Jaká bude paralympiáda? Po dlouhé době nadějná, ale pošpiněná ruskou kontroverzí

Paralympijská vesnice v Miláně. | foto: Jan Malý/Český paralympijský výbor

Markéta Plšková
Od naší zpravodajky v Itálii - Rusové na hrách. Bojkot zahajovacího ceremoniálu. Ukradené kameny v curlingové hale v Cortině. Ačkoliv paralympijské hry oficiálně začínají až v pátek večer, kontroverzí a nesportovních momentů už stihly posbírat víc než dost. Tak jaké vlastně budou? Alespoň ze začátku nejspíš trochu pošpiněné, ale z českého pohledu především nadějné. A to i proto, že Češi v Itálii budou po dlouhých 32 letech bojovat v oblíbeném biatlonu.

Pouze Marek Šimíček v Lillehammeru si v českých barvách vyzkoušel střelbu na lyžích. Jinak ale v tuzemsku dlouho vládlo zimním paralympiádám alpské lyžování. Však také všech patnáct medailí z her na sněhu a ledu má Česko právě z této disciplíny.

Už dlouhých šestnáct let ale čeká, kdy bude moct sbírku medailových kovů rozšířit o další kousky. A třeba i jiným výkonem než lyžováním z kopce dolů. Což se může letos opravdu vyplnit.

Parahokejisté rozhodně neskrývají, že mají medailové ambice. Nevidomá lyžařka Simona Bubeníčková je úřadující mistryní světa a úspěchy sbírá téměř na každé zastávce Světového poháru. A je jí jedno, jestli závodí jen na běžkách, nebo si k tomu musí udělat ještě střeleckou zastávku.

Sláva to v amfiteátru, který ve Veroně stojí už od prvního století, mohla být veliká. Teď zahájení kvůli ruské vlajce mnohé televize ani neodvysílají.

Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
