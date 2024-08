Tolik diváků? Wow! Koupilová slaví páté místo a rekord. A ráno zpět do bazénu

„Mám hroznou radost z výsledku, je to nový český rekord, můj nový osobák, takže za mě super,“ zářila Koupilová, jež zažívá na paralympijských hrách svou premiéru. „S pátým místem jsem maximálně spokojená, ani jsem v to nedoufala, moc dobrý.“

V nabitém závodě, který si suverénně podmanila Britka Tully Kearneyová, zvolila na dvě stě metrů dlouhou trať kraul. Přesněji řečeno kraul rukama, hybnost nohou má totiž výrazně omezenou. A oproti ranní rozplavbě stáhla svůj čas o devět vteřin.

„Což je super. Těší mě, že se mi vždycky večer plave líp, zatím to tak bylo zhruba na 90 procentech závodů,“ zamýšlí se. „Snad to tak bude pokračovat. Teda jestli se dostanu ještě do nějakého finále.“

Její mise na paralympiádě totiž ještě nekončí. V Paříži ji čekají ještě závody na 50 metrů znakem a 100 metrů volným způsobem. A rozplavbu druhého zmiňovaného má na programu už v pátek ráno.

Jen dvanáct hodin od doby, kdy zažila první finále.

„Zkusím se co nejlépe vyspat a předvést dobrý výsledek i tam. Ale závod na 200 metrů byl pro mě tím hlavním,“ vyzdvihuje disciplínu, ve které loni získala bronz na mistrovství světa.

Teď poprvé zaplavala pod tři minuty.

A už se jen těší, co dalšího ji ve francouzské metropoli čeká.

„Páteční závod je hodně nabitý, myslím, že budou rozhodovat setiny,“ předesílá k další výzvě. „Já budu hodně spokojená, když se mi podaří o kousek vylepšit svůj osobák. Netroufám si říct, jestli mám šanci postoupit, takže se nechám překvapit.“

Plavkyně Agáta Koupilová ve finále paralympijských her.

Ale pokud ano, nejspíše si lepší výkon znovu pošetří na večerní představení.

„Ani nedokážu říct, čím to je. Ale obecně se mi líp funguje ve večerních hodinách, i když se třeba učím na zkoušku, tak mi to jde večer lépe než brzy ráno,“ prozrazuje studentka brněnských práv, která kromě školy stíhá i tréninky osmkrát týdně v bazénu a jednou v posilovně.

Na co se v Paříži ale těší nejvíc, je úžasná atmosféra, kterou diváci v rozlehlé aréně celou dobu tvoří.

„Sledovala jsem plavání na olympiádě, přijde mi to tady, co se týče počtu diváků, stejné. Překvapilo mě, že tolik lidí chodí i na paralympiádu,“ potěšilo ji. „Za mě je atmosféra super. Zatím si na ni zvykám, protože jsem nikdy před tak velkým publikem neplavala. Tohle je moje první paralympiáda a na mistrovství světa nebo Evropy tolik diváků rozhodně není.“

Přízeň fanoušků si ve Francii užije ještě minimálně dvakrát.