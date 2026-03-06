Hokej, biatlon i curling na vozíku. Jaké sporty jsou na paralympijských hrách?

Alpské lyžování
Už na první zimní paralympiádě se tento sport objevil. Tenkrát se soutěže zúčastnili jen stojící paralympionici, postupně se na hry dostali také disciplíny pro sedící a závodníky se zrakovým handicapem. A také je to jediný sport, ve kterém Češi dokázali uspět.
Medailová tabulka tuzemských paralympioniků na zimních hrách čítá 15 kovů, které od roku 1994 do roku 2010 posbírali právě v alpském lyžování. Nejúspěšnější paralympiádou je ta v Naganu v roce 1998, odkud si výprava odvezla tři zlata, tři stříbra a jeden bronz.
O všechny se tehdy postaraly Kateřina Teplá a Sabina Rogie. Naposledy uspěla ve Vancouveru 2010 Anna Kulíšková, jež ukořistila bronz. Letos se v Cortině předvedou na monoski Petr Drahoš, v kategorii stojících Tomáš Vaverka a v kategorii zrakově handicapovaných Tadeáš Kříž s trasérkou Ivou Křížovou a Patrik Hetmer s trasérem Miroslavem Máčalou.