rulík hlásí krátce před olympijskou přestávkou dvě důležité zprávy. Útočník Ondřej Beránek, jenž patřil ke skupince nejvážnějších náhradníků, se zranil a do Milána...

28. ledna 2026  13:34

Curling na ZOH 2026: program, systém, kdy hrají Češi

Český curler Lukáš Klíma.

Mužský curlingový turnaj na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině proběhne od 11. do 21. února 2026. Ženy budou zápolit od 12. do 22. února. Jaká je sestava českého týmu, s kým si...

28. ledna 2026  11:56

Sdruženářky se bouří. Proti absenci ženského závodu na OH budou protestovat

Americká sdruženářka Annika Malacinská.

Sdruženářky budou v pátek na Světovém poháru v Seefeldu protestovat proti absenci ženských závodů v severské kombinaci na olympijských hrách. „Splnily jsme všechny podmínky, které Mezinárodní...

28. ledna 2026  9:59

Šimek se zranil, přijde o olympiádu? A kdo by ho mohl v české obraně nahradit?

Radim Šimek na tréninku libereckých hokejistů.

Suverénně největší trable prožívají Švédové, kteří krátce před začátkem olympiády v Miláně evidují hned několik zraněných hokejistů, dva už z nominace definitivně vypadli. Čechům se až do úterka...

28. ledna 2026  8:25

Gott, Pavel ani kříž na masky nemohou. Šéf české výpravy o olympijských pravidlech

Premium
Brankář Karel Vejmelka na tréninku hokejové reprezentace před Českými hrami v...

Žádné politické symboly na maskách, prosil manažer hokejové reprezentace Milan Hnilička české brankáře před zimní olympiádou v Itálii. A správně udělal, v Miláně by už Karlu Vejmelkovi vyobrazení...

28. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.