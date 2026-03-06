Hokej, biatlon i curling na vozíku. Jaké sporty jsou na paralympijských hrách?

Markéta Plšková
  9:41
Od naší zpravodajky v Itálii - První zimní paralympijské hry se konaly před padesáti lety, v roce 1976 ve švédském Örnsköldsviku. Reprezentanti na nich bojovali jen ve dvou sportech –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ běžeckém a alpském lyžování. Postupně se k nim přidaly další čtyři, i letos v Itálii se tak paralympionici představí celkem v šesti sportech. Jaké to jsou, si můžete prohlédnout v přehledu.
Část 1/6

Alpské lyžování

Český zrakově postižený lyžař Patrik Hetmer (vlevo) ̈se svým trasérem...

Už na první zimní paralympiádě se tento sport objevil. Tenkrát se soutěže zúčastnili jen stojící paralympionici, postupně se na hry dostali také disciplíny pro sedící a závodníky se zrakovým handicapem. A také je to jediný sport, ve kterém Češi dokázali uspět.

Medailová tabulka tuzemských paralympioniků na zimních hrách čítá 15 kovů, které od roku 1994 do roku 2010 posbírali právě v alpském lyžování. Nejúspěšnější paralympiádou je ta v Naganu v roce 1998, odkud si výprava odvezla tři zlata, tři stříbra a jeden bronz.

Jaká bude paralympiáda? Po dlouhé době nadějná, ale pošpiněná ruskou kontroverzí

O všechny se tehdy postaraly Kateřina Teplá a Sabina Rogie. Naposledy uspěla ve Vancouveru 2010 Anna Kulíšková, jež ukořistila bronz. Letos se v Cortině předvedou na monoski Petr Drahoš, v kategorii stojících Tomáš Vaverka a v kategorii zrakově handicapovaných Tadeáš Kříž s trasérkou Ivou Křížovou a Patrik Hetmer s trasérem Miroslavem Máčalou.



Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Prostějov vs. ŽižkovFotbal - 18. kolo - 6. 3. 2026:Prostějov vs. Žižkov //www.idnes.cz/sport
6. 3. 17:00
  • 2.72
  • 3.11
  • 2.53
Třinec vs. K. VaryHokej - 52. kolo - 6. 3. 2026:Třinec vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
6. 3. 17:30
  • 1.68
  • 4.58
  • 4.05
Č. Budějovice vs. LiberecHokej - 52. kolo - 6. 3. 2026:Č. Budějovice vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
6. 3. 17:30
  • 2.47
  • 4.20
  • 2.40
Hradec Kr. vs. Ml. BoleslavHokej - 52. kolo - 6. 3. 2026:Hradec Kr. vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
6. 3. 17:30
  • 1.32
  • 5.52
  • 7.22
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Politizujete paralympiádu, vzkazuje Rusko bojkotujícím státům. Finsko ruší přenos

Ruští sportovci na zahájení paralympiády v Soči 2014.

Ukrajina, Česká republika, Estonsko, Litva a Polsko. A teď už také Finsko a Nizozemsko. Čím dál více zemí se připojuje k bojkotu zahajovacího ceremoniálu paralympijských her kvůli účasti ruských a...

Kombinéza Leerdamové se vydražila za pět milionů. Peníze získá klub, v němž začínala

Jake Paul sleduje z tribuny zlatou jízdu své snoubenky Jutty Leerdamové....

Za 195 000 eur (4,7 milionu korun) se prodala v internetové aukci podepsaná závodní kombinéza nizozemské rychlobruslařky Jutty Leerdamové, která v ní získala na olympijských hrách v Miláně zlatou a...

Další ostuda šéfů paralympioniků. Rusům vlajku povolili, Ukrajincům mapu zakázali

V těchto kabátech měla nastupovat výprava ukrajinských paralympiků.

Heraskevyčovou zakázanou přilbou na milánských hrách to neskončilo. Tentokrát pro změnu dostala celá ukrajinská výprava zákaz používat na nadcházející paralympiádě své nástupové oblečení. Důvod? Byla...

Polsko na paralympiádě nebude vysílat záběry na Rusy. Výbor zasáhl do zahájení

Symbol paralympijských her v Cortině d’Ampezzo.

Od naší zpravodajky v Itálii Další státy oznámily, že budou kvůli účasti Rusů a Bělorusů na paralympijských hrách bojkotovat páteční slavnostní zahájení ve Veroně. A mezinárodní výbor mezitím přichází s dalším kontroverzním...

Zelingrová cenu fair play nedostala. Vyhrál Malinin, který pogratuloval soupeři

Julie Zelingrová a Vít Chabičovský v posledním zápase skupiny proti Koreji.

Česká curlerka Julie Zelingrová za svůj sportovní čin na nedávných zimních olympijských hrách cenu fair play nezískala. V hlasování veřejnosti vyhrál americký krasobruslař Ilia Malinin.

Hokej, biatlon i curling na vozíku. Jaké sporty jsou na paralympijských hrách?

