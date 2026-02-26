Politizujete paralympiádu, vzkazuje Rusko bojkotujícím státům. Finsko ruší přenos

Markéta Plšková
  15:17
Ukrajina, Česká republika, Estonsko, Litva a Polsko. A teď už také Finsko a Nizozemsko. Čím dál více zemí se připojuje k bojkotu zahajovacího ceremoniálu paralympijských her kvůli účasti ruských a běloruských sportovců. Nizozemsko kvůli nim navíc zrušilo i pořádání evropského šampionátu v paraplavání. A ruští představitelé vyzývají Mezinárodní paralympijský výbor: „Udělte jim sankce, seberte jim akreditace!“

Přesně takový požadavek svítí v titulku zprávy ruské tiskové agentury TASS. „Země bojkotující zahajovací ceremoniál paralympiády 2026 by měly čelit opatřením“. Hned vedle Ukrajiny je zmíněná Česká republika, která po napadené zemi reagovala nejrychleji.

„Mezinárodní paralympijský výbor jim musí udělit sankce. A to klidně i odebrání akreditací, pokud si to situace vyžádá,“ vystoupil ve středu Dmitrij Sviščev, místopředseda výboru ruské Státní dumy pro tělesnou kulturu a sport.

Souhlasíte s bojkotem zahájení českými sportovci?

„Jednoduše poškozují sport a provokují ostatní k podobnému jednání. Fakticky politizují paralympijské hnutí a způsobují mu škodu.“

Ve skutečnosti je to ale přesně naopak. Rusko dlouhodobě využívá sportovní úspěchy ke státní propagandě, na Ukrajinu útočí i v době olympijského míru.

Ruští sportovci na zahájení paralympiády v Soči 2014.
Česká výprava na zahájení paralympiády v Pekingu 2022.
Momentka ze zahájení paralympijských her v Pekingu.
Momentka ze zahájení paralympijských her v Pekingu.
5 fotografií

Prezident Ruského paralympijského výboru Pavel Rožkov navíc nedávno oznámil, že jedním z jeho hlavních úkolů je zapojit do paralympijských týmů veterány ze „speciální vojenské operace“ na Ukrajině. Tedy přímé agresory zapletené do války.

I proto jiné země, mezi nimiž je také Česká republika, budou 6. března, kdy paralympiáda oficiálně začíná, bojkotovat slavnostní ceremoniály ve Veroně a Cortině. „Máme právo takto vyjádřit náš nesouhlas s účastí Ruska a Běloruska,“ vysvětlil předseda českého výboru Zbyněk Sýkora.

Návrat Rusů na hry. Ukázka naší slabosti, říká Povýšil. Britové vyzývají: Změňte to

A ozývají se i další, nově třeba Finsko. „Naši sportovci se soutěží zúčastní, aby mohli naplnit své cíle, ale vynechání oficiálního ceremoniálu považujeme za nezbytný krok,“ uvedla předsedkyně finského výboru Sari Rautiová. „Rozhodnutí má vyjádřit jasný nesouhlas s politikou Mezinárodního paralympijského výboru vůči státům označovaným za agresory.“

Stejný názor zastává i tamní veřejnoprávní vysílatel, diváci tak záběry z ceremoniálu ve Veroně na stanici Yle neuvidí. „Považujeme zahajovací průvod za vysoce symbolickou a politickou událost a přítomnost ruských a běloruských sportovců je proto v rozporu s našimi redakčními hodnotami.“

Norsko a Švédsko podobný postup zvažují, slavnostní zahájení se nezúčastní třeba ani představitelé Evropské komise. A Nizozemsko kromě nadcházející paralympiády řešilo ještě další akci pro sportovce s handicapem.

Mistrovství Evropy v paraplavání, důležitý šampionát pro kvalifikaci na příští hry v Los Angeles.

