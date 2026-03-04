Paralympiáda 2026: Kdy a kde sledovat české sportovce v Miláně a Cortině

Zimní paralympijské hry 2026 v Miláně a Cortině nabídnou od 6. do 15. března souboje světové špičky v para sportech. Česká výprava bude bojovat o medaile v několika disciplínách včetně para hokeje, alpského lyžování nebo běhu na lyžích. V článku najdete kompletní program paralympiády den po dni, českou nominaci i medailové naděje a také informace o tom, kde hry sledovat v televizi a online.

Symbol paralympijských her v Cortině d’Ampezzo. | foto: ČTK

Medailové naděje české výpravy

  • Mezi největší české naděje na medaili na paralympiádě 2026 patří především nevidomá běžkyně na lyžích a biatlonistka Simona Bubeníčková. Teprve sedmnáctiletá závodnice získala na mistrovství světa 2025 v Toblachu zlato na 10 km klasicky a stříbro na 20 km volně a patří k největším talentům světového para lyžování.

Program para hokeje na hrách v Miláně a Cortině 2026. Kdy hrají Češi?
  • Velké ambice má také český para hokejový tým, který na posledních třech mistrovstvích světa vybojoval tři bronzové medaile v řadě (2023–2025) a do paralympiády vstupuje jako jeden z kandidátů na boj o medaili.

Česká nominace na paralympiádu 2026

SportNominace
Para hokej (Milán)Brankáři: Petr Boček, Martin Kudela, Patrik Sedláček
Obránci: Pavel Kubeš, Pavel Doležal, Radek Zelinka, Lukáš Kapko, David Vrubel
Útočníci: Zdeněk Hábl, Václav Hečko, Alex Ohar, David Ondrák, Theodor Pátek, Michal Geier, Filip Veselý, Martin Žižlavský
Para alpské lyžování (Cortina)Petr Drahoš, Tadeáš Kříž, Tomáš Vaverka, Patrik Hetmer
traséři: Iva Křížová, Miroslav Máčala
Para běžecké lyžování (Val di Fiemme)Simona Bubeníčková, Matěj Škoda
trasér: David Šrůtek
Para biatlon (Val di Fiemme)Simona Bubeníčková, Carina Edlingerová, Miroslav Motejzík
traséři: David Šrůtek, Alexandr Paťava

Paralympiáda 2026 – program 4. března

ČasSportDisciplína / zápas
9:30Para alpské lyžováníženy – sjezd (zrakově postižené), ženy – sjezd (stojící), ženy – sjezd (sedící), muži – sjezd (zrakově postižení), muži – sjezd (stojící), muži – sjezd (sedící)
19:05Curling vozíčkářůmixy – základní skupina, 1. kolo (Sheet A): Itálie – Korea
19:05Curling vozíčkářůmixy – základní skupina, 1. kolo (Sheet B): Japonsko – Čína
19:05Curling vozíčkářůmixy – základní skupina, 1. kolo (Sheet C): Velká Británie – Estonsko
19:05Curling vozíčkářůmixy – základní skupina, 1. kolo (Sheet D): Lotyšsko – USA

Paralympiáda 2026 – program 5. března

Češi v akci: para alpské lyžování – Drahoš, Kříž, Vaverka, Hetmer

ČasSportDisciplína / zápas
09:30Para alpské lyžováníženy – sjezd (zrakově postižené), ženy – sjezd (stojící), ženy – sjezd (sedící), muži – sjezd (zrakově postižení), muži – sjezd (stojící), muži – sjezd (sedící)
19:05Curling vozíčkářůmixy – základní skupina, 1. kolo (Sheet A): Itálie – Korea
19:05Curling vozíčkářůmixy – základní skupina, 1. kolo (Sheet B): Japonsko – Čína
19:05Curling vozíčkářůmixy – základní skupina, 1. kolo (Sheet C): Velká Británie – Estonsko
19:05Curling vozíčkářůmixy – základní skupina, 1. kolo (Sheet D): Lotyšsko – USA

Paralympiáda 2026 – program 6. března

Češi v akci: para alpské lyžování – Drahoš, Kříž, Vaverka, Hetmer

ČasSportDisciplína / zápas
09:05Curling vozíčkářůmixy – základní skupina, 4. kolo (Sheet C): Čína – Korea
09:05Curling vozíčkářůmixy – základní skupina, 4. kolo (Sheet D): Estonsko – Lotyšsko
09:30Para alpské lyžováníženy – sjezd (zrakově postižené), ženy – sjezd (stojící), ženy – sjezd (sedící), muži – sjezd (zrakově postižení), muži – sjezd (stojící), muži – sjezd (sedící)
20:00Ceremoniályzahajovací ceremoniál

