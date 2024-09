Drahonínský v slzách po brzkém vyřazení: Teď se vybrečím a zabojuju v mixu

V Paříži se Drahonínský účastní už pátých paralympijských her, mezi 32 českými účastníky je tím nejúspěšnějším. Na kontě má dvě zlata, tři stříbra a jeden bronz, pravidelně se mu daří jak mezi jednotlivci, tak v týmových soutěžích.

„Ale teď jsem to pos*al. Nevyšlo mi, že já střílím špatně a ostatní ještě hůř,“ snažil se i v slzách najít alespoň trochu humoru, kterým často oplývá. Teď ale odkryl i jinou část sebe, tu emotivnější. A ukázal, že umí prohrát s grácií.

„Jsme přece lidi ne. Jednou jeden vyhraje, jednou jeden prohraje. Já mám doma medailí už šest.“

Jeho čtvrtfinálový soupeř, Američan Jason Tabanský, se předvedl opravdu ve skvělé formě. V jedné sérii zapsal dokonce tři desítky v řadě, dohromady do terče nasázel 139 bodů. Český lukostřelec jich zapsal o osm méně.

„Střílel strašně hezky, já ho znám osobně, je to můj kamarád. Předvedl super výkon, bohužel ten můj byl dneska špatnej,“ mrzelo Drahonínského. „Každopádně je to sport, život jde dál. Jsem možná teď rád za tuhle zkušenost, že člověk může žít s pocitem, že na paralympiádě prohrál dřív než ve finále.“

Čím déle ale s českými novináři před pařížskou Invalidovnou mluvil, tím více slz se mu hrnulo do očí.

Lukostřelec David Drahonínský gratuluje svému přemožiteli na paralympijských hrách v Paříži.

„Mrzí mě to. Trénuju, makám, hodně lidí tady dělá svou práci skvěle a já jsem to... Jak říkám, život jde dál, trošku si pobrečím. Ale mrzí mě to kvůli fanouškům, kteří se sem táhli takovou cestu. Díky všem, co nám fandí a fanděte dál, nejen mně, ale i ostatním.“

Na každé paralympiádě, kde Drahonínský účinkoval, zatím získal cenný kov. Při premiéře v Pekingu mezi jednotlivci hned zlato, v Londýně přidal stříbro, v Riu skončil znovu druhý a vybojoval i bronz v týmech a z Tokia odjížděl jako vítěz v individuální soutěži a stříbrný medailista z mixu.

A ani v Paříži jeho cesta ještě nekončí.

V pondělí utvoří pár se Šárkou Pultar Musilovou, jež v sobotu ukořistila stříbro. A společně se pokusí napodobit své výkony z Japonska a Brazílie.

„Teď se musím vybrečet, dát si studenou sprchu a zítra se probudit do nového dne a zkusit zabrat se Šárkou, které se tady daří, abych jí to nepokazil,“ líčil Drahonínský.

Už několikrát ukázal, jak moc silný dokáže být. A v pondělí to může po boku šikovné kolegyně klidně zopakovat.