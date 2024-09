Příště si najdi jiného parťáka. Jak para lukostřelci žertovali a slavili stříbro

S nedělní soutěží jednotlivců se jako velký favorit a obhájce zlaté medaile Drahonínský překvapivě rozloučil už ve čtvrtfinále. Prohra ho mrzela. Obrečel ji. Ale dokázal se oklepat a po necelých 24 hodinách nastoupit společně s kolegyní Pultar Musilovou k mixu.

A v něm oslavit stříbro.

„Jsem hrozně rád, že jsem to Šárce nepokazil, takhle bych to definoval. Šárka jela dál v tom, co tady předvádí, takže super výkon,“ hodnotil Drahonínský.

Jeho česká parťačka, která z Paříže pozítří odletí s dvěma stříbrnými medailemi, jen s úsměvem kroutila hlavou. „David se strašně snižuje, přitom je skvělý. Je to takové štístko, vždycky díky němu vím, co mám dělat, za což jsem hrozně ráda.“

„Tak to si na příští paralympiádu musíš najít asi někoho, kdo ti přinese větší štěstí, abys zase nebyla stříbrná,“ opětoval Drahonínský.

V humorném duchu se oba popichovali celou dobu, kdy odpovídali na dotazy českých novinářů. Vážnou řeč střídaly vtípky a emoce. Zkrátka vše, co byste od dobře naladěné lukostřelecké dvojice očekávali.

Přece jen ale Pultar Musilová objevila jeden malý problém. „Budu muset najít nějakou speciální taktiku, jak narvat dvě obří krabice s medailemi do kufru a stále se vejít do limitu 23 kilo, to bude oříšek,“ přemýšlela s úsměvem. „Tři medaile, ještě mojí tam dáš,“ přidal se Drahonínský. „Tu si strčíš do svého,“ odpověděla mu kolegyně.

Šárka Pultar Musilová v akci v soutěži párů na paralympijských hrách.

Cenné paralympijské kovy jsou totiž skutečně těžké.

A podobnou tíhu musel Drahonínský nést i po individuálním závodě. Ta ale tentokrát neměla medailové barvy.

„Na vesnici jsem byl v chladu na pokoji, přečetl jsem si mraky zpráv, lidi mi psali, že jsem nikoho nezklamal. Ono je to těžký, ale nějak mi to pomohlo,“ svěřil se. „Pak mi napsal Jirka Lipták, ne že mi půjčí brokovnici na soupeře, ale že se nemám za co omlouvat, když mě porazil někdo, kdo to celkově vyhrál, za to mu moc děkuju. Taky mi napsal Vít Přindiš, je hezké, když se najdou tak hodní lidé.“

Svého parťáka podpořila i Pultar Musilová a další Češka Tereza Brandtlová.

„Řekla jsem Davidovi, že si mix jdeme užít pro něj, aby to z něj spadlo, ale aby i z téhle paralympiády měl medaili,“ prozradila první zmiňovaná, že na všech předešlých paralympiádách získal její krajan cenný kov.

Drahonínský ale už den po nezdaru uměl najít i pozitiva. „Jak jsem prohrál, tak jsem dostal dva fyzioterapeuty najednou. To jsem nečekal, že musím prohrát, abych dostal takovou péči,“ vtipkoval. „Ale fakt to pomohlo, když mi tam lopatku a žebra mordovali pistolí, ne devítkou, ale tou masážní.“

Že má nejúspěšnější sportovec české paralympijské výpravy slzy v očích, se zdálo i po pondělním vyhraném čtvrtfinále. „Já nebrečel, už v sobě fakt žádnou slzu nemám, měl jsem jen vlhkou sítnici.“

Soutěž lukostřelců se na paralympiádě konala před ikonickou Invalidovnou.

Ale po zisku stříbra se mu do očí slzy hnaly znovu. „Jsem rád, že se můžu vrátit do Čakovic, protože mi bylo vyhrožováno, že bez medaile se vracet nemám.“

„Já nevím, jak budu doma vysvětlovat, že mám čtvrté stříbro v řadě, to budu mít asi problém, že tam není něco jiného. Ale nemůžu být nenažraná,“ přidala se Pultar Musilová. „Její starej Peťák je můj kamarád, já ti to pomůžu nějak okecat,“ žertoval Drahonínský.

Jelikož jeden je pravák a druhý levák, střílelo před pařížskou Invalidovnou české duo čelem k sobě. „Vždycky jsme byli obráceně, domluvili jsme se tak až ráno,“ líčil Drahonínský.

„Já vůbec nechápu, co to do Šárky vjelo, že chtěla vidět můj ksicht. Ne, bylo to super. Ono se tam úplně nesmí mluvit, když střílíte, ale můžeme si vždycky dát pěstičku. Štěstí, že na mě Šárka nedosáhne, že by mi napálila. Ale bylo moc milý vidět před sebou Šárku a za ní české fanoušky.“

A s výhledem na ikonickou francouzskou stavbu si přál jediné: „Doufám, že mě Šárka neštípne a já se z tohohle snu neprobudím.“