Taťko, už mě klepni! Tak těžkou medaili ještě nemám, zářil zlatý Kratochvíl

„Říkal jsem si, že když zaplavu do šestého místa, tak budu spokojený. A je z toho zlatá medaile,“ nevěřil pár minut po svém triumfu Kratochvíl, který ve stejné disciplíně kraloval už na loňském mistrovství světa coby patnáctiletý. „Splnilo se mi vše, o čem jsem v životě snil. Přeju to každému, aby to zažil, protože splněný životního snu je fakt úžasný pocit.“

O tomhle jste snil, když jste v devíti letech s plaváním začal?

Ano, přesně o tom. Říkal jsem ve svém prvním rozhovoru, že bych jednou chtěl být na paralympiádě a mít zlatou medaili. A teď ji mám na krku. Je strašně těžká, takhle těžkou medaili doma ještě nemám. Je hrozně tlustá, obrovská, vůbec jsem nečekal, že jsou ty medaile takhle krásný.

Po závodě vás z haly doprovodil tatínek, po medailovém ceremoniálu maminka. Budou se takhle střídat i dál?

No uvidíme. (smích) Ale oni se takhle vždycky střídají, že mamka se mnou jde na ceremoniál a taťka po závodě, protože je na konci bazénu. Ale uvidíme, možná to promícháme. Jestli padne ještě nějaká medaile, možná uděláme nějaký mixík.

Jak se vám v zaplněné aréně poslouchala česká hymna?

Nádherně. Je to úplně nezapomenutelný zážitek. Zažil jsem to v Manchesteru, když jsme byli na mistrovství světa, teď tady před tolika lidma. Wow! Doufám, že to ještě někdy přijde. Chci si tu hymnu zazpívat ještě jednou. Stát na stupních, když na vás všichni koukají, je hustý.

Atmosféra byla i v průběhu závodu ohlušující.

Je to úžasný. Tolik fanoušků bývá na velkých koncertech, zažít to na sportovišti, kde čekáte na start, je vás osm vedle sebe a vidí vás desetitisíce lidí, je nezapomenutelné. Je to i strašný tlak, ale nakopne vás to.

Plavec David Kratochvíl a jeho tatínek slaví zlato na paralympijských hrách.

Byl jste před startem nervózní?

Hrozně moc. Ale těsně před ním jsem si řekl: „Hele už tady stojíš, je to výzva a všichni fanoušci jsou tu jen pro tebe.“ Když jsem nastupoval, tak jsem jim zamával, pomalu jsem se svlékl, abych na sebe neházel stres. Poklepal jsem se, shodil jsem to ze sebe a vůbec na nic už jsem nemyslel.

Vašimi tapéry na koncích bazénu jsou vaši rodiče. Ve finiši to vypadalo, že vás už tatínek ani nechce klepnout.

My jsme s taťkou domluvení, že na konci mě musí tapnout úplně co nejblíž, abych kdyžtak dohmátl, kdyby to bylo těsné. Ale tady to asi těsně nevypadalo.

Druhý v pořadí, Nizozemec Rogier Dorsman dorazil až pět sekund po vás.

To jsem vůbec nečekal. Z mého pohledu to totiž nevypadalo, že mám takový náskok a že jsem první. Plaval jsem pořád stejným tempem, nikdy to takhle netrénuju. Dohmátl jsem a když mi taťka řekl, že jsem paralympijský vítěz, tak jsem propukl v brutální euforii.

Plavec David Kratochvíl ve finále paralympijských her v Paříži.

Jakou jste měl tedy taktiku?

První stovku rozjíždím rychleji, druhou a půlku třetí jedu pomaleji, abych se tolik nezadýchal a byl takový čilejší. Posledních 150 metrů chci nakouřit, všechny dohnat a porazit je. Teď jsem měl celou dobu stejný tempo, při poslední stovce už mi bylo úplně špatně. Říkal jsem si: „Taťko už mě kurňa klepni, já už to nevydržím.“ Ale vyšlo to, fakt úžasný.

Čím se za medaili odměníte?

Dneska si dám na večeři o jeden zákusek navíc. (smích) A až přijedeme domů, tak to chci s kamarády pořádně oslavit. Ale ještě je před námi týden, další závody, pořád je na čem pracovat a o co plavat, musím do toho dát všechno.

Čeká vás v Paříži ještě pět závodů. Jak vás zlatá medaile nakopne?

Strašně moc. Když už máte splněno hned z prvního závodu, zlatou medaili, největší top na paralympiádě, tak teď už to půjde daleko lépe. Ale samozřejmě nechci usnout na vavřínech, chci si ještě další závody užít a podat co nejlepší výkon.