Program parahokeje na hrách v Miláně a Cortině 2026. Kdy hrají Češi?

Autor:
  21:24
Hokejový turnaj na zimní paralympiádě 2026 v Miláně a Cortině patří k nejatraktivnějším soutěžím celých her. Česká reprezentace zabojuje o bronz v utkání proti Číně v neděli 15.března od 12:05. V článku najdete kompletní program a výsledky turnaje, nominaci českého týmu i informace o tom, kde zápasy sledovat živě.
Parahokejisté Kanady dávají gól výběru České republiky.

  • Do Milána odcestovalo 16 českých para hokejistů. Národní tým získal bronz na posledních třech mistrovstvích světa a na paralympiádě by rád vybojoval premiérovou medaili.
  • Turnaj v parahokeji se hraje v Miláně v hale Milano Santagiulia Ice Hockey Arena.
  • Turnaj v parahokeji odstartoval v sobotu 7. března. Češi na úvod zdolali Japonsko 3:2, potom si snadno poradili se Slovenskem 8:1 a na závěr skupiny podlehli Kanadě 1:4. V semifinále pak nestačili na USA 1:6 a zahrají si o bronz proti Číně.

Sen o finále je pryč. Parahokejisté nestačili na Američany, o bronz se utkají s Čínou
  • Osm týmů se ve dvou skupinách po čtyřech utkalo o dvě postupová místa do semifinále, která byla na programu v pátek 13. března. O medaile se bude hrát v neděli 15. března.

Paralympiáda 2026 – zápasy Česka v parahokeji

DatumČasZápasVýsledekFáze turnaje
7. března10:05ČESKO – Japonsko 3:2základní skupina B
9. března13:35ČESKO – Slovensko8:1základní skupina B
10. března17:05Kanada – ČESKO4:1základní skupina B
13. března14:35USAČESKO6:1semifinále
15. března12:00ČESKOČína (o bronz)

Skupiny na turnaji v parahokeji

Skupina A: USA, Čína, Německo, Itálie
Skupina B: ČESKO, Kanada, Slovensko, Japonsko

Nominace českých para hokejistů na ZOH 2026

PoziceHráči
BrankářiPetr Boček, Martin Kudela, Patrik Sedláček
ObránciPavel Kubeš, Pavel Doležal, Radek Zelinka, Lukáš Kapko, David Vrubel
ÚtočníciZdeněk Hábl, Václav Hečko, Alex Ohar, David Ondrák, Theodor Pátek, Michal Geier, Filip Veselý, Martin Žižlavský

Paralympiáda 2026 – program para hokeje

7. března

ČasZápasVýsledekFáze turnaje
10:05ČESKO – Japonsko3:2základní skupina B
13:35Čína – Německo12:0základní skupina A
17:05USA – Itálie14:1základní skupina A
20:35Kanada – Slovensko8:1základní skupina B

9. března

ČasZápasVýsledekFáze turnaje
10:05Čína – Itálie 11:1základní skupina A
13:35ČESKO – Slovensko8:1základní skupina B
17:05Německo – USA 0:13základní skupina A
20:35Japonsko – Kanada 1:14základní skupina B

10. března

ČasZápasVýsledekFáze turnaje
10:05Itálie – Německo2:1základní skupina A
13:35USA – Čína7:1základní skupina A
17:05Kanada – ČESKO4:1základní skupina B
20:35Slovensko – Japonsko5:1základní skupina B

12. března

ČasZápasVýsledekFáze turnaje
14:35Itálie – Japonsko5:0o umístění 5–8
19:05Slovensko – Německo3:4Po umístění 5–8

13. března

ČasZápasVýsledekFáze turnaje
14:35USA - ČESKO6:1semifinále
19:05Kanada - Čína4:2semifinále

14. března

ČasZápasVýsledekFáze turnaje
12:05Slovensko – Japonskoo 7. místo
16:05Itálie – Německoo 5. místo

15. března

ČasZápasVýsledekFáze turnaje
12:05Čína – ČESKOzápas o bronz
16:05USA – Kanadafinále

České výsledky na minulých paralympiádách:

  • 5. místo – Vancouver 2010
  • 5. místo – Soči 2014
  • 6. místo – Pchjongčchang 2018
  • 6. místo – Peking 2022

Kde sledovat para hokej na ZOH 2026 v TV

DatumČasZápasTV
7. března10:00ČESKO – JaponskoČT2 (živě)
7. března20:30Kanada – SlovenskoČT sport (živě)
9. března13:30ČESKO – SlovenskoČT sport (živě)
9. března21:00Japonsko – KanadaČT sport (živě)
10. března17:00Kanada – ČESKOČT2 (živě)
10. března21:00Slovensko – JaponskoČT sport (živě)
13. března14:30semifináleČT2 (živě)
13. března19:00semifináleČT sport (živě)
15. března12:00zápas o bronzČT2 (živě)
15. března16:05fináleČT sport (živě)

📺 Zápasy budou zároveň dostupné také online na platformě ČT sport Plus a v iVysílání.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Rozhovor pro ruská média? Ne. Bubeníčková odmítla i fotku s vítězkou

Od naší zpravodajky v Itálii V úterý nechtěla s vítězkou sprintu v běžeckém lyžování pózovat Němka Linn Kazmaierová. A ve středu na paralympiádě ve Val di Fiemme udělala to podobné po závodě na deset kilometrů i Simona...

