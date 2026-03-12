Jak na Američany? Musíme být hustí, velí trenér parahokejistů. Tým si užil volno

Markéta Plšková
  19:03
Od naší zpravodajky v Itálii - Před paralympiádou byl jejich cíl poprvé bojovat o cenné kovy. Ten si splnili, když v Miláně postoupili do semifinále. Teď by rádi některou z medailí získali. První výzva čeká české parahokejisty v pátek od 14.30, kdy vyzvou v bitvě o finále silné protivníky ze Spojených států. „Mají z nás respekt, na zápas se těšíme,“ říká trenér Jakub Novotný.
Čeští parahokejisté před začátkem zápasu proti Slovensku.

Čeští parahokejisté před začátkem zápasu proti Slovensku. | foto: Jan Malý/Český paralympijský tým

Rozhodčí musí rozdělovat kanadské a české parahokejisty po souboji před českým...
Čeští parahokejisté se radují z gólu do sítě Kanady.
Brankář českých parahokejistů Patrik Sedláček.
Kanaďan Tyler McGregor se snaží překonat českého brankáře Sedláčka.
28 fotografií

Američany jeho tým porazil naposledy před 14 lety na mistrovství světa, kde zvítězil po samostatných nájezdech. Teď má velkou motivaci senzační výsledek zopakovat, protože díky výhře by měl některou z paralympijských medailí jistou.

„Musíme být hustí a věřit si na ně,“ řekl po čtvrtečním tréninku Novotný, který na rozhovor dorazil v dobré náladě. „Zápasy s nimi nás strašně baví, extra motivaci nepotřebujeme. Víme, proti komu hrajeme. Věřím, že to bude vyrovnaný boj.“

Z útoku se přemístil do brány, zavedl specifický posed. Teď je Sedláček oporou

Češi ve skupině porazili Japonsko a Slovensko, v úterý svedli boj s jinými zámořskými soupeři z Kanady. V první třetině jim statečně vzdorovali a drželi výsledek 0:0, nakonec ale po třech gólech v oslabení a jednom v při hře bez gólmana prohráli 1:4.

„Určitě si musíme dávat pozor na to, abychom nebyli tolik vylučovaní,“ uvědomuje si hlavní kouč. „Ale líbil se mi náš výkon do defenzivy, určitě si z utkání vezmeme hodně pozitivních věcí.“

A jednu si přenesli i do tréninků, během toho čtvrtečního sršeli dobrou náladou. Na otázku, jak prožili dva dny zápasového volna, Novotný parodoval známé hlášky.

Rozhodčí musí rozdělovat kanadské a české parahokejisty po souboji před českým...

„Tak určitě, v takovýmhle turnaji se jako dva dny volna hodí, užili jsme si to, jdete do Milána, obrovská katedrála a teď už se chystáme zase na zápas.“

Pro něj si někteří hráči museli nechat opravit saně, které nevydržely tvrdé nárazy. „Doufám, že všechno bude zase ready. Saně by měly být nachystaný a rozhodně nechceme, aby se ta situace opakovala. Když jsi zraněnej, tak nepomůžeš týmu. Ale naštěstí nám se zranění vyhýbají, takže všichni můžou pomoct,“ ukončil Novotný sérií vtípků.

Už po úterním klání předesílal, že ve středu si dá část týmu od tréninků volno. A že do turnajového tempa vyjedou opět ve čtvrtek, kdy budou pilovat formu na semifinále.

Říkal jsem, že na led nepůjdu, abych to neku*vil, smál se Hábl. Nakonec dal gól

„Ve středu jsme měli dobrovolný trénink, dobrovolně jsme určili, kdo na něj musí. Trénovali mladí a ukázal se tu Zdeněk Hábl, kterému se předělávaly saně a musel si je doladit,“ vysvětlil Novotný. „Ty poslední, co zlomil během zápasu, ladil deset let, takže do pátku to asi nestihne. Ale věřím, že bude co nejlépe nachystaný.“

Stejně jako zbytek českého výběru, který si ve středu užil i turistiku po městě. „Odpoledne jsme si dali týmové kafe, padl i nějaký aperol na uvolnění. Ale už se opět soustředíme na turnaj.“

