„Letos se už stala mistryní světa a medaile z paralympiády je její velký sen. Když půjde ve stopách Davida Kratochvíla, určitě se ani trochu zlobit nebudeme,“ říká Sýkora.
Stejně jako její kolega Kratochvíl i Bubeníčková nejprve zkoušela plavání, potom však propadla lyžím. A u zimního sportu už zůstala, letos si z mistrovství světa přivezla jednu zlatou a dvě stříbrné medaile.
Český tým tak díky ní po dlouhých letech hýčká naději, že na zimní paralympiádě pronikne do medailového pořadí.
„Zatím nemám žádná očekávání, nechci nějak předbíhat, jak by to mohlo dopadnout,“ klidní Bubeníčková očekávání.
„Soupeřky za sebou mají víc zkušeností s takovými akcemi, já jsem v podstatě nováček. I když mám vždy nejvyšší ambice, musí se všechno sejít.“
Její úspěchy ale nejsou ojedinělé a o něčem vypovídají. Rozhodně není troufalé tvrdit, že mladá Češka bude na startu závodů v běhu na lyžích jednou z favoritek.
„Pojede se ve Val di Fiemme, které je oblíbeným cílem spousty českých lyžařů. My tam kromě paraběžeckého lyžování budeme mít také parabiatlon,“ říká Sýkora.
A část výpravy tak ve slavném středisku oslaví i padesáté výročí první zimní paralympiády. Tehdy hry ve švédském Örnsköldsviku okusilo 198 šťastlivců, v Miláně a Cortině se má představit víc než 600 sportovců.
Paralympiáda vypukne na severu Itálie přesně za sto dní, tradičně se bude soutěžit v alpském lyžování, biatlonu, běhu na lyžích, hokeji, snowboardingu a curlingu. A český tým bude bojovat o cenné kovy po trojích hrách bez medailových úspěchů. „Kromě Simoniných závodů se samozřejmě těším na naše parahokejisty. Kluci v posledních letech udělali obrovský krok vpřed, patří do světové špičky a pevně věřím, že si vysněné medaile na krk pověsí,“ doufá předseda Sýkora.
A i on si přeje, aby se alespoň jednou na stupních vítězů objevila česká vlajka. Už dlouho ji tam totiž na zimních hrách nespatřil. Poslední český cenný kov vybojovala v roce 2010 Anna Pešková ještě pod jménem Kulíšková v alpském lyžování. Soči, Pchjongčchang ani Peking tuzemské medailisty nepoznaly. Všichni cítí, že je čas nepopulární půst přerušit. A v budoucnu třeba zkusit navázat na skvělé výkony minulého tisíciletí.
Nejúspěšnějším zimním počinem v samostatné historii jsou hry v Naganu 1998, kde český tým vybojoval sedm medailí. Přesněji si je rozdělily pouze dvě lyžařky, Kateřina Teplá, jež brala hned tři zlaté a stříbro, a Sabina Rogie (dvě stříbra a bronz).
Ale i na premiérovém ročníku v Örnsköldsviku 1976 byly hodně vidět československé barvy. Rovněž v lyžování a rovněž tři zlaté medaile tehdy získala Eva Lemezová.
Už před padesáti lety tak tuzemští parasportovci zanechali ve světě významnou stopu. Přitom komunistický režim se k lidem s handicapem nechoval nejlépe. Parasport nebyl systémově podporován, tělesný handicap byl vnímán jako „nedokonalost“ a nehodil se do propagandy, která vyzdvihovala „tvrdě pracující hrdiny“.
Velké úspěchy československých reprezentantů tak často vznikaly doslova z ničeho.
Ke sportu se lidé s handicapem poprvé často dostali v rehabilitačních centrech, což se ostatně děje i dnes. Například úspěšná lukostřelkyně Šárka Pultar Musilová okusila svou disciplínu díky centru Paraple. „Potkala jsem tam Davida Drahonínského a on viděl, že mám stejný handicap. Zeptal se mě, jestli si nechci vyzkoušet lukostřelbu.“
Na letní paralympiádu vyrazili českoslovenští sportovci poprvé v roce 1972, kdy brala bronz koulařka Dana Véleová-Chmelová.
Nejúspěšnější hry zažili Češi na začátku tisíciletí, v Sydney sportovci vybojovali celkem 43 medailí, z toho 15 zlatých.
Na letních paralympiádách se jim zkrátka daří. A za sto dní mohou rozjet cestu za cenným kovem i na sněhu a ledu.