Politizujete paralympiádu, vzkazuje Rusko bojkotujícím státům. Finsko ruší přenos

Přesně takový požadavek svítí v titulku zprávy ruské tiskové agentury TASS. „Země bojkotující zahajovací ceremoniál paralympiády 2026 by měly čelit opatřením“. Hned vedle Ukrajiny je zmíněná Česká republika, která po napadené zemi reagovala nejrychleji.
„Mezinárodní paralympijský výbor jim musí udělit sankce. A to klidně i odebrání akreditací, pokud si to situace vyžádá,“ vystoupil ve středu Dmitrij Sviščev, místopředseda výboru ruské Státní dumy pro tělesnou kulturu a sport.
„Jednoduše poškozují sport a provokují ostatní k podobnému jednání. Fakticky politizují paralympijské hnutí a způsobují mu škodu.“
Ve skutečnosti je to ale přesně naopak. Rusko dlouhodobě využívá sportovní úspěchy ke státní propagandě, na Ukrajinu útočí i v době olympijského míru.
Prezident Ruského paralympijského výboru Pavel Rožkov navíc nedávno oznámil, že jedním z jeho hlavních úkolů je zapojit do paralympijských týmů veterány ze „speciální vojenské operace“ na Ukrajině. Tedy přímé agresory zapletené do války.
I proto jiné země, mezi nimiž je také Česká republika, budou 6. března, kdy paralympiáda oficiálně začíná, bojkotovat slavnostní ceremoniály ve Veroně a Cortině. „Máme právo takto vyjádřit náš nesouhlas s účastí Ruska a Běloruska,“ vysvětlil předseda českého výboru Zbyněk Sýkora.
Návrat Rusů na hry. Ukázka naší slabosti, říká Povýšil. Britové vyzývají: Změňte to
A ozývají se i další, nově třeba Finsko. „Naši sportovci se soutěží zúčastní, aby mohli naplnit své cíle, ale vynechání oficiálního ceremoniálu považujeme za nezbytný krok,“ uvedla předsedkyně finského výboru Sari Rautiová. „Rozhodnutí má vyjádřit jasný nesouhlas s politikou Mezinárodního paralympijského výboru vůči státům označovaným za agresory.“
Stejný názor zastává i tamní veřejnoprávní vysílatel, diváci tak záběry z ceremoniálu ve Veroně na stanici Yle neuvidí. „Považujeme zahajovací průvod za vysoce symbolickou a politickou událost a přítomnost ruských a běloruských sportovců je proto v rozporu s našimi redakčními hodnotami.“
Norsko a Švédsko podobný postup zvažují, slavnostní zahájení se nezúčastní třeba ani představitelé Evropské komise. A Nizozemsko kromě nadcházející paralympiády řešilo ještě další akci pro sportovce s handicapem.
Mistrovství Evropy v paraplavání, důležitý šampionát pro kvalifikaci na příští hry v Los Angeles.
V Paříži slaví, na Ukrajině zabíjejí. Těší je naše smrt, říká plavec k Rusům
Ředitel nizozemského plaveckého svazu Armoud Strijbis v úterý večer ve vysílání publicistického pořadu Nieuwsuur oznámil, že ruší jeho pořádání. Mezinárodní paralympijský výbor totiž podle něj požadoval, aby i na této akci soutěžili Rusové a Bělorusové pod svými vlajkami.
Takto i společně s hymnami se na paralympiádě představí poprvé od Soči 2014. Už před dvěma roky na letních hrách v Paříži se účast devadesáti ruských neutrálů hojně řešila, třeba ukrajinský plavec Oleksandr Komarov odmítal pózovat na fotografiích s ruským soupeřem.
„K Rusům mám velmi negativní vztah. I když tady jakoby ukazují neutralitu, všichni podporují válku a každý den se radují ze smrti Ukrajinců,“ vysvětlil.
A ve stejnou dobu prezident ruského výboru Rožkov vzkazoval: „Sportovní úspěchy účastníků speciální vojenské operace na paralympiádě jsou výsledkem nejen jejich tréninků, ale i bojových zkušeností z území Ukrajiny.“
Podobná prohlášení se dají očekávat i nyní. Akorát ještě více podporována i Mezinárodním paralympijským výborem, který na největší akci pro sportovce s handicapem pouští symboly agresora.