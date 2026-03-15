Odchody do zahraničí? Ne, nejlepší ligu máme my. Co zdobí český parahokej?

Markéta Plšková
  9:00
Od naší zpravodajky v Itálii - Nemusí mít jiné zaměstnání, protože mají dostatečnou podporu, aby se soustředili jen na sport. V reprezentaci se schází pravidelně na společné tréninky či kempy. Za poslední roky se jejich úroveň zvedla, pravidelně se derou mezi nejlepší týmy světa. A v neděli čeští parahokejisté budou na paralympijských hrách v Miláně bojovat o bronz s Čínou.
Český parahokejista Radek Zelinka se prosazuje v utkání proti Slovensku.

Český parahokejista Radek Zelinka se prosazuje v utkání proti Slovensku.

Pokud uspějí, oslaví historicky první kov z her. Pak už se opět rozjedou domů do svých klubů. Někdo vyrazí směr Karlovy Vary, někteří se vrátí na Spartu, jiní zase do Ostravy.

A až se rozběhne nová sezona, doplní je i řada cizinců.

Proč, ptáte se?

Sen o finále je pryč. Parahokejisté nestačili na Američany, o bronz se utkají s Čínou

Česká liga patří k těm nejprestižnějším, trenér reprezentace Jakub Novotný i kapitán Radek Zelinka, tedy jedni z nejpovolanějších, ji označují dokonce za nejlepší v Evropě.

„Okolní státy to vědí a posílají svoje hráče do Česka,“ zmiňuje pro iDNES hlavní kouč, který zároveň působí i v týmu Sparty. „V parahokeji se skoro vůbec neděje, že by někdo odešel do zahraničí, nevím o nikom, kdo by to udělal. V Česku je nejvíc týmů, spíš zahraniční hráči chodí k nám. Takže my nemáme důvod to měnit,“ doplňuje ho vysoký obránce hrající za karlovarský tým.

Není to tedy jako v hokeji nehandicapovaných, kdy nejlepší hráči po čase opouštějí Česko a hledají uplatnění u kvalitnějších států.

Dalo by se říct, že evropská elita parahokeje se schází v České republice, kde je aktuálně sedm týmů.

„Jako jediní máme záštitu hokejového svazu, máme profesionální rozhodčí, kteří jsou vyškoleni, aby pískali parahokej,“ vysvětluje Novotný. „Všechny zápasy jsou pod vedením svazu, máme rozpis utkání jako nikdo jiný.“

Trenér českých parahokejistů Jakub Novotný sleduje své svěřence na...

A také úroveň se dlouhodobě zvedá.

„Vnímám posun v rychlosti a technických dovednostech. Náš sport se samozřejmě každým rokem posouvá a kluci jdou hrozně rychle nahoru,“ popisuje Zelinka.

Pár rozdílů ovšem mezi klubovou a reprezentační úrovní je. Nejen kvalita se liší, ale třeba také pravidlo, kdo může parahokej hrát.

Do reprezentaci jsou povoláváni pouze hokejisté s handicapem, zatímco v klubech mohou hrát i ti bez něj. „Mají k tomu normálně práci a parahokej dělají jako koníček. Jinak by nás bylo málo,“ vysvětluje Zelinka.

Také na soupisce týmů najdete i ženy, ty totiž v Česku svou soutěž nemají. V mužské reprezentaci nejsou, ale třeba Japonsko letos na paralympiádu povolalo Akari Fukunišiovou, jež zápolí společně s muži. Před ní na paralympiádě soutěžily v parahokeji tři ženy, dvě za Norsko a jedna za Čínu.

Konečně se daří i v zimě. Napodobí parasportovci historické Nagano?

Čechy také zdobí šikovnost a kreativnost, která jim na ledě hodně pomáhá.

V Kanadě a Americe mají sice obrovskou konkurenci a tudíž jsou hráči z těchto zemí na mezinárodní scéně schopni dlouhodobě předvádět nejdominantnější výkony, obdoba NHL ovšem v zámořském parahokeji chybí.