Ukrajinka dostala varování za nápis „Stop válce“. A v Cortině zní hymna agresora

Od naší zpravodajky v Itálii O víkendu se na paralympijských hrál rozjely biatlonové závody, kterým dominovaly hlavně dvě země. Čína a Ukrajina. Právě druhý zmíněný stát dosáhl v tomto sportu na deset medailí, dvě z nich získala...

Lyžaři v kadeřnictví, vlajky v oknech i nápis pro Češku. Městečko žije paralympiádou

Od naší zpravodajky v Itálii Jedním ze středisek, kde se letos konají zimní paralympijské hry, je ikonické Val di Fiemme. Údolí v severní Itálii proslulé náročnými běžeckými tratěmi. Stříbro na nich v biatlonu vybojovala i...

Paralympiáda 2026: Kdy a kde sledovat české sportovce v Miláně a Cortině

Zimní paralympijské hry 2026 v Miláně a Cortině nabídnou od 6. do 15. března souboje světové špičky v para sportech. Česká výprava bude bojovat o medaile v několika disciplínách včetně para hokeje,...

Sen o finále je pryč. Parahokejisté nestačili na Američany, o bronz se utkají s Čínou

Čeští parahokejisté prohráli v semifinále paralympijských her v Miláně s týmem Spojených států 1:6. V neděli budou svěřenci trenéra Jakuba Novotného hrát o historickou bronzovou medaili s Čínou,...

13. března 2026  17:26,  aktualizováno  21:20

Paralympiáda 2026: Kdy a kde sledovat české sportovce v Miláně a Cortině

Zimní paralympijské hry 2026 v Miláně a Cortině nabídnou od 6. do 15. března souboje světové špičky v para sportech. Česká výprava bude bojovat o medaile v několika disciplínách včetně para hokeje,...

13. března 2026  20:37

Bronz? Čtvrté místo. Přece jen bronz! Jak Bubeníčková v pátek třináctého čekala

Od naší zpravodajky v Itálii Neumím to nudně, potřebuju něco extra. Těmito slovy hodnotila Simona Bubeníčková svá vystoupení na paralympijských hrách. To páteční totiž bylo hodně zamotané, v cílové rovince biatlonového stíhacího...

13. března 2026  19:19

Dvě Češky na stupních! Edlingerová získala zlato, bronz Bubeníčkové stvrdili rozhodčí

Carina Edlingerová získala ve stíhacím sprintu biatlonistek první české zlato na zimní paralympiádě od roku 2002. Druhá zrakově postižená česká reprezentantka Simona Bubeníčková úspěch podtrhla...

13. března 2026  14:36,  aktualizováno  16:50

Yeah baby! Asi je ze mě biatlonistka, smála se zlatá Edlingerová. Konečně si zazpívala

Od naší zpravodajky v Itálii Společně si užívali cílovou rovinku, ve které už věděli, že budou novými paralympijskými šampiony. Carina Edligerová a její trasér Alexandr Paťava v pátek ovládli stíhací sprint zrakově...

13. března 2026  16:10

Parahokejista s vášní pro 3D tisk. Splněný dětský sen, pochvaluje si Kapko první hry

Od naší zpravodajky v Itálii Je jedním z nejmladších v českém parahokejovém týmu, na paralympiádě v Miláně oslavil devatenácté narozeniny. Přesto už dokázal gólem rozhodnout úvodní utkání proti Japonsku. Obránce Lukáš Kapko se...

13. března 2026  10:05

Jak na Američany? Musíme být hustí, velí trenér parahokejistů. Tým si užil volno

Od naší zpravodajky v Itálii Před paralympiádou byl jejich cíl poprvé bojovat o cenné kovy. Ten si splnili, když v Miláně postoupili do semifinále. Teď by rádi některou z medailí získali. První výzva čeká české parahokejisty v...

12. března 2026  19:03

Paralyžař věnoval medaili Putinovi. Ukrajina si stěžuje na zákaz vlajek a schůzí

Od naší zpravodajky v Itálii Ostuda. Teror. Zklamání. Tato slova čím dál častěji zaznívají od členů ukrajinského paralympijského týmu, který podle jejich slov čelí zákazům ze strany Mezinárodního paralympijského výboru (IPC)....

12. března 2026  17:14

Simča je tvrďák, nezastaví ji ani krvavé pády, říká o Bubeníčkové trasér Šrůtek

Od naší zpravodajky v Itálii Usmyslela si, že musí napravit úterní pád v semifinále sprintu. A ve středu na paralympiádě získala na těžkých a rozbředlých tratích v italském Teseru stříbro na klasické intervalové desítce. Dává si...

12. března 2026  7:27

Rozhovor pro ruská média? Ne. Bubeníčková odmítla i fotku s vítězkou

Od naší zpravodajky v Itálii V úterý nechtěla s vítězkou sprintu v běžeckém lyžování pózovat Němka Linn Kazmaierová. A ve středu na paralympiádě ve Val di Fiemme udělala to podobné po závodě na deset kilometrů i Simona...

11. března 2026  20:29

Stříbrná Bubeníčková: Před třemi týdny jsem stěží předjela turisty. Nyní opět září

Od naší zpravodajky v Itálii Když dorazila do cíle běžeckého závodu na deset kilometrů, byla viditelně vyčerpaná. Poté ale už nadšeně skákala, mávala a posílala polibky divákům. Nevidomá lyžařka Simona Bubeníčková si ve středu...

11. března 2026  16:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.