Zklamání, ale také motivace dál. Rozhodly naše chyby, shodli se parahokejisté

Právě proti Číně čeští parahokejisté slavili na posledních třech světových šampionátech a vždy to byli oni, kdo si vychutnával bronzový úspěch. Utkání pokaždé skončilo jednogólovým rozdílem, což se ukázalo i nyní v Miláně. Akorát v opačné pozici.
Výhru 3:2 si tentokrát připsala Čína, ačkoliv po dvou a půl minutách od začátku prohrávala 0:2. „Soupeři pak ještě v první třetině brzy dorovnali na 2:2, což bylo asi rozhodující,“ komentoval Zelinka, který si připsal gólovou trefu. „Škoda, že jsme ten výsledek v první třetině neudrželi.“
Oba góly českého týmu dali obránci, kromě Zelinky se prosadil i zkušený Pavel Kubeš. „I v těch předchozích zápasech s Čínou na mistrovství světa rozhodovali vesměs beci. Málokdy útočníci odvedli tu práci, kvůli které tam jsou,“ líčil ofenzivní hráč Zdeněk Hábl.
Češi se do šancí nedostávali tak často jako jejich čínští soupeři, svěřenci ruského trenéra Nikolaje Šaršukova se blýskli skvělou fyzickou kondicí a rychlostí. „Na tom mají založenou svou hru,“ vysvětluje Kubeš, který v reprezentaci nastupuje už od roku 2007. „Škoda, že zápas nakonec rozhodly naše chyby, které soupeři potrestali.“
Dva góly v úvodu utkání český tým neuspokojily, trenér Jakub Novotný naopak zmiňoval, že jeho svěřenci byli po rychlém vedení přemotivovaní.
„Ale nebyl tam žádný zkrat, ani na střídačce jsme si neříkali, že začneme jen bránit nebo tak. Řekli jsme si, že budeme hrát pořád stejně,“ říkal Hábl. „Oni se možná víc rozjezdili, oťukali se. Víme, že zápasy s nimi jsou takové nahoru, dolů, tam a zpátky.“
„V kabině jsme si pak řekli, že remízu po první třetině bereme. V další třetině jsme nechtěli dostat gól, to jsme si taky splnili. A pak bohužel jedna chybka v obranném pásmu, která rozhodla zápas,“ popisoval Zelinka.
Češi inkasovali hned na začátku závěrečného dějství, zdramatizovat zápas dalším gólem se jim nepodařilo. Ani při hře bez brankáře, ve kterém navíc Čína hrála v oslabení. „Rozhodně jsme sem jeli odhodlaní a chtěli jsme ten zápas zvládnout. Viděli jsme, že to bude těžké, soupeře známe téměř dokonale. Ale dneska musel někdo vyhrát, takže jim gratuluji,“ dodal Zelinka.
Čeští parahokejisté i tak zapsali nejlepší výsledek na paralympijských hrách, což jim dává motivaci do další práce. „Jsem na kluky hrdý, je v nich velký potenciál,“ chválil spoluhráče zkušený Hábl.
„Tahle parta, kterou teď máme, je určitě nejlepší. Mladí si z nás dělají prdelky, že něco nevíme, my jim vykládáme o osmdesátkách a devadesátkách. Je to takové příjemné zpestření.“
Příští rok čeká tým trenéra Novotného další mistrovství světa, na kterém budou obhajovat bronz z předchozích tří ročníků. A díky zkušenosti na paralympiádě budou zase o něco konkurenceschopnější.