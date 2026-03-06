Jaká bude paralympiáda? Po dlouhé době nadějná, ale pošpiněná ruskou kontroverzí

Pouze Marek Šimíček v Lillehammeru si v českých barvách vyzkoušel střelbu na lyžích. Jinak ale v tuzemsku dlouho vládlo zimním paralympiádám alpské lyžování. Však také všech patnáct medailí z her na sněhu a ledu má Česko právě z této disciplíny.
Už dlouhých šestnáct let ale čeká, kdy bude moct sbírku medailových kovů rozšířit o další kousky. A třeba i jiným výkonem než lyžováním z kopce dolů. Což se může letos opravdu vyplnit.
Parahokejisté rozhodně neskrývají, že mají medailové ambice. Nevidomá lyžařka Simona Bubeníčková je úřadující mistryní světa a úspěchy sbírá téměř na každé zastávce Světového poháru. A je jí jedno, jestli závodí jen na běžkách, nebo si k tomu musí udělat ještě střeleckou zastávku.
Sláva to v amfiteátru, který ve Veroně stojí už od prvního století, mohla být veliká. Teď zahájení kvůli ruské vlajce mnohé televize ani neodvysílají.