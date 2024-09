Sbírka medailí je kompletní. A teď na čokoládu se šlehačkou, velí Kratochvíl

V neděli po stříbru jsem si dělal srandu, že by to mohlo padnout, a teď je to tady. Je to boží, strašně si to užívám,“ zářil Kratochvíl pár minut po polohovém závodě, ve kterém do cíle dorazil s časem 2:24,60.

„Kompletní sadička medailí, aspoň se nemusím koukat, jak vypadají ty ostatní a budu je mít všechny doma,“ těšilo ho. „Polohovka je moje vedlejší disciplína, z toho hned bronzová medaile, druhý nejlepší čas v životě, strašná spokojenost.“

Na ceremoniálu s vámi byla opět mamka, taťkovi se nechce?

My jsme totiž zjistili, že před padesátkou kraul jsme taťkovi dali do batůžku slavnostní oblečení a byl jsem pátý. Tak jsme si řekli, že to úplně nevychází, a chodí tam se mnou mamka. Taťka si užívá to, když mi může oznámit výsledek, a mamka si užívá vyhlášení, aby se trochu podělili.

Medaile jsou hodně těžké, budete dokupovat větší zavazadlo, nebo je rozdělíte rodičům?

No uvidíme, jak to vůbec povezeme v letadle. Kufry letí o den dřív, to je trochu problémeček. Ony jsou ty medaile krásné, ale mají velké krabičky. Takže nevím, jak to strčíme do batůžku, asi si je rozdělíme. (Tatínek Jiří: Vyhodíme všechny ostatní věci a strčíme tam krabičky, to je jasný.)

Sdílel jste stupně vítězů s Nizozemcem Rogierem Dorsmanem a Ukrajincem Danylem Čufarovem. Znáte se mezi sebou?

Jo, my pořád kecáme. Upřímně, Rogie má hrozně rychlou angličtinu, takže já mu strašně špatně rozumím. (smích) Ale před vyhlášením jsem si popovídal s Danylem, řekl mi svůj příběh, co dokázal, je to frajer, oba dva jsou. Přál bych tu medaili opravdu každému, kdo tady je.

Plavec David Kratochvíl v polohovém závodě na 200 metrů na paralympijských hrách.

Jak jste se při závodě cítil?

Bylo to trochu těžké. Když jsem skočil z bloku, tak jsem vylvnil dobře, motýlek jsem jel tak, abych mohl napálit znak. S Dorsíkem jsme si na konci padesátky tak podali ruku, skoro jsme si plácli, že „jedem kámo“. Obrátka po znaku se nepovedla, protože mě taťka ťuknul dřív, ale to nevadí, pořadí by to nezměnilo. Pak prsa, ty nesnáším, ale musím je odplavat, tak jsem je odplaval. Kraul je sprint a už se musí dojet.

Co je na prsou specifické?

Musí se dělat dlouhý táhlý záběr, aby to klouzalo. A já jsem znakař a kraulař, to jsou styly na frekvence. U těch prsou je ta frekvence opačná, že to jde hůř a hůř. Ale jsou v polohovce, tak je musím plavat.

Tady v Paříži vás čekají ještě v samostatném závodě.

No právě. (smích) Ale samotné nejsou tak strašné, asi si je užiju, ale v té polohovce, když máte za sebou motýl a znak... Posledním mým závodem bude motýlek, který mám rád, strašně se na něj těším. Myslím, že jsme ho s trenérem trochu vypilovali, takže bych mohl zaplavat kolem osobáčku.

Kolik vám zbývá sil?

Cítím se fajn, naštěstí mám regeneraci. V pondělí jsem si dal den bez tréninku, jen fyzio, ve středu už si trénink dám, abych měl cit ve vodě. Trochu už mě bolí pár svalů, ale je to paralympiáda, to k tomu patří. V sobotu, až budu mít všechny závody za sebou, se nechám pořádně promasírovat.

Při polohovém závodě vám fandili skoro všichni vaši plavečtí kolegové, vnímal jste je?

Ano. Oni se buď koukají na televizi, nebo jsou tady, jsem moc šťastný, že mě přijeli podpořit sem. Slyšel jsem hlavně Jonyho (Jonáše Kešnara), ten má specifický hlas, přeřve všech 17 tisíc lidí. Otočil jsem se na něj před startem a říkám si: „Díky Jony, vím kde jsi, jedeme.“

Za stříbro jste se odměnil cheeseburgerem, co si dáte teď?

Trenéři mi asi nic nedovezli, takže budu muset hledat něco v jídelně. Ale taťka říkal, že tam jsou brambory, takže si je dám místo rýže a nudlí. A mají tam dneska super zákusek, takovou čokoládu se šlehačkou, takže si dám dva, na to se těším moc.