„Není žádná komerční liga, o které bychom mohli říct, že je nejlepší na světě,“ líčí Novotný. „Spíš je to o národních programech, jak dokážeme zajistit podmínky pro jednotlivé sportovce.“

V Česku se to daří, většina parahokejistů se může věnovat pouze sportu. „Jsme moc rádi, že tady ta možnost je,“ těší Zelinku.

K profesionalizaci samotných lig ale zatím nedochází. „Dalo by se říct, že je to stále amatérské. My podporu máme, ale úplně to nesměřuje ke komercializaci. I když potenciál by tady samozřejmě byl,“ vysvětluje Novotný

Možná by ho ještě víc nakopla medaile z paralympiády.

Rozhovor pro ruská média? Ne. Bubeníčková odmítla i fotku s vítězkou

Simona Bubeníčková s Davidem Šrůtkem nechtěli jít k ruské vítězce.

Od naší zpravodajky v Itálii V úterý nechtěla s vítězkou sprintu v běžeckém lyžování pózovat Němka Linn Kazmaierová. A ve středu na paralympiádě ve Val di Fiemme udělala to podobné po závodě na deset kilometrů i Simona...

Program parahokeje na hrách v Miláně a Cortině 2026. Kdy hrají Češi?

Parahokejisté Kanady dávají gól výběru České republiky.

Hokejový turnaj na zimní paralympiádě 2026 v Miláně a Cortině patří k nejatraktivnějším soutěžím celých her. Česká reprezentace zabojuje o bronz v utkání proti Číně v neděli 15.března od 12:05. V...

Narodila se po havárii v Černobylu, přežila hrůzy sirotčince. A září ve čtyřech sportech

Oksana Mastersová slaví zlatou medaili na paralympijských hrách.

Od naší zpravodajky v Itálii Běžecké lyžování, biatlon, veslování a cyklistika. Ačkoliv může znít šíleně, že by někdo na vrcholové úrovni mohl zvládat uspět ve všech těchto sportech, na paralympiádě v Itálii jednu takovou osobu...

Ukrajinka dostala varování za nápis „Stop válce“. A v Cortině zní hymna agresora

Parabiatlonistka Oleksandra Kononovová slaví bronzovou medaili z individuálu.

Od naší zpravodajky v Itálii O víkendu se na paralympijských hrál rozjely biatlonové závody, kterým dominovaly hlavně dvě země. Čína a Ukrajina. Právě druhý zmíněný stát dosáhl v tomto sportu na deset medailí, dvě z nich získala...

Lyžaři v kadeřnictví, vlajky v oknech i nápis pro Češku. Městečko žije paralympiádou

Simona Bubeníčková a její trasér David Šrůtel slaví stříbro z paralympijských...

Od naší zpravodajky v Itálii Jedním ze středisek, kde se letos konají zimní paralympijské hry, je ikonické Val di Fiemme. Údolí v severní Itálii proslulé náročnými běžeckými tratěmi. Stříbro na nich v biatlonu vybojovala i...

15. března 2026

Program parahokeje na hrách v Miláně a Cortině 2026. Kdy hrají Češi?

Parahokejisté Kanady dávají gól výběru České republiky.

Hokejový turnaj na zimní paralympiádě 2026 v Miláně a Cortině patří k nejatraktivnějším soutěžím celých her. Česká reprezentace zabojuje o bronz v utkání proti Číně v neděli 15.března od 12:05. V...

15. března 2026  8:06

Narodila se po havárii v Černobylu, přežila hrůzy sirotčince. A září ve čtyřech sportech

Oksana Mastersová slaví zlatou medaili na paralympijských hrách.

Od naší zpravodajky v Itálii Běžecké lyžování, biatlon, veslování a cyklistika. Ačkoliv může znít šíleně, že by někdo na vrcholové úrovni mohl zvládat uspět ve všech těchto sportech, na paralympiádě v Itálii jednu takovou osobu...

14. března 2026

Američany jsme chtěli nalomit, říkal střelec Geier. Pomáhá už na pátých hrách

Michal Geier ujíždí Američanovi Farmerovi během paralympijského semifinále.