Paralympiáda 2026 – program 7. března

Češi v akci: para alpské lyžování – Drahoš, Kříž, Vaverka, Hetmer; para biatlon – Bubeníčková, Edlingerová, Motejzík; para hokej ČESKO vs. Japonsko

ČasSportDisciplína / zápas
09:30Para alpské lyžováníženy – sjezd (zrakově postižené), ženy – sjezd (stojící), ženy – sjezd (sedící), muži – sjezd (zrakově postižení), muži – sjezd (stojící), muži – sjezd (sedící)
09:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 1. kolo (Sheet A): Velká Británie – Slovensko
09:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 1. kolo (Sheet B): Korea – Lotyšsko
09:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 1. kolo (Sheet C): USA – Čína
09:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 1. kolo (Sheet D): Norsko – Švédsko
10:00Para biatlonsprint – ženy (sedící), muži (sedící), ženy (stojící), muži (stojící), ženy (zrakově postižené), muži (zrakově postižení)
10:05Para hokejzákladní skupina – skupina B: ČESKO – Japonsko
11:00Para snowboardženy – snowboardcross SB-LL2 (kvalifikace)
11:21Para snowboardmuži – snowboardcross SB-UL (kvalifikace)
11:42Para snowboardmuži – snowboardcross SB-LL1 (kvalifikace)
12:03Para snowboardmuži – snowboardcross SB-LL2 (kvalifikace)
13:35Para hokejzákladní skupina – skupina A: Čína – Německo
14:35Curling vozíčkářůmixy – základní skupina, 5. kolo (Sheet A): Korea – USA
14:35Curling vozíčkářůmixy – základní skupina, 5. kolo (Sheet B): Čína – Estonsko
14:35Curling vozíčkářůmixy – základní skupina, 5. kolo (Sheet C): Itálie – Lotyšsko
14:35Curling vozíčkářůmixy – základní skupina, 5. kolo (Sheet D): Japonsko – Velká Británie
17:05Para hokejzákladní skupina – skupina A: USA – Itálie
18:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 2. kolo (Sheet A): Itálie – Kanada
18:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 2. kolo (Sheet B): USA – Velká Británie
18:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 2. kolo (Sheet C): Švédsko – Korea
18:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 2. kolo (Sheet D): Lotyšsko – Slovensko
20:35Para hokejzákladní skupina – skupina B: Kanada – Slovensko

Paralympiáda 2026 – program 8. března

Češi v akci: para biatlon – Bubeníčková, Edlingerová, Motejzík

ČasSportDisciplína / zápas
09:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 3. kolo (Sheet A): Švédsko – Lotyšsko
09:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 3. kolo (Sheet B): Itálie – Čína
09:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 3. kolo (Sheet C): Slovensko – Norsko
09:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 3. kolo (Sheet D): Kanada – Velká Británie
10:00Para biatlonindividuální závod – ženy (sedící), muži (sedící), ženy (stojící), muži (stojící), ženy (zrakově postižené), muži (zrakově postižení)
11:00Para snowboardženy – snowboardcross SB-LL2 (osmifinále)
11:00Para snowboardmuži – snowboardcross SB-UL (osmifinále)
11:00Para snowboardmuži – snowboardcross SB-LL1 (osmifinále)
11:00Para snowboardmuži – snowboardcross SB-LL2 (osmifinále)
11:33Para snowboardženy – snowboardcross SB-LL2 (čtvrtfinále)
11:42Para snowboardmuži – snowboardcross SB-UL (čtvrtfinále)
11:51Para snowboardmuži – snowboardcross SB-LL1 (čtvrtfinále)
12:00Para snowboardmuži – snowboardcross SB-LL2 (čtvrtfinále)
12:10Para snowboardženy – snowboardcross SB-LL2 (semifinále)
12:15Para snowboardmuži – snowboardcross SB-UL (semifinále)
12:20Para snowboardmuži – snowboardcross SB-LL1 (semifinále)
12:25Para snowboardmuži – snowboardcross SB-LL2 (semifinále)
12:30Para snowboardženy – snowboardcross SB-LL2 (malé finále)
12:32Para snowboardženy – snowboardcross SB-LL2 (velké finále)
12:35Para snowboardmuži – snowboardcross SB-UL (malé finále)
12:38Para snowboardmuži – snowboardcross SB-UL (velké finále)
12:41Para snowboardmuži – snowboardcross SB-LL1 (malé finále)
12:44Para snowboardmuži – snowboardcross SB-LL1 (velké finále)
12:47Para snowboardmuži – snowboardcross SB-LL2 (malé finále)
12:49Para snowboardmuži – snowboardcross SB-LL2 (velké finále)
14:35Curling vozíčkářůmixy – základní skupina, 6. kolo (Sheet A): Velká Británie – Čína
14:35Curling vozíčkářůmixy – základní skupina, 6. kolo (Sheet B): Lotyšsko – Korea
14:35Curling vozíčkářůmixy – základní skupina, 6. kolo (Sheet C): Estonsko – Japonsko
14:35Curling vozíčkářůmixy – základní skupina, 6. kolo (Sheet D): USA – Itálie
18:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 4. kolo (Sheet A): USA – Itálie
18:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 4. kolo (Sheet B): Kanada – Norsko
18:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 4. kolo (Sheet D): Čína – Korea

