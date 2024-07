Kritika kolekce pro paralympioniky. Někteří musí nepadnoucí oděvy přešít

„Upozornit na skutečnost, že handicapovaní sportovci mají na cestě za svými sny o pár překážek navíc,“ zní jeden z cílů kampaně Českého paralympijského výboru (ČPV) pro hry v Paříži s názvem Stejní, ale jiní. Pomyslnou bariérou se nicméně stala i zahajovací kolekce. A není to poprvé.

Fotografii plavce a držitele zlaté a stříbrné medaile z paralympiád 2016 a 2021 Arnošta Petráčka v nepadnoucím saku na síti X sdílel držitel pěti paralympijských bronzů Povýšil. Podle něj jde o už standardní záležitost, která provází proces přípravy na každé hry.

„U Petráčků doma jsou zvyklí, že se celá kolekce musí přešít. Už to znají od Pekingu přes Londýn, Rio, Tokio a teď i Paříž,“ napsal. Do Paříže přitom odjíždí pouze 32 sportovců, zajištění potřebných úprav by tak podle něj pro výbor neměl být problém.

Jan Povysil @JanPovysil U Petráčků doma jsou zvyklí, že se celá kolekce musí přešít.

Už to znají od Pekingu přes Londýn, Rio, Tokio a teď i Paříž.



Ano u Paralympioniků je lehce komplikovaný, aby všechno sedělo jak má.

Nicméně u třiceti sportovců by to neměl být takový problém zařídit.



ČPV na dotaz iDNES.cz přiznal, že sportovcům rozdává totožné kolekce jako olympionikům, lišící se pouze v detailech. Organizace jako důvod uvádí složitou logistiku, která by individuální úpravy provázela. Oblečení totiž objednává s ročním předstihem a za snazší považuje přešívání na míru až po vyzkoušení.

„Úpravy na míru se týkají řádově jednotek sad. To řešíme dopředu a sportovci si oblečení nechávají přešít u svých švadlen. Náklady na úpravy samozřejmě hradí ČPV,“ napsal na X na kritiku Povýšila výbor. Podle plavce je však realita jiná.

Chyběly velikosti, kritizuje Povýšil

„Švadleny nejlépe znají míry sportovců a spolupracují spolu dlouhodobě,“ doplnil pak pro iDNES.cz mluvčí Tadeáš Mahel. Sportovci podle něj se vším dopředu počítají a s pouhým pokrytím náhrad výborem souhlasí.

Některým dokonce s přešitím pomáhá Alpine Pro, jež zajišťuje sérii volnočasového oblečení. U nástupové kolekce pak letošní úpravy řeší sám návrhář Jan Černý. „Nabídl se a o potřebné úpravy se postaral,“ vyjádřil se na Facebooku Petráček.

Povýšil však výbor mimo jiné obvinil, že na některé paralympioniky nezbyly velikosti, které si předem vybrali. „Proti tomu se musím ohradit. Vybrané velikosti pro ně byly vždy připravené,“ reagoval Mahel, nicméně dodal, že předem nenahlášený kus oblečení skutečně nemusel být k dispozici.

„Na přání sportovců jsme letos navíc uspíšili vydávání kolekce, aby bylo víc času na případné úpravy. Proti Tokiu se tak oblečení vydávalo o týden dřív,“ dodal Mahel a vyzdvihl posun ve srovnání s rokem 2021.