A především na velkou výzvu jménem Spojené státy.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Zlín vs. SlaviaHokej - 3. kolo - 12. 3. 2026:Zlín vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 20.00
  • 1.03
  • 20.00
Č. Budějovice vs. KometaHokej - Předkolo - 12. 3. 2026:Č. Budějovice vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
Živě1:3
  • 70.00
  • 14.00
  • 1.03
Kladno vs. SpartaHokej - Předkolo - 12. 3. 2026:Kladno vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 6.20
  • 1.41
  • 5.40
Litoměřice vs. VsetínHokej - 3. kolo - 12. 3. 2026:Litoměřice vs. Vsetín //www.idnes.cz/sport
Živě4:1
  • -
  • 180.00
  • 800.00
Třebíč vs. KolínHokej - 3. kolo - 12. 3. 2026:Třebíč vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 5.20
  • 1.48
  • 5.00
Alkmaar vs. SpartaFotbal - - 12. 3. 2026:Alkmaar vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.60
  • 1.85
  • 8.50
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Rozhovor pro ruská média? Ne. Bubeníčková odmítla i fotku s vítězkou

Simona Bubeníčková s Davidem Šrůtkem nechtěli jít k ruské vítězce.

Od naší zpravodajky v Itálii V úterý nechtěla s vítězkou sprintu v běžeckém lyžování pózovat Němka Linn Kazmaierová. A ve středu na paralympiádě ve Val di Fiemme udělala to podobné po závodě na deset kilometrů i Simona...

Program parahokeje na hrách v Miláně a Cortině 2026. Kdy hrají Češi?

Parahokejisté Kanady dávají gól výběru České republiky.

Hokejový turnaj na zimní paralympiádě 2026 v Miláně a Cortině patří k nejatraktivnějším soutěžím celých her. Česká reprezentace se utkala ve skupině s Kanadou, Slovenskem a Japonskem a pokusí se...

Ukrajinka dostala varování za nápis „Stop válce“. A v Cortině zní hymna agresora

Parabiatlonistka Oleksandra Kononovová slaví bronzovou medaili z individuálu.

Od naší zpravodajky v Itálii O víkendu se na paralympijských hrál rozjely biatlonové závody, kterým dominovaly hlavně dvě země. Čína a Ukrajina. Právě druhý zmíněný stát dosáhl v tomto sportu na deset medailí, dvě z nich získala...

Lyžaři v kadeřnictví, vlajky v oknech i nápis pro Češku. Městečko žije paralympiádou

Simona Bubeníčková a její trasér David Šrůtel slaví stříbro z paralympijských...

Od naší zpravodajky v Itálii Jedním ze středisek, kde se letos konají zimní paralympijské hry, je ikonické Val di Fiemme. Údolí v severní Itálii proslulé náročnými běžeckými tratěmi. Stříbro na nich v biatlonu vybojovala i...

Polsko na paralympiádě nebude vysílat záběry na Rusy. Výbor zasáhl do zahájení

Symbol paralympijských her v Cortině d’Ampezzo.

Od naší zpravodajky v Itálii Další státy oznámily, že budou kvůli účasti Rusů a Bělorusů na paralympijských hrách bojkotovat páteční slavnostní zahájení ve Veroně. A mezinárodní výbor mezitím přichází s dalším kontroverzním...

Jak na Američany? Musíme být hustí, velí trenér parahokejistů. Tým si užil volno

Čeští parahokejisté před začátkem zápasu proti Slovensku.

Od naší zpravodajky v Itálii Před paralympiádou byl jejich cíl poprvé bojovat o cenné kovy. Ten si splnili, když v Miláně postoupili do semifinále. Teď by rádi některou z medailí získali. První výzva čeká české parahokejisty v...

12. března 2026  19:03

Paralympiáda 2026: Kdy a kde sledovat české sportovce v Miláně a Cortině

Symbol paralympijských her v Cortině d’Ampezzo.

Zimní paralympijské hry 2026 v Miláně a Cortině nabídnou od 6. do 15. března souboje světové špičky v para sportech. Česká výprava bude bojovat o medaile v několika disciplínách včetně para hokeje,...

4. března 2026  12:06,  aktualizováno  12. 3. 18:22

Paralyžař věnoval medaili Putinovi. Ukrajina si stěžuje na zákaz vlajek a schůzí

Rusko a Ukrajina společně na paralympiádě.

Od naší zpravodajky v Itálii Ostuda. Teror. Zklamání. Tato slova čím dál častěji zaznívají od členů ukrajinského paralympijského týmu, který podle jejich slov čelí zákazům ze strany Mezinárodního paralympijského výboru (IPC)....