V Paříži slaví, na Ukrajině zabíjejí. Těší je naše smrt, říká plavec k Rusům

Ředitel nizozemského plaveckého svazu Armoud Strijbis v úterý večer ve vysílání publicistického pořadu Nieuwsuur oznámil, že ruší jeho pořádání. Mezinárodní paralympijský výbor totiž podle něj požadoval, aby i na této akci soutěžili Rusové a Bělorusové pod svými vlajkami.

Takto i společně s hymnami se na paralympiádě představí poprvé od Soči 2014. Už před dvěma roky na letních hrách v Paříži se účast devadesáti ruských neutrálů hojně řešila, třeba ukrajinský plavec Oleksandr Komarov odmítal pózovat na fotografiích s ruským soupeřem.

„K Rusům mám velmi negativní vztah. I když tady jakoby ukazují neutralitu, všichni podporují válku a každý den se radují ze smrti Ukrajinců,“ vysvětlil.

A ve stejnou dobu prezident ruského výboru Rožkov vzkazoval: „Sportovní úspěchy účastníků speciální vojenské operace na paralympiádě jsou výsledkem nejen jejich tréninků, ale i bojových zkušeností z území Ukrajiny.“

Podobná prohlášení se dají očekávat i nyní. Akorát ještě více podporována i Mezinárodním paralympijským výborem, který na největší akci pro sportovce s handicapem pouští symboly agresora.

Vstoupit do diskuse (448 příspěvků)

Nejčtenější

ZOH 2026: výsledky závodů na olympiádě v Miláně a Cortině den po dni

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 jsou u konce. Největší sportovní svátek hostila italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na kompletní výsledky.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

Češi na ZOH 2026: medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou za námi a české výpravě se na nich dařilo. Celkem vybojovala pět medailí. Zuzana Maděrová získala senzační zlato, Metoděj Jílek přidal zlato a stříbro, Eva Adamczyková...

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Američané zdolali Kanadu a mají zlato, bronz pro Finsko

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Úchvatný olympijský turnaj hokejistů je za námi. Strhující finálovou bitvu vyhrál tým USA, který v prodloužení porazil Kanadu 2:1. Slováci v utkání o bronz nestačili na Finsko.

Kanada - USA 1:2P. Strhující bitva ve finále her, Američané berou zlato po 46 letech

Zlatí američtí hokejisté se svými medailemi ze zimních olympijských her v...

Mimořádný souboj na závěr. Olympijský turnaj hokejistů vyvrcholil očekávaným střetem zámořských gigantů. Zlaté medaile v Miláně ukořistili Američané, kteří se radují z celkového triumfu potřetí v...

Politizujete paralympiádu, vzkazuje Rusko bojkotujícím státům. Finsko ruší přenos

Ruští sportovci na zahájení paralympiády v Soči 2014.

Ukrajina, Česká republika, Estonsko, Litva a Polsko. A teď už také Finsko a Nizozemsko. Čím dál více zemí se připojuje k bojkotu zahajovacího ceremoniálu paralympijských her kvůli účasti ruských a...

26. února 2026  15:17

Nešly mu nohy? Slováci rýpou do kouče, po jeho výroku se zastávají velkého talentu

Trenér Vladimír Országh na tréninku slovenských hokejistů v Miláně.

Když slovenští hokejisté v Miláně padli v olympijském zápase o bronz, na kouče Vladimíra Országha si kvůli proslovu v kabině museli novináři nějakou dobu počkat. Posléze s nimi hovořil asi deset...

25. února 2026  15:33

Trump se opět chlubil vítězstvím hokejistů. Někteří pozvání do Bílého domu odmítli

Američtí hokejisté tleskají v Kongresu.

Ještě v neděli, krátce poté, co porazili v napínavém olympijském finále Kanadu, zavolal hráčům a pronesl: „Zvu vás k sobě!“ A tak se také stalo. Americký prezident Donald Trump v úterý přivítal zlaté...

