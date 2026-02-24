Paralympionici chtějí medaili, sází na hokejový tým i mladou lyžařku

Markéta Plšková
  14:30
V neděli skončily olympijské hry, už za deset dní začnou v Itálii ty paralympijské. Český tým na ně vyrazí v rekordním počtu, do Milána, Cortiny a Val di Fiemme se chystá celkem 24 sportovců. „Netajíme se tím, že jsme poměrně ambiciózní, rádi bychom ukončili medailové sucho, které trvá poměrně dlouho,“ řekl na tiskové konferenci předseda Českého paralympijského výboru Zbyněk Sýkora.

Čeští parahokejisté do turnaje v Ostravě vstoupili utkáním s Čínou, které podlehli 2:3. | foto: parahockey.cz

Češi získali na zimní paralympiádě medaili naposledy v roce 2010, kdy bronz v super-G slavila Anna Kulíšková. V Soči, Pchjongčchangu a Pekingu na cenný kov nedosáhli. V Itálii bude největší nadějí sedmnáctiletá Simona Bubeníčková, která bude závodit v běžeckém lyžování a biatlonu.

„Je to velký talent, i vzhledem k věku je neuvěřitelné, co předvádí,“ popsal nevidomou lyžařku a úřadující mistryni světa Sýkora. „Je velký profík, jsem přesvědčený, že to prodá i na paralympiádě. Jsem rád, že se ona i její tým rozhodli, že nastoupí v obou disciplínách. Máme se na co těšit.“

Češi podpoří Ukrajince. Na protest proti Rusům vynechají zahájení paralympiády

Česká republika bude mít na hrách zastoupení ve čtyřech ze šesti sportů, kromě biatlonu a běžeckého lyžování ještě v alpském lyžování a hokeji. Právě parahokejová reprezentace, která své zápasy odehraje v Areně Santa Gulia v Miláně, je dalším adeptem na zisk cenného kovu.

„Po třech úspěšných mistrovstvích světa nemůžeme mít menší ambice než na medaili,“ připomněl trenér Jakub Novotný tři bronzy z posledních tří šampionátů. „Ale týmy se na paralympiádu připravují jinak, všichni máme nabitější program, jiné zázemí. Rozhodně to bude zajímavý turnaj.“

Zápasy českých parahokejistů na hrách

7.3. 10:05 s Japonskem
9.3. 13:35 se Slovenskem
10.3. 17:05 s Kanadou

13.3. 14:35/19:05 semifinále
15.3. 12:05 zápas o bronz, 16:05 zápas o zlato

Jeho svěřenci se ve skupině utkají s Japonskem, Slovenskem a Kanadou, nejlepší dva týmy postoupí do semifinále.

„Pro nás je důležité vyhrát první dva zápasy, abychom skončili alespoň druzí ve skupině. Kanadu jsme v historii zatím neporazili, je to trochu strašák skupiny. Ale věříme, že někdy se to zlomit musí, tak proč ne zrovna v Miláně,“ dodává Novotný.

V Pekingu parahokejisté skončili šestí, stejně jako předtím v Pchjongčchangu. V Soči i Vancouveru brali páté místo. „V týmu aktuálně panuje dobrá nálada a odhodlanost. Víme, kam letíme a o co budeme hrát.“

V Miláně budou pouze hokejisté, běžecké lyžování a biatlon se uskuteční ve Val di Fiemme, zbylé tři disciplíny, tedy alpské lyžování, curling a snowboarding, proběhnou v Cortině.

Na paralympiádu pojedou další tři Češi včetně naděje, která vítězila za Rakousko

„Minulý týden jsem byl na olympiádě, sportoviště jsou plně bezbariérová a moderní,“ těší Sýkoru. „Velkou práci odvádí dobrovolníci. Jsem si jistý, že příprava na paralympijské hry bude v odpovídající úrovni.“

Her se zúčastní 24 českých sportovců, tři z nich dostali divokou kartu. Mezi nimi i další biatlonová medailové naděje Carina Edlingerová. „Požádali jsme v rámci divokých karet o vše, o co jsme mohli. A organizátoři nám ve všem vyhověli,“ vysvětlil Sýkora.