12. března 2026  17:14

Simča je tvrďák, nezastaví ji ani krvavé pády, říká o Bubeníčkové trasér Šrůtek

Simona Bubeníčková s trasérem Davidem Šrůtkem se radují ze stříbrné medaile na...

Od naší zpravodajky v Itálii Usmyslela si, že musí napravit úterní pád v semifinále sprintu. A ve středu na paralympiádě získala na těžkých a rozbředlých tratích v italském Teseru stříbro na klasické intervalové desítce. Dává si...

12. března 2026  7:27

Rozhovor pro ruská média? Ne. Bubeníčková odmítla i fotku s vítězkou

Simona Bubeníčková s Davidem Šrůtkem nechtěli jít k ruské vítězce.

Od naší zpravodajky v Itálii V úterý nechtěla s vítězkou sprintu v běžeckém lyžování pózovat Němka Linn Kazmaierová. A ve středu na paralympiádě ve Val di Fiemme udělala to podobné po závodě na deset kilometrů i Simona...

11. března 2026  20:29

Stříbrná Bubeníčková: Před třemi týdny jsem stěží předjela turisty. Nyní opět září

Simona Bubeníčková s trasérem Davidem Šrůtkem se radují ze stříbrné medaile.

Od naší zpravodajky v Itálii Když dorazila do cíle běžeckého závodu na deset kilometrů, byla viditelně vyčerpaná. Poté ale už nadšeně skákala, mávala a posílala polibky divákům. Nevidomá lyžařka Simona Bubeníčková si ve středu...

11. března 2026  16:33

Po biatlonu stříbro i v klasice! Bubeníčková na paralympiádě září, lepší byla jen Ruska

Simona Bubeníčková s trasérem Davidem Šrůtkem po dokončení závodu na 10 km.

Sedmnáctiletá Simona Bubeníčková získala na paralympijských hrách druhou stříbrnou medaili. V Teseru skončila zrakově postižená sportovkyně druhá v běhu na lyžích na 10 km klasickou technikou a...

11. března 2026  13:37,  aktualizováno  14:17

Z útoku se přemístil do brány, zavedl specifický posed. Teď je Sedláček oporou

Brankář českých parahokejistů Patrik Sedláček.

Od naší zpravodajky v Itálii Před čtyřmi lety v Pekingu mu bylo teprve dvacet, rozkoukával se na paralympijských hrách a byl nadějným útočníkem. Ale cítil, že jeho role v týmu by měla být jinde. A tak si splnil sen a přesunul se...

11. března 2026  13:30

Od tříměsíční práce k životnímu projektu. Trenér parahokejistů o saních i respektu

Premium
Trenér českých parahokejistů Jakub Novotný sleduje své svěřence na...

Od naší zpravodajky v Itálii Poprvé na paralympijských hrách postoupili do semifinále a poprvé si zahrají o medaile. Ačkoliv čeští parahokejisté v úterý padli s Kanadou 1:4, ve skupině obsadili druhé místo. Už podruhé je na...

11. března 2026

Program parahokeje na hrách v Miláně a Cortině 2026. Kdy hrají Češi?

Parahokejisté Kanady dávají gól výběru České republiky.

Hokejový turnaj na zimní paralympiádě 2026 v Miláně a Cortině patří k nejatraktivnějším soutěžím celých her. Česká reprezentace se utkala ve skupině s Kanadou, Slovenskem a Japonskem a pokusí se...

9. března 2026  18:31,  aktualizováno  10. 3. 23:58

Říkal jsem, že na led nepůjdu, abych to neku*vil, smál se Hábl. Nakonec dal gól

Čeští parahokejisté se radují z gólu do sítě Kanady.

Od naší zpravodajky v Itálii Je jedním z nejzkušenějších hráčů týmu, za reprezentaci hrál poprvé už v roce 2007. Zúčastnil se všech paralympiád, na které se Češi kvalifikovali, hry v Miláně jsou už jeho páté. „Toto mi nikdo...

10. března 2026  21:06

Parahokejisté podlehli Kanadě, boj o medaile začnou proti Spojeným státům

Český parahokejový brankář Patrik Sedláček hledá kotouč v paraolympijském...

Čeští parahokejisté v závěrečném utkání ve skupině B na paralympijských hrách v Miláně podlehli Kanadě 1:4. Do svého prvního semifinále v historii tak svěřenci trenéra Jakuba Novotného postoupili z...

10. března 2026  20:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.