Od naší zpravodajky v Itálii Nějakou dobu drželi naději, že by si na paralympijských hrách mohli zahrát o zlaté medaile. V první třetině dokonce vedli, po úvodním dějství svítilo v hale Santa Giulia skóre 1:1. Pak ovšem čeští...

14. března 2026

Konečně se daří i v zimě. Napodobí parasportovci historické Nagano?

Simona Bubeníčková a její trasér David Šrůtek během paralympijského závodu...

Od naší zpravodajky v Itálii Dlouhých šestnáct let čekali na medaili ze zimní paralympiády. A hned druhý den her v Itálii ulovila stříbro v biatlonu Carina Edlingerová. Ještě déle byl český tým bez nejcennějšího kovu, který v...

14. března 2026

Sen o finále je pryč. Parahokejisté nestačili na Američany, o bronz se utkají s Čínou

Patrik Sedláček dostává třetí gól v semifinálovém klání s USA.

Čeští parahokejisté prohráli v semifinále paralympijských her v Miláně s týmem Spojených států 1:6. V neděli budou svěřenci trenéra Jakuba Novotného hrát o historickou bronzovou medaili s Čínou,...

13. března 2026  17:26,  aktualizováno  21:20

Paralympiáda 2026: Kdy a kde sledovat české sportovce v Miláně a Cortině

Symbol paralympijských her v Cortině d’Ampezzo.

Zimní paralympijské hry 2026 v Miláně a Cortině nabídnou od 6. do 15. března souboje světové špičky v para sportech. Česká výprava bude bojovat o medaile v několika disciplínách včetně para hokeje,...

13. března 2026  20:37

Bronz? Čtvrté místo. Přece jen bronz! Jak Bubeníčková v pátek třináctého čekala

Simona Bubeníčková s trasérem Davidem Šrůtkem slaví bronzové medaile z...

Od naší zpravodajky v Itálii Neumím to nudně, potřebuju něco extra. Těmito slovy hodnotila Simona Bubeníčková svá vystoupení na paralympijských hrách. To páteční totiž bylo hodně zamotané, v cílové rovince biatlonového stíhacího...

13. března 2026  19:19

Dvě Češky na stupních! Edlingerová získala zlato, bronz Bubeníčkové stvrdili rozhodčí

Carina Edlingerová a její trasér Alexandr Patava oslavují paralympijské zlato.

Carina Edlingerová získala ve stíhacím sprintu biatlonistek první české zlato na zimní paralympiádě od roku 2002. Druhá zrakově postižená česká reprezentantka Simona Bubeníčková úspěch podtrhla...

13. března 2026  14:36,  aktualizováno  16:50

Yeah baby! Asi je ze mě biatlonistka, smála se zlatá Edlingerová. Konečně si zazpívala

Carina Edlingerová a její trasér Alexandr Patava oslavují paralympijské zlato.

Od naší zpravodajky v Itálii Společně si užívali cílovou rovinku, ve které už věděli, že budou novými paralympijskými šampiony. Carina Edligerová a její trasér Alexandr Paťava v pátek ovládli stíhací sprint zrakově...

13. března 2026  16:10

Parahokejista s vášní pro 3D tisk. Splněný dětský sen, pochvaluje si Kapko první hry

Parahokejista Lukáš Kapko.

Od naší zpravodajky v Itálii Je jedním z nejmladších v českém parahokejovém týmu, na paralympiádě v Miláně oslavil devatenácté narozeniny. Přesto už dokázal gólem rozhodnout úvodní utkání proti Japonsku. Obránce Lukáš Kapko se...

13. března 2026  10:05

Jak na Američany? Musíme být hustí, velí trenér parahokejistů. Tým si užil volno

Čeští parahokejisté před začátkem zápasu proti Slovensku.

Od naší zpravodajky v Itálii Před paralympiádou byl jejich cíl poprvé bojovat o cenné kovy. Ten si splnili, když v Miláně postoupili do semifinále. Teď by rádi některou z medailí získali. První výzva čeká české parahokejisty v...

12. března 2026  19:03

