Konečně se daří i v zimě. Napodobí parasportovci historické Nagano?

„Věděl jsem, že to je náš závod,“ radoval se její trasér Alexandr Paťava, který Edlingerové ke zlatu ze stíhacího sprintu dopomohl.
Naposledy zazněla česká hymna v Salt Lake City 2002, kde dvě zlaté získala Kateřina Teplá. Od té doby dosáhli reprezentanti jen na jedno stříbro a jeden bronz.
A v Itálii se najednou chlubí už pěti cennými kovy, o které se postaraly dvě biatlonistky, které závodí také v běhu na lyžích. Dvojnásobná medailistka Edlingerová a Simona Bubeníčková, jež v pátek brala po dvou stříbrech bronz.
Bronz? Čtvrté místo. Přece jen bronz! Jak Bubeníčková v pátek třináctého čekala
Jak to, že najednou sbírání medailí vypadá pro Česko tak jednoduše?
Přibyly nové talenty a ty předchozí ještě zesílily.
Už před paralympiádou předseda Českého paralympijského výboru Zbyněk Sýkora zmiňoval, že na hry odjede zřejmě nejambicióznější tým posledních let. „A také nejpočetnější,“ upozorňoval. „Určitě bychom rádi ukončili medailové sucho.“
Kdy, když ne letos, museli si říkat.
Do konkurenceschopného věku dorostla zmíněná Bubeníčková, která navíc moc dobře věděla, jak si počínat na velké akci. Vždyť sedmnáctiletá naděje je úřadující mistryní světa v běhu na deset kilometrů. A když před sezonou přibrala k lyžování i biatlon, v němž hned začala vítězit, najednou se šance ještě znásobily.
Téměř v jistotu přerostly v době, kdy českou reprezentaci doplnila zkušená Edlingerová, jež absolvovala dvoje předchozí hry v rakouském dresu a získala tři medaile.
I když u ní se ještě čekalo, zda bude moct za novou zemi nastoupit. Lyžařská federace jí startovat zakázala, ta biatlonová ovšem start povolila. „Jsem jim velmi vděčná,“ ulevilo se 27leté závodnici. „Jako jediní řekli: Člověk si nevybírá, ve které zemi se narodí, ani jestli bude mít nějaké problémy. Jde přece o sport.“
Mimochodem, Česko nikdy předtím na zimní paralympiádě neuspělo v jiném sportu než alpském lyžování. Všech patnáct dosavadních medailí získali Stanislav Loska, Kateřina Teplá, Sabina Rogie a Anna Kulíšková. Ale zdá se, že na sněhu a ledu aktuálně započala nová éra. Což je pro český parasport jedině dobře.
Dvě Češky na stupních! Edlingerová získala zlato, bronz Bubeníčkové stvrdili rozhodčí
Dlouhou dobu ho zdobily letní hry, kde se reprezentantům dařilo mnohem víc. Díky větší profesionalizaci, která je podle mnohých jednou z hlavních příčin velkého zlepšení, už silnějším státům konkuruje i v zimě. Parasportovci se totiž mohou soustředit pouze na svou kariéru, už nutně nemusí kvůli malé podpoře pracovat jinde.
A tak se dá očekávat, že ani z budoucích paralympiád nevyjdou naprázdno. Zvlášť když české sportovce s handicapem táhnou mladičtí supertalenti Bubeníčková a plavec David Kratochvíl, jenž zase zářil před dvěma lety v Paříži.
Jela jsem pro babičku, líčila Bubeníčková. Potěšil ji telefonát od plavce Kratochvíla
Jejich úspěchy totiž motivují spoustu dalších.
I trenér parahokejistů Jakub Novotný po páteční semifinálové prohře se Spojenými státy na dálku posílal gratulace do Val di Fiemme. „Je to úplně super, dámám to moc přeju,“ vzkázal Edlingerové a Bubeníčkové. „Je fajn, že se konečně ukončilo to sucho ze zimních paralympiád. Obě holky jsou skvělé, měly výbornou sezonu, což teď akorát potvrdily. A doufám, že my na ně v neděli navážeme.“
Jeho svěřenci budou bojovat o bronzové medaile, cenný kov z her jim ve sbírce zatím chybí. Dvakrát byli pátí a dvakrát šestí, od Pekingu se ale i oni zlepšili a stihli posbírat tři bronzy ze světových šampionátů. „Do Milána jsme si přijeli pro medaile a rádi bychom to splnili,“ hlásí Novotný.
České úspěchy se tak mohou o víkendu ještě rozšířit, také Bubeníčkovou v neděli čeká poslední výzva, intervalový závod běžkyň na lyžích na dvacet kilometrů.
Že by se Češi po letech nezdarů přiblížili až k nejúspěšnějším hrám z Nagana, kde si rozebrali celkem sedm medailí?