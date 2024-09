Woodhallovi v Paříži: Společně slaví i oslňují láskou. A hlavně inspirují

Byla to jedna z nejikoničtějších fotek letošních olympijských her.

Davisová-Woodhallová jako jediná z atletek pokořila hranici sedmi metrů, výkonem 7,10 si ve francouzské metropoli doletěla až pro zlatou medaili. Její výkon na stadionu sledoval i její manžel Hunter, ke kterému se 25letá Američanka vzápětí vrhla a skočila mu do náruče.

Někteří jejich představení přirovnávali k okamžiku, kdy v Helsinkách doběhl olympijský maraton slavný Emil Zátopek. Po závodě totiž ihned zamířil k tribunám, kde čekala jeho manželka Dana, vítězka v hodu oštěpem.

Woodhallovi budí od srpna podobný rozruch.

„Často podporujeme jeden druhého, když můžeme, nevynecháváme žádné závody,“ shodují se manželé. „Chodíme spolu i trénovat, doplňujeme se. Když to jde, trávíme spolu každou minutu, nejsme moc často od sebe.“

Jelikož se oba věnují atletice, můžou se podporovat i v přípravném období.

Tara trénuje skok do dálky a Hunter mezitím vedle piluje běh na oválu. Na paralympijských hrách se ve své první disciplíně, běhu na sto metrů, prosmýkl do finále, ve kterém skončil šestý. V Paříži ho čeká ještě oblíbenější čtyřstovka, z té už si přivezl medaile z Tokia i Ria.

V pátek tak může rozšířit rodinnou sbírku cenných kovů, do které jeho žena přispěla premiérovým zlatem.

Hunter Woodhall (vlevo) dobíhá závod na 100 metrů na paralympijských hrách.

Woodhall se řídí jednoduchým heslem: „Dři, inspiruj a nikdy se nevzdávej.“ A právě o inspiraci druhých se v několika rozhovorech rozpovídal.

„Do našeho vztahu přinášíme oba spoustu diverzity. Tara je afroameričanka, já mám hendikep. Chceme, aby lidi věděli, že ať jste v jakkoliv podobné situaci, je to v pořádku. To je to, co vás dělá speciálními a unikátními.“

Na atletickém oválu závodí Woodhall s protézami na dolních končetinách, jeho nohy museli lékaři kvůli nemoci amputovat. Na škole zažil šikanu, chvíli ho rodiče vzdělávali doma. Sportů vyzkoušel několik, díky rodině našel vášeň pro běh a na střední škole ho para atletika zaujala natolik, že u ni zůstal.

Už v 16 letech vybojoval na světovém šampionátu stříbro a bronz, o dva roky později získal jako první sportovec s amputovanými končetinami stipendium NCAA. V roce 2017 se také poprvé setkal se svou budoucí manželkou.

V té době ho ještě jistá Tara Davisová obdivovala při atletickém mítinku ve státě Idaho. Jejich příběh je jako vystřižený z romantického filmu. Láska na první pohled.

„Všimla jsem si ho, když jsme trénovali a říkala si: ‚Wow, ten kluk je opravdu roztomilý.‘ Když dokončil svůj závod, běžela jsem k němu a řekla jsem mu, že ho musím obejmout,“ vzpomínala Davisová-Woodhallová na jejich seznámení.

Jelikož oba studovali na odlišných univerzitách, nejprve udržovali vztah na dálku. V roce 2022 se po pětiletém vztahu vzali a dnes už těžko budete hledat závody, na které by nepřijeli společně.

Třeba jako letos na olympijské a paralympijské hry.