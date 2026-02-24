Češi získali na zimní paralympiádě medaili naposledy v roce 2010, kdy bronz v super-G slavila Anna Kulíšková. V Soči, Pchjongčchangu a Pekingu na cenný kov nedosáhli. V Itálii bude největší nadějí sedmnáctiletá Simona Bubeníčková, která bude závodit v běžeckém lyžování a biatlonu.
„Je to velký talent, i vzhledem k věku je neuvěřitelné, co předvádí,“ popsal nevidomou lyžařku a úřadující mistryni světa Sýkora. „Je velký profík, jsem přesvědčený, že to prodá i na paralympiádě. Jsem rád, že se ona i její tým rozhodli, že nastoupí v obou disciplínách. Máme se na co těšit.“
Češi podpoří Ukrajince. Na protest proti Rusům vynechají zahájení paralympiády
Česká republika bude mít na hrách zastoupení ve čtyřech ze šesti sportů, kromě biatlonu a běžeckého lyžování ještě v alpském lyžování a hokeji. Právě parahokejová reprezentace, která své zápasy odehraje v Areně Santa Gulia v Miláně, je dalším adeptem na zisk cenného kovu.
„Po třech úspěšných mistrovstvích světa nemůžeme mít menší ambice než na medaili,“ připomněl trenér Jakub Novotný tři bronzy z posledních tří šampionátů. „Ale týmy se na paralympiádu připravují jinak, všichni máme nabitější program, jiné zázemí. Rozhodně to bude zajímavý turnaj.“
Zápasy českých parahokejistů na hrách
7.3. 10:05 s Japonskem
13.3. 14:35/19:05 semifinále
Jeho svěřenci se ve skupině utkají s Japonskem, Slovenskem a Kanadou, nejlepší dva týmy postoupí do semifinále.
„Pro nás je důležité vyhrát první dva zápasy, abychom skončili alespoň druzí ve skupině. Kanadu jsme v historii zatím neporazili, je to trochu strašák skupiny. Ale věříme, že někdy se to zlomit musí, tak proč ne zrovna v Miláně,“ dodává Novotný.
V Pekingu parahokejisté skončili šestí, stejně jako předtím v Pchjongčchangu. V Soči i Vancouveru brali páté místo. „V týmu aktuálně panuje dobrá nálada a odhodlanost. Víme, kam letíme a o co budeme hrát.“
V Miláně budou pouze hokejisté, běžecké lyžování a biatlon se uskuteční ve Val di Fiemme, zbylé tři disciplíny, tedy alpské lyžování, curling a snowboarding, proběhnou v Cortině.
Na paralympiádu pojedou další tři Češi včetně naděje, která vítězila za Rakousko
„Minulý týden jsem byl na olympiádě, sportoviště jsou plně bezbariérová a moderní,“ těší Sýkoru. „Velkou práci odvádí dobrovolníci. Jsem si jistý, že příprava na paralympijské hry bude v odpovídající úrovni.“
Her se zúčastní 24 českých sportovců, tři z nich dostali divokou kartu. Mezi nimi i další biatlonová medailové naděje Carina Edlingerová. „Požádali jsme v rámci divokých karet o vše, o co jsme mohli. A organizátoři nám ve všem vyhověli,“ vysvětlil Sýkora.
Paralympiáda potrvá od 6. do 15. března. Druhých zimních paralympijských her v Itálii po Turíně 2006 se zúčastní téměř 700 sportovců, kteří budou bojovat o 79 medailových sad.
Nominace Česka na paralympiádu v Miláně a Cortině
Para hokej (Milán): Petr Boček, Pavel Doležal, Michal Geier, Zdeněk Hábl, Václav Hečko, Lukáš Kapko, Pavel Kubeš, Martin Kudela, Alex Ohar, David Ondrák, Theodor Pátek, Patrik Sedláček, Filip Veselý, David Vrubel, Radek Zelinka, Martin Žižlavský
Para alpské lyžování (Cortina): Petr Drahoš, Tadeáš Kříž, Tomáš Vaverka, Patrik Hetmer, trasérka Iva Křížová
Para běžecké lyžování (Val di Fiemme): Simona Bubeníčková, Miroslav Motejzlík, Matěj Škoda, trasér David Šrůtek
Para biatlon (Val di Fiemme): Simona Bubeníčková, Carina Edlingerová, Miroslav Motejzlík, traséři David Šrůtek a Alexandr Paťava