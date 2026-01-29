Nominace na paralympiádu. Pojede hokejový tým a dalších pět sportovců

Poslední medaili na zimních paralympijských hrách získala pro Česko ve Vancouveru 2010 Anna Pešková (za svobodna Kulíšková), která vybojovala bronz v superobřím slalomu. Svaz doufá, že čekání na další cenný kov by mohlo skončit.
„Naši sportovci do Itálie pojedou s nejvyššími ambicemi, cíl zaútočit na medaili po 16 letech je naprosto reálný,“ uvedl v tiskové zprávě generální sekretář Českého paralympijského výboru Miroslav Šperk.
Po letech zase pro medaili? Nevidomá lyžařka může přerušit půst paralympioniků
K medailovým nadějím bude patřit Bubeníčková, která se loni stala v běhu na lyžích mistryní světa v závodě na 10 kilometrů klasicky. V aktuální sezoně si k tomu sedmnáctiletá nevidomá sportovkyně přibrala i para biatlon a v obou sportech sbírá ve Světovém poháru medaile.
„Jsem zvědavá, jak to na paralympiádě bude vypadat, jaká tam bude atmosféra. Doufám, že si to užijeme a že předvedeme hezký výsledek,“ řekla 17letá lyžařka.
V běhu na lyžích bude vedle ní závodit také Matěj Škoda. České běžecké lyžování bude mít na paralympiádě zastoupení poprvé od roku 2002, na českého reprezentanta v para biatlonu se čekalo dokonce od roku 1994. Tři čeští sportovci budou v Cortině závodit v alpském lyžování.
Do Milána odcestuje 16 para hokejistů. Třináct jmen už ČPV zveřejnil, o zbývajících třech místech v nominaci se rozhodne na přípravných kempech. Čeští reprezentanti si z posledních tří MS odvezli tři bronzové medaile a mohou získat historicky první hokejový cenný kov z her. „Je to závazek, lehké to nebude. Je to paralympiáda, medaile odsud by byla určitě největší. Ale my o ni zabojovat chceme,“ řekl odhodlaně kapitán Radek Zelinka.
Nominace, kterou schválil výkonný výbor ČPV, se ještě může rozšířit. „Čekáme, zda nám Mezinárodní paralympijský výbor udělí divoké karty pro další sportovce. O tom bude jasno v polovině února,“ upřesnil Šperk. Na divokou kartu čeká například para biatlonistka Carina Edlingerová, paralympijská vítězka v běhu na lyžích z Rakouska, která od této sezony reprezentuje české barvy.
Nominace Česka na zimní paralympijské hry v Miláně a Cortině 2026
Para hokej (Milán): Pavel Doležal, Michal Geier, Zdeněk Hábl, Václav Hečko, Lukáš Kapko, Pavel Kubeš, Martin Kudela, Alex Ohar, David Ondrák, Patrik Sedláček, Filip Veselý, Radek Zelinka, Martin Žižlavský
Para alpské lyžování (Cortina): Petr Drahoš, Tadeáš Kříž, Tomáš Vaverka, trasérka Iva Křížová
Para běžecké lyžování (Val di Fiemme): Simona Bubeníčková, Matěj Škoda, trasér David Šrůtek
Para biatlon (Val di Fiemme): Simona Bubeníčková, trasér David Šrůtek