Český parahokejový brankář Michal Vápenka v zápase s Čínou

Od naší zpravodajky v Itálii První zimní paralympijské hry se konaly před padesáti lety, v roce 1976 ve švédském Örnsköldsviku. Reprezentanti na nich bojovali jen ve dvou sportech –⁠⁠⁠⁠⁠⁠...

6. března 2026  9:41

Jaká bude paralympiáda? Po dlouhé době nadějná, ale pošpiněná ruskou kontroverzí

Premium
Paralympijská vesnice v Miláně.

Od naší zpravodajky v Itálii Rusové na hrách. Bojkot zahajovacího ceremoniálu. Ukradené kameny v curlingové hale v Cortině. Ačkoliv paralympijské hry oficiálně začínají až v pátek večer, kontroverzí a nesportovních momentů už...

6. března 2026

Polsko na paralympiádě nebude vysílat záběry na Rusy. Výbor zasáhl do zahájení

Symbol paralympijských her v Cortině d’Ampezzo.

Od naší zpravodajky v Itálii Další státy oznámily, že budou kvůli účasti Rusů a Bělorusů na paralympijských hrách bojkotovat páteční slavnostní zahájení ve Veroně. A mezinárodní výbor mezitím přichází s dalším kontroverzním...

5. března 2026  15:21

Zelingrová cenu fair play nedostala. Vyhrál Malinin, který pogratuloval soupeři

Julie Zelingrová a Vít Chabičovský v posledním zápase skupiny proti Koreji.

Česká curlerka Julie Zelingrová za svůj sportovní čin na nedávných zimních olympijských hrách cenu fair play nezískala. V hlasování veřejnosti vyhrál americký krasobruslař Ilia Malinin.

5. března 2026  15:13

Krádež na paralympiádě. Z curlingové haly v Cortině zmizely dva hrací kameny

Curling vozíčkářů na paralympijských hrách v Cortině d’Ampezzo.

V úvodu paralympijského turnaje v curlingu vozíčkářů v Cortině d’Ampezzo ukradl zatím neznámý zloděj dva hrací kameny. Uvedla to agentura AP s tím, že místní úřady krádež speciálních žulových kamenů...

5. března 2026  11:33

Program para hokeje na hrách v Miláně a Cortině 2026. Kdy hrají Češi?

Čeští para hokejisté s bronzovými medailemi na Světovém turnaji v Ostravě.

Hokejový turnaj na zimní paralympiádě 2026 v Miláně a Cortině bude patřit k nejatraktivnějším soutěžím celých her. Česká reprezentace se utká ve skupině s Kanadou, Slovenskem a Japonskem a pokusí se...

4. března 2026  12:13

Paralympiáda 2026: Kdy a kde sledovat české sportovce v Miláně a Cortině

Symbol paralympijských her v Cortině d’Ampezzo.

Zimní paralympijské hry 2026 v Miláně a Cortině nabídnou od 6. do 15. března souboje světové špičky v para sportech. Česká výprava bude bojovat o medaile v několika disciplínách včetně para hokeje,...

4. března 2026  12:06

Také Německo volí český postoj. Zahájení paralympiády vynechá kvůli Rusku

Ruští sportovci na zahájení paralympiády v Soči 2014.

Německá výprava se v pátek nezúčastní slavnostního zahájení paralympiády v Miláně. Ceremoniál bude stejně jako některé další země bojkotovat kvůli tomu, že Rusové a Bělorusové mohou i přes...

3. března 2026  17:48

Další ostuda šéfů paralympioniků. Rusům vlajku povolili, Ukrajincům mapu zakázali

V těchto kabátech měla nastupovat výprava ukrajinských paralympiků.

Heraskevyčovou zakázanou přilbou na milánských hrách to neskončilo. Tentokrát pro změnu dostala celá ukrajinská výprava zákaz používat na nadcházející paralympiádě své nástupové oblečení. Důvod? Byla...

3. března 2026  15:01

Kombinéza Leerdamové se vydražila za pět milionů. Peníze získá klub, v němž začínala

Jake Paul sleduje z tribuny zlatou jízdu své snoubenky Jutty Leerdamové....

Za 195 000 eur (4,7 milionu korun) se prodala v internetové aukci podepsaná závodní kombinéza nizozemské rychlobruslařky Jutty Leerdamové, která v ní získala na olympijských hrách v Miláně zlatou a...

2. března 2026  21:12

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Politizujete paralympiádu, vzkazuje Rusko bojkotujícím státům. Finsko ruší přenos

Ruští sportovci na zahájení paralympiády v Soči 2014.

Ukrajina, Česká republika, Estonsko, Litva a Polsko. A teď už také Finsko a Nizozemsko. Čím dál více zemí se připojuje k bojkotu zahajovacího ceremoniálu paralympijských her kvůli účasti ruských a...

26. února 2026  15:17

Nešly mu nohy? Slováci rýpou do kouče, po jeho výroku se zastávají velkého talentu

Trenér Vladimír Országh na tréninku slovenských hokejistů v Miláně.

Když slovenští hokejisté v Miláně padli v olympijském zápase o bronz, na kouče Vladimíra Országha si kvůli proslovu v kabině museli novináři nějakou dobu počkat. Posléze s nimi hovořil asi deset...

25. února 2026  15:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.