Plavec Kratochvíl zkompletoval medailovou sbírku. Získal bronz v polohovém závodu

Pro českou výpravu ve Francii vybojoval šestý cenný kov a další přidá stolní tenista Jiří Suchánek. Dvaačtyřicetiletý vozíčkář postoupil do semifinále a má jistý minimálně bronz.

Kratochvíl po prvním úseku motýlkem vedl, i při znaku se stále držel na špici, ale obrátka se mu nepovedla a propadl se na třetí místo. Na prsařské padesátce ani kraulové už ztrátu nesmazal. Vyhrál světový rekordman Rogier Dorsman z Nizozemska před Ukrajincem Danylem Čufarovem.

Radost měl Kratochvíl i tak velkou. „Je to boží. V neděli po znakařském závodu si ze srandy říkám: dám ještě bronz z vedlejší disciplíny. Přání se vyplnilo. Jsem ohromně spokojený a šťastný,“ řekl České televizi plavec, závodící v kategorii S11. Na pařížských hrách ho čekají ještě dva starty na 100 metrů prsa a motýlek.

Stolní tenista Suchánek už má dva bronzy z Tokia 2021 a Ria de Janeira 2016. Minimálně další si zajistil čtvrtfinálovou výhrou 3:0 nad Slovákem Peterem Lovasem. Semifinále Suchánka čeká ve středu, případné finále o den později. Zápasy o bronz se nehrají.

„Třesu se štěstím, zase jsem to dokázal, je to krása. Udělal jsem medaili, s tím jsem do Paříže jel. Do semifinále tak můžu jít s čistší hlavou a o finále se poperu,“ uvedl v tiskové zprávě Českého paralympijského výboru.

Česká výprava v Paříži má zatím na kontě šest medailí (1-3-2). S Kratochvílem se o ně postarali v lukostřelbě Šárka Pultar Musilová, David Drahonínský a Tereza Brandtlová. Na minulé paralympiádě v Tokiu získali čeští handicapovaní sportovci osm medailí, z toho dvě zlaté.