Páté místo? Jedu dál, říká para plavec Kratochvíl. Zlaté přivítání bylo krásné

Ano, po prvním místu v ranní rozplavbě od sebe očekával maličko lepší výkon, ale v 16 letech stále patří k největším talentům v české výpravě, jež ve francouzské metropoli čítá 32 sportovců. V pátek večer emotivně slavil první paralympijský kov, další den už se ale musel naplno soustředit na další bitvu.

„Jsem trošku zklamaný, šel jsem z prvního místa, takže jsem od závodu čekal maličko víc,“ mrzelo ho, že na nejkratší trati nepřidal do sbírky další medaili. Do cíle dorazil za 26,43 sekundy, od stříbrné medaile, kterou si mezi sebou zásluhou totožného času rozdělili dva jeho soupeři, ho dělilo 32 setin.

„Nevadí. Plavalo se mi trochu hůř než jsem čekal. Rozcvička byla asi dobrá, i jsem se slušně zahřál. Ale nevím, něco mi nesedělo.“

Na únavu si talentovaný para plavec nestěžoval, sil mu v Paříži zbývá stále spoustu. „Ale takhle večer se mi už neplave úplně nejlíp,“ poukazoval na fakt, že jeho finále bylo na programu až po půl deváté. „Ale všichni jsme měli stejné podmínky, na to se vymlouvat nemůžu. Jen se mi voda probírala hůř než ráno, ale nevadí.“

A přece jen po titulu mistra světa, jenž získal loni coby patnáctiletý, a paralympijském zlatu, cítí Kratochvíl jistý tlak.

„Je možné, že jsem ho na sebe kladl až moc,“ připouští. „Ale myslím, že jsem se s ním porval dobře. Před závodem jsem se uklidnil a řekl si, že to tam pošlu stejně jako ráno. Start byl super, možná mi kopaly nohy méně, než jsem chtěl.“

David Kratochvíl se připravuje ke startu paralympijského finále na 50 metrů volným způsobem.

Ale se samotnou nervozitou už se vypořádává lépe.

„Dneska to bylo lepší než v pátek,“ zamýšlí se. „Pro taťku to asi muselo vypadat strašně, ale uvnitř sebe jsem se cítil vyrovnaně. Spíš jsem si šel užít atmosféru. Ty lidi jak tleskají, když nastupujete, je to úplně úžasný pocit. Na startu už jsem byl docela v klidu.“

I dál si snaží připomínat, že při svém premiérovém startu na paralympijských hrách ukořistil zlato. V pátek po příjezdu do vesnice mu to připomněli všichni jeho čeští kolegové.

„Přivítání ve vesnici bylo masakr, fakt krásný. Přivezli mě elektrickým autíčkem od brány až k našemu domu, tam na mě čekal celý český tým. Bylo to přivítání, jak se patří,“ vypráví nadšeně.

Plavec David Kratochvíl ovládl na paralympijských hrách v Paříži závod na 400 metrů volným způsobem.

A kdo ví, třeba ho podobný zážitek čeká znovu.

Už v neděli totiž rozjede další závod. Ráno skočí do bazénu v La Défense Areně k bitvě na 100 metrů znakem, večer má na pořadníku případné finále. Naplánované na 18:31. Jen o dvě minuty dřív, než bylo na programu páteční finále na 400 metrů volným způsobem.

Že by se scénář po dvou dnech opakoval? U šikovného Kratochvíla je možné vše.

A pokud ne? Tak to nevadí.

Příležitostí zazářit bude mít jako český supertalent ještě spoustu.