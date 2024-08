Semifinále proti sobě? Nejlepší zápas. Para lukostřelkyně slaví stříbro a bronz

„Neskutečný pocit, opravdu neskutečný. Jak to z vás všechno spadne a cítíte jen radost. Pořád se mi chce hrozně brečet,“ svěřuje se s velkým úsměvem Brandtlová, jež v Paříži vybojovala premiérovou paralympijskou medaili. „Slzy mi od vyhraného zápasu snad nepřestaly téct.“

O trochu méně dojatá chvíli po své kolegyně doráží i Pultar Musilová, která naopak do paralympijské sbírky přidává už čtvrtý cenný kov. Ano, druhé místo je v lukostřelbě, kde střílíte ve finále proti soupeřce, občas kruté. Ale ze slov stříbrné Češky pochopíte, že i tak může mít obrovskou cenu.

„Mám velkou radost. Je to pro mě potvrzení, že tvrdá práce, kterou dávám tréninkům, se vyplácí a funguje, medaile je moc hezká satisfakce,“ těší lukostřelkyně, která v kvalifikaci vystřílela světový rekord. „Škoda, že nedopadlo zlato, ale Čchen střílela výborně.“

Číňanka Čchen Min-i se ve finále předvedla skutečně ve skvělé formě. Šípy z jejího luku vylétaly tak rychle, že se do terče zapichovaly ještě ve chvíli, kdy diváci tleskali zásahům Pultar Musilové.

„Čchen mě ve finále porazila i před třemi roky v Tokiu. Já jsem jí to vrátila v Novém Městě nad Metují na svěťáku, takže jsem čekala, že mi to bude chtít oplatit,“ usmívá se stříbrná Češka, která v semifinále porazila svou krajanku.

Takovému zápasu by slušelo spíše finále, říkali si čeští novináři na tribuně.

Vždyť Pultar Musilová nasázela 135 bodů, Brandtlová jen o čtyři méně. Obě celou dobu působily uvolněně, na konci se objaly a společně mávaly fanouškům.

Lukostřelkyně Tereza Brandtlová se raduje z premiérové paralympijské medaile.

„Moc jsme si zápas užívaly, i celkově ten fakt, že obě budeme střílet o medaile,“ potvrzuje Pultar Musilová, že semifinále střílela v dobré náladě. „Jsme na sebe zvyklé, byl to nejpříjemnější zápas ze všech,“ přidává se Brandtlová. „My si to předtím i řekly, že si pojedeme na pohodičku.“

A nejspíš proto obě předvedly parádní skóre.

„Ve finále už mi trošku došlo štěstíčko. Moje devítky byly blízko desítek, co říkal trenér, tak maximálně do jednoho centimetru od čáry. To se tak stane, ale mně to vůbec nevadí,“ hodnotí 33letá Pultar Musilová.

To o pět let starší Brandtlová byla v klíčovém duelu o poznání nervóznější.

„Ze začátku jsem byla v pohodě, ale jak jsem vedla, tak jsem začala být paradoxně mnohem nervóznější,“ líčí. „Začal foukat vítr, což mi úplně nevyhovuje, takže jedna sada byla slabší, ale naštěstí jsem se dokázala znovu nahodit.“

Měnící se vítr dělal neplechu celou dobu.

„Foukal v poryvech. Je nejhorší, když člověk natáhne, už má před vypuštěním, ale rád by si ještě přemířil. Ale to už nejde,“ ukazuje Brandtlová při vysvětlování pomyslný luk.

Její kolegyně je na větrné podmínky zvyklá. „Jsem z Podkrkonoší, takže nevětrné tréninky moc neznám.“ Během zápasu ji ale trápil jiný problém.

„Jsem neslyšící a nevěděla jsem, jak budou moje sluchadla reagovat na lidi,“ popisuje, proč pro ni bylo zvláště čtvrtfinále složité. „Dost mi pískala, vyvolalo mi to spasmus, který mi hodil jednoho smolného šípa, rozkmitalo se mi tělo. Ale bojuje se do posledního šípu.“

Lukostřelkyně Šárka Pultar Musilová a Tereza Brandtlová se radují z paralympijských medailí.

Což v bitvě o postup do semifinále sama poznala. Ještě před poslední ránou prohrávala o dva body, její šíp se ale zkušeně zapíchl úplně uprostřed.

„Vypínám mozek, tak jsem si říkala, že to buď dopadne, nebo ne. Navíc pořád musíte číst vítr a není to úplně nejpříjemnější. Naštěstí jsem ho při posledním terči přečetla správně. Turkyně ne,“ ulevilo se jí.

Ve francouzské metropoli ji čeká ještě mix s Davidem Drahonínským. „Potřebovala bych si sluchadla upravit ještě víc, ale to už nejde. Ale bez nich bych neslyšela trenéra. Takže mi asi občas zapískají.“

Ale atmosféru v Paříži si obě české lukostřelkyně, kterým chyběly diváci před třemi lety v Tokiu, pochvalovaly.

„Tím, že tady mám ještě rodinu, se to znásobilo,“ dojímala se Brandtlová. „Atmosféra je neskutečná,“ přitaká Pultar Musilová. „Moje naslouchadla dostala takovou čočku. Ale bylo to skvělý, děkuju i českým fanouškům.“

Z mixzóny obě zmizely těsně předtím, než se Paříží prohnal vydatný déšť. Ale radost z úspěchů jim spláchnout rozhodně nestihl. Protože jak řekla Brandtlová: „S medailí budu dneska i spát!“