Paralympiáda potrvá od 6. do 15. března. Druhých zimních paralympijských her v Itálii po Turíně 2006 se zúčastní téměř 700 sportovců, kteří budou bojovat o 79 medailových sad.

Nominace Česka na paralympiádu v Miláně a Cortině

Para hokej (Milán): Petr Boček, Pavel Doležal, Michal Geier, Zdeněk Hábl, Václav Hečko, Lukáš Kapko, Pavel Kubeš, Martin Kudela, Alex Ohar, David Ondrák, Theodor Pátek, Patrik Sedláček, Filip Veselý, David Vrubel, Radek Zelinka, Martin Žižlavský

Para alpské lyžování (Cortina): Petr Drahoš, Tadeáš Kříž, Tomáš Vaverka, Patrik Hetmer, trasérka Iva Křížová

Para běžecké lyžování (Val di Fiemme): Simona Bubeníčková, Miroslav Motejzlík, Matěj Škoda, trasér David Šrůtek

Para biatlon (Val di Fiemme): Simona Bubeníčková, Carina Edlingerová, Miroslav Motejzlík, traséři David Šrůtek a Alexandr Paťava

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

ZOH 2026: výsledky závodů na olympiádě v Miláně a Cortině den po dni

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 jsou u konce. Největší sportovní svátek hostila italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na kompletní výsledky.

Češi na ZOH 2026: medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou za námi a české výpravě se na nich dařilo. Celkem vybojovala pět medailí. Zuzana Maděrová získala senzační zlato, Metoděj Jílek přidal zlato a stříbro, Eva Adamczyková...

Česko - Kanada 3:4P. Krutý konec na olympiádě, hokejisté sahali po senzaci

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Snažili se, dělali, co mohli. Velkého favorita dlouho trápili, ještě tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby dokonce vedli. Nakonec se však čeští hokejisté loučí s olympijským turnajem v...

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Američané zdolali Kanadu a mají zlato, bronz pro Finsko

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Úchvatný olympijský turnaj hokejistů je za námi. Strhující finálovou bitvu vyhrál tým USA, který v prodloužení porazil Kanadu 2:1. Slováci v utkání o bronz nestačili na Finsko.

Paralympionici chtějí medaili, sází na hokejový tým i mladou lyžařku

Čeští parahokejisté do turnaje v Ostravě vstoupili utkáním s Čínou, které...

V neděli skončily olympijské hry, už za deset dní začnou v Itálii ty paralympijské. Český tým na ně vyrazí v rekordním počtu, do Milána, Cortiny a Val di Fiemme se chystá celkem 24 sportovců....

24. února 2026  14:30

Sakamotová se rozloučila. Nebo ne? Praha ji vábí ke zlatému sbohem

Kaori Sakamotová při choroeografické sekvenci ve své volné jízdě.

Od našeho zpravodaje v Itálii Ta otázka pochopitelně padla: „Kaori, a co krasobruslařské mistrovství světa v Praze? Nerozloučíte se až tam? A se zlatem?“ Odpověď nebyla rezolutní. Spíše neutrální: „To teď raději nebudu...

24. února 2026  13:42

Berte mě, ještě nejsem tak starý. Durant si říká o páté olympijské zlato

Kevin Durant (vpravo) a LeBron James oslavují americkou výhru.

Americký basketbalista Kevin Durant chce i v roce 2028 hrát na olympijských hrách. Turnaj v Los Angeles se přitom bude konat krátce před jeho 40. narozeninami. Čtyřnásobný nejlepší střelec NBA by...

24. února 2026  10:47

Vrcholy italských olympijských her očima reportérů iDNES.cz: Příběhy z ledu a sněhu

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našich zpravodajů v Itálii Od začátku olympijských her až do jejich ukončení pokrývali reportéři iDNES.cz sportovní i nesportovní události přímo z místa dění. V Cortině, v Miláně, ale i v Livignu a na spoustě dalších míst. A...