25. února 2026

Na lyžích se trápil, tak táta poradil: Zkus skikros! A Paulus si vyjel olympiádu

Český skikrosový závodník Daniel Paulus. (21. února 2026)

Někteří sportovci prožijí premiéru na olympijských hrách před dovršením plnoletosti, Daniel Paulus se pod pěti kruhy představil poprvé v sobotu až v jedenatřiceti letech. S trochou nadsázky by se...

25. února 2026  10:53

Sudí? Tragičtí nebyli, říká Dostál. Rulíkův kartáč nevnímal, zato souzněl s Jílkem

Premium
Lukáš Dostál zklamaně odchází z arény po prohře s Kanadou.

Do Milána na olympijské hry dorazil z českých hokejistů v NHL jako první. S cestou zpátky za moře po vypadnutí ve čtvrtfinále s Kanadou taky nečekal, hned pelášil na trénink v Anaheimu. „Na olympiádu...

25. února 2026

Řítil se v převráceném stroji. Bobista po hrozivé havárii na ZOH opustil nemocnici

Rakouský čtyřbob vedený Jakobem Mandlbauerem po převrácení ve druhé jízdě na...

Rakouský bobista Jakob Mandlbauer byl tři dny po těžké nehodě v olympijském závodě čtyřbobů propuštěn z nemocnice do domácího léčení. Sedmadvacetiletý pilot byl od neděle v Salcburku v péči...

24. února 2026  21:40

Šéf paralympioniků: Sportovci bojkot schválili. Zakončení je otevřené téma

Šéf Českého paralympijského výboru Zbyněk Sýkora.

Přesně před čtyřmi roky začala válka na Ukrajině, Rusko na sousední zemi zaútočilo mezi olympijskými a paralympijskými hrami. Za deset dní začíná paralympiáda v Itálii a Mezinárodní výbor nedávno...

24. února 2026  17:50

Češi brali víc než Američané nebo Norové. Kolik vydělali medailisté na olympiádě?

Běžec na lyžích Johannes Klaebo si z Milána a Cortiny odvezl šest zlatých...

Pro fanoušky je na konci olympijských her nejdůležitější počet medailí. Samotní sportovci pak za každý kov dostávají od národních asociací finanční prémie, které se různí. Které státy svým sportovcům...

24. února 2026  17:15

Biatlonista Giacomel podstoupil operaci srdce, na olympiádě ho zastavila arytmie

Tommaso Giacomel střílí během hromadného olympijského závodu v Anterselvě.

Italský biatlonista Tommaso Giacomel podstoupil po olympijských hrách menší operaci srdce. Stříbrný medailista ze smíšené štafety kvůli zdravotní indispozici nedokončil v pátek v Anterselvě závěrečný...

24. února 2026  16:12

Paralympionici chtějí medaili, sází na hokejový tým i mladou lyžařku

Čeští parahokejisté do turnaje v Ostravě vstoupili utkáním s Čínou, které...

V neděli skončily olympijské hry, už za deset dní začnou v Itálii ty paralympijské. Český tým na ně vyrazí v rekordním počtu, do Milána, Cortiny a Val di Fiemme se chystá celkem 24 sportovců....

24. února 2026  14:30

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Sakamotová se rozloučila. Nebo ne? Praha ji vábí ke zlatému sbohem

Kaori Sakamotová při choroeografické sekvenci ve své volné jízdě.

Od našeho zpravodaje v Itálii Ta otázka pochopitelně padla: „Kaori, a co krasobruslařské mistrovství světa v Praze? Nerozloučíte se až tam? A se zlatem?“ Odpověď nebyla rezolutní. Spíše neutrální: „To teď raději nebudu...

24. února 2026  13:42

Berte mě, ještě nejsem tak starý. Durant si říká o páté olympijské zlato

Kevin Durant (vpravo) a LeBron James oslavují americkou výhru.

Americký basketbalista Kevin Durant chce i v roce 2028 hrát na olympijských hrách. Turnaj v Los Angeles se přitom bude konat krátce před jeho 40. narozeninami. Čtyřnásobný nejlepší střelec NBA by...

24. února 2026  10:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.