Co je boccia? Teoreticky jednoduchá, prakticky ne. Ale Češi ji umí zlatě

Paříž (Od naší zpravodajky) - Možná jste někdy hráli pétanque. Hru, při které se snažíte dostat kovové koule co nejblíže k jedné menší dřevěné. Jednoduché na pochopení, složitější na co nejpřesnější provedení. A stejné pocity ve vás jako v divákovi vyvolává i boccia. Že nevíte, co to je? Tak čtěte dál. Na paralympiádě v Paříži v ní totiž Čech Adam Peška obhajuje zlato.