24. února 2026  7:27

Jaké budou zimní hry 2030. S ledolezením v programu a Jílkem v Nizozemsku?

Premium
Milán a Cortina předaly (zimní) olympijskou štafetu Francouzským Alpám.

Zatímco letošní zimní olympiáda v Itálii byla rozprostřená po celém severu země, připravte se, že ta příští v Nice a Francouzských Alpách bude v únoru 2030 ještě roztříštěnější. Jestliže v Itálii se...

24. února 2026

Americké hokejistky odmítly pozvání do Bílého domu. Upřednostnily jiné akce

Hokejistky USA v dramatickém prodloužení porazily Kanaďanky 2:1 a získávají...

Americké hokejistky po vítězství na olympijském turnaji odmítly pozvání prezidenta Donalda Trumpa, aby byly přítomny jeho úternímu projevu o stavu unie ve Washingtonu. Americký hokejový svaz uvedl,...

23. února 2026  23:27

Na jaře řešila: Budu vůbec chodit? Italská tygřice a jeden z největších comebacků her

Italka Federica Brignoneová se dvěma zlatými olympijskými medailemi

Když po nedělním konci olympijských her dostala otázku, aby se za uplynulými dvěma týdny ohlédla, jen kroutila hlavou: „Stále mi připadají bláznivé.“ Před deseti měsíci italská alpská lyžařka...

23. února 2026  18:01

Mohla jsem přijít o nohu, přiznala Vonnová. Prozradila, kdo ji zachránil

Pád Lindsey Vonnové na trati olympijského sjezdu v Cortině. (8. února 2026)

Hvězdná lyžařka Lindsey Vonnová přiznala, že kvůli vážnému zranění z pádu v olympijském sjezdu mohla přijít o nohu. Jednačtyřicetiletá Američanka, která do závodu nastoupila s přetrženým vazem v...

23. února 2026  17:27

Oproti Pekingu dvojnásobek. Češi na olympijské hry vsadili přes dvě miliardy

Mitch Marner překonává Lukáše Dostála a posouvá Kanadu do semifinále.

České sázkové kanceláře přijaly na letošní zimní olympijské hry v Itálii sázky za asi 2,1 miliardy korun. To je zhruba dvojnásobek toho, za kolik si lidé vsadili na minulé zimní hry v Pekingu.

23. února 2026  15:10,  aktualizováno  15:33

S medailí na krku, s pivem v ruce. Šéfa FBI kritizují, že slavil zlato v hokejové šatně

Ředitel FBI Kash Patel slaví s americkými hokejisty olympijské zlato přímo v...

Ostrou debatu v USA vyvolalo chování šéfa FBI po olympijském hokejovém finále. Kash Patel se objevil přímo v kabině amerického týmu, kde s hráči slavil zisk zlata. Záběry, na nichž pije pivo, polévá...

23. února 2026  15:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Trump se dál vysmívá Kanadě a jejím hokejistům. Zlatý gól na ZOH si přivlastnil

Záběr z uměle vytvořeného videa Donalda Trumpa s americkými hokejisty.

Americký prezident Donald Trump a Bílý dům neotáleli s reakcí na nedělní kanadskou hokejovou prohru, jež Spojeným státům vynesla olympijské zlato. Zatímco Bílý dům sdílel snímek, na němž orel...

23. února 2026  15:29

Stříbrné loučení Crosbyho. Ve finále fandil z tribuny. Týmu bych nepomohl, uznal

Sidney Crosby (uprostřed) už se stříbrnou medailí na krku. Vlevo Brad Marchand,...

Strašně si přál být u toho. Prý nechybělo moc a do olympijského finále mohl nastoupit. Jenže nakonec zůstal stranou. Zranění, které si přivodil ve čtvrtfinále s Českem, vyřadilo kanadského kapitána...

23. února 2026  15:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.