Paralympiáda 2026 – program 9. března

Češi v akci: para alpské lyžování – Drahoš, Kříž, Vaverka, Hetmer; para hokej – ČESKO vs. Slovensko

ČasSportDisciplína / zápas
09:30Para alpské lyžováníženy – super-G (zrakově postižené), ženy – super-G (stojící), ženy – super-G (sedící), muži – super-G (zrakově postižení), muži – super-G (stojící), muži – super-G (sedící)
09:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 5. kolo (Sheet A): Korea – Velká Británie
09:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 5. kolo (Sheet B): Švédsko – USA
09:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 5. kolo (Sheet C): Kanada – Lotyšsko
09:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 5. kolo (Sheet D): Slovensko – Itálie
10:05Para hokejzákladní skupina – skupina A: Čína – Itálie
13:35Para hokejzákladní skupina – skupina B: ČESKO – Slovensko
14:35Curling vozíčkářůmixy – základní skupina, 7. kolo (Sheet A): Lotyšsko – Japonsko
14:35Curling vozíčkářůmixy – základní skupina, 7. kolo (Sheet B): Itálie – Velká Británie
14:35Curling vozíčkářůmixy – základní skupina, 7. kolo (Sheet C): USA – Čína
14:35Curling vozíčkářůmixy – základní skupina, 7. kolo (Sheet D): Korea – Estonsko
17:05Para hokejzákladní skupina – skupina A: Německo – USA
18:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 6. kolo (Sheet A): Norsko – Čína
18:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 6. kolo (Sheet B): Korea – Slovensko
18:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 6. kolo (Sheet C): Velká Británie – Švédsko
18:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 6. kolo (Sheet D): USA – Lotyšsko
20:35Para hokejzákladní skupina – skupina B: Japonsko – Kanada

Paralympiáda 2026 – program 10. března

Češi v akci: para běh na lyžích – Bubeníčková, Škoda; para hokej – ČESKO vs. Kanada

ČasSportDisciplína / zápas
09:00Para alpské lyžováníženy – alpská kombinace (zrakově postižené), ženy – alpská kombinace (stojící), ženy – alpská kombinace (sedící), muži – alpská kombinace (zrakově postižení), muži – alpská kombinace (stojící), muži – alpská kombinace (sedící)
09:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 7. kolo (Sheet B): Velká Británie – Itálie
09:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 7. kolo (Sheet C): Čína – Kanada
09:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 7. kolo (Sheet D): Korea – Norsko
09:45Para běh na lyžíchženy – sprint (sedící), kvalifikace
09:55Para běh na lyžíchmuži – sprint (sedící), kvalifikace
10:05Para hokejzákladní skupina – skupina A: Itálie – Německo
10:25Para běh na lyžíchženy – sprint klasicky (stojící), kvalifikace
10:35Para běh na lyžíchmuži – sprint klasicky (stojící), kvalifikace
10:55Para běh na lyžíchženy – sprint klasicky (zrakově postižené), kvalifikace
11:05Para běh na lyžíchmuži – sprint klasicky (zrakově postižení), kvalifikace
12:15Para běh na lyžíchženy – sprint (sedící), semifinále
12:26Para běh na lyžíchmuži – sprint (sedící), semifinále
12:37Para běh na lyžíchženy – sprint klasicky (stojící), semifinále
12:48Para běh na lyžíchmuži – sprint klasicky (stojící), semifinále
12:59Para běh na lyžíchženy – sprint klasicky (zrakově postižené), semifinále
13:00Para alpské lyžováníženy – alpská kombinace (zrakově postižené), ženy – alpská kombinace (stojící), ženy – alpská kombinace (sedící), muži – alpská kombinace (zrakově postižení), muži – alpská kombinace (stojící), muži – alpská kombinace (sedící)
13:10Para běh na lyžíchmuži – sprint klasicky (zrakově postižení), semifinále
13:22Para běh na lyžíchženy – sprint (sedící), finále
13:29Para běh na lyžíchmuži – sprint (sedící), finále
13:35Para hokejzákladní skupina – skupina A: USA – Čína
13:38Para běh na lyžíchženy – sprint klasicky (stojící), finále
13:45Para běh na lyžíchmuži – sprint klasicky (stojící), finále
13:54Para běh na lyžíchženy – sprint klasicky (zrakově postižené), finále
14:01Para běh na lyžíchmuži – sprint klasicky (zrakově postižení), finále
14:35Curling vozíčkářůmixy – semifinále (Sheet A)
14:35Curling vozíčkářůmixy – semifinále (Sheet D)
17:05Para hokejzákladní skupina – skupina B: Kanada – ČESKO
18:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 8. kolo (Sheet A): Slovensko – USA
18:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 8. kolo (Sheet B): Lotyšsko – Čína
18:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 8. kolo (Sheet C): Itálie – Norsko
18:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 8. kolo (Sheet D): Švédsko – Kanada
20:35Para hokejzákladní skupina – skupina B: Slovensko – Japonsko

Paralympiáda 2026 – program 11. března

Češi v akci: para běh na lyžích – Bubeníčková, Škoda

ČasSportDisciplína / zápas
09:05Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 9. kolo (Sheet A): Lotyšsko – Norsko
09:05Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 9. kolo (Sheet B): USA – Korea
09:05Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 9. kolo (Sheet C): Švédsko – Slovensko
09:05Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 9. kolo (Sheet D): Velká Británie – Čína
09:45Para běh na lyžíchženy – 10 km (sedící)
10:10Para běh na lyžíchmuži – 10 km (sedící)
11:05Para běh na lyžíchženy – 10 km klasicky (stojící)
11:35Para běh na lyžíchmuži – 10 km klasicky (stojící)
12:25Para běh na lyžíchženy – 10 km klasicky (zrakově postižené)
12:55Para běh na lyžíchmuži – 10 km klasicky (zrakově postižení)
14:35Curling vozíčkářůmixy – finále (Sheet C)
14:35Curling vozíčkářůmixy – zápas o bronz (Sheet B)
20:05Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 10. kolo (Sheet A): Itálie – Švédsko
20:05Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 10. kolo (Sheet B): Slovensko – Kanada
20:05Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 10. kolo (Sheet C): Lotyšsko – Velká Británie

Paralympiáda 2026 – program 12. března

Češi v akci: para alpské lyžování – Drahoš, Kříž, Vaverka, Hetmer

ČasSportDisciplína / zápas
09:00Para alpské lyžováníženy – obří slalom (zrakově postižené), ženy – obří slalom (stojící), ženy – obří slalom (sedící)
13:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 11. kolo (Sheet A): Kanada – Korea
13:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 11. kolo (Sheet B): Čína – Švédsko
13:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 11. kolo (Sheet C): Norsko – USA
13:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 11. kolo (Sheet D): Itálie – Lotyšsko
14:35Para hokejzápas o umístění 5.–8. místo
18:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 12. kolo (Sheet A): Čína – Slovensko
18:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 12. kolo (Sheet B): Norsko – Velká Británie
18:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 12. kolo (Sheet C): Korea – Itálie
18:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 12. kolo (Sheet D): Kanada – USA
19:05Para hokejzápas o umístění 5.–8. místo

Paralympiáda 2026 – program 13. března

Češi v akci: para biatlon – Bubeníčková, Edlingerová, Motejzík; para alpské lyžování – Drahoš, Kříž, Vaverka, Hetmer

ČasSportDisciplína / zápas
09:00Para alpské lyžovánímuži – obří slalom (zrakově postižení), muži – obří slalom (stojící), muži – obří slalom (sedící)
10:00Para biatlonženy – sprint pursuit (sedící), kvalifikace
10:05Curling vozíčkářůsmíšené týmy – semifinále (Sheet B)
10:05Curling vozíčkářůsmíšené týmy – semifinále (Sheet D)
10:15Para biatlonmuži – sprint pursuit (sedící), kvalifikace
10:35Para biatlonženy – sprint pursuit (stojící), kvalifikace
10:50Para biatlonmuži – sprint pursuit (stojící), kvalifikace
11:05Para biatlonženy – sprint pursuit (zrakově postižené), kvalifikace
11:20Para biatlonmuži – sprint pursuit (zrakově postižení), kvalifikace
12:30Para alpské lyžovánímuži – obří slalom (zrakově postižení), muži – obří slalom (stojící), muži – obří slalom (sedící)
12:30Para biatlonženy – sprint pursuit (sedící), finále
12:45Para biatlonmuži – sprint pursuit (sedící), finále
13:10Para biatlonženy – sprint pursuit (stojící), finále
13:25Para biatlonmuži – sprint pursuit (stojící), finále
13:50Para biatlonmuži – sprint pursuit (zrakově postižení), finále
14:05Para biatlonženy – sprint pursuit (zrakově postižené), finále
14:35Para hokejsemifinále
18:35Curling vozíčkářůsmíšené týmy – zápas o bronz (Sheet C)
19:05Para hokejsemifinále

Paralympiáda 2026 – program 14. března

Češi v akci: para běh na lyžích – Bubeníčková, Škoda

ČasSportDisciplína / zápas
09:00Para alpské lyžováníženy – slalom (zrakově postižené), ženy – slalom (stojící), ženy – slalom (sedící)
10:00Para běh na lyžíchsmíšená štafeta 4×2,5 km
10:00Para snowboardženy – banked slalom SB-LL2, 1. jízda
10:22Para snowboardmuži – banked slalom SB-UL, 1. jízda
10:44Para snowboardmuži – banked slalom SB-LL1, 1. jízda
11:06Para snowboardmuži – banked slalom SB-LL2, 1. jízda
11:15Para běh na lyžíchopen štafeta 4×2,5 km
11:50Para snowboardženy – banked slalom SB-LL2, 2. jízda
12:05Para hokejzápas o 7.–8. místo
12:12Para snowboardmuži – banked slalom SB-UL, 2. jízda
12:34Para snowboardmuži – banked slalom SB-LL1, 2. jízda
12:56Para snowboardmuži – banked slalom SB-LL2, 2. jízda
13:00Para alpské lyžováníženy – slalom (zrakově postižené), ženy – slalom (stojící), ženy – slalom (sedící)
15:05Curling vozíčkářůsmíšené týmy – finále (Sheet C)
16:05Para hokejzápas o 5.–6. místo

Paralympiáda 2026 – program 15. března

Češi v akci: para alpské lyžování – Drahoš, Kříž, Vaverka, Hetmer; para běh na lyžích – Bubeníčková, Škoda

ČasSportDisciplína / zápas
09:00Para alpské lyžovánímuži – slalom (zrakově postižení), muži – slalom (stojící), muži – slalom (sedící)
09:00Para běh na lyžíchženy – 20 km (sedící)
09:15Para běh na lyžíchmuži – 20 km (sedící)
10:20Para běh na lyžíchženy – 20 km volně (stojící)
10:30Para běh na lyžíchmuži – 20 km volně (stojící)
11:45Para běh na lyžíchženy – 20 km volně (zrakově postižené)
11:55Para běh na lyžíchmuži – 20 km volně (zrakově postižení)
12:00Para alpské lyžovánímuži – slalom (zrakově postižení), muži – slalom (stojící), muži – slalom (sedící)
12:05Para hokejzápas o bronz
16:05Para hokejfinále
20:30Ceremoniályzávěrečný ceremoniál

Kde sledovat paralympiádu 2026 živě

Zimní paralympiádu 2026 v Miláně a Cortině bude vysílat ČT sport a digitální platforma ČT sport Plus. Vybrané závody, zejména se starty českých sportovců, se mohou objevit také na programu ČT2. Vysílání bude dostupné rovněž online v iVysílání.

