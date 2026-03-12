Jak na Američany? Musíme být hustí, velí trenér parahokejistů. Tým si užil volno

Američany jeho tým porazil naposledy před 14 lety na mistrovství světa, kde zvítězil po samostatných nájezdech. Teď má velkou motivaci senzační výsledek zopakovat, protože díky výhře by měl některou z paralympijských medailí jistou.
„Musíme být hustí a věřit si na ně,“ řekl po čtvrtečním tréninku Novotný, který na rozhovor dorazil v dobré náladě. „Zápasy s nimi nás strašně baví, extra motivaci nepotřebujeme. Víme, proti komu hrajeme. Věřím, že to bude vyrovnaný boj.“
Češi ve skupině porazili Japonsko a Slovensko, v úterý svedli boj s jinými zámořskými soupeři z Kanady. V první třetině jim statečně vzdorovali a drželi výsledek 0:0, nakonec ale po třech gólech v oslabení a jednom v při hře bez gólmana prohráli 1:4.
„Určitě si musíme dávat pozor na to, abychom nebyli tolik vylučovaní,“ uvědomuje si hlavní kouč. „Ale líbil se mi náš výkon do defenzivy, určitě si z utkání vezmeme hodně pozitivních věcí.“
A jednu si přenesli i do tréninků, během toho čtvrtečního sršeli dobrou náladou. Na otázku, jak prožili dva dny zápasového volna, Novotný parodoval známé hlášky.
„Tak určitě, v takovýmhle turnaji se jako dva dny volna hodí, užili jsme si to, jdete do Milána, obrovská katedrála a teď už se chystáme zase na zápas.“
Pro něj si někteří hráči museli nechat opravit saně, které nevydržely tvrdé nárazy. „Doufám, že všechno bude zase ready. Saně by měly být nachystaný a rozhodně nechceme, aby se ta situace opakovala. Když jsi zraněnej, tak nepomůžeš týmu. Ale naštěstí nám se zranění vyhýbají, takže všichni můžou pomoct,“ ukončil Novotný sérií vtípků.
Už po úterním klání předesílal, že ve středu si dá část týmu od tréninků volno. A že do turnajového tempa vyjedou opět ve čtvrtek, kdy budou pilovat formu na semifinále.
„Ve středu jsme měli dobrovolný trénink, dobrovolně jsme určili, kdo na něj musí. Trénovali mladí a ukázal se tu Zdeněk Hábl, kterému se předělávaly saně a musel si je doladit,“ vysvětlil Novotný. „Ty poslední, co zlomil během zápasu, ladil deset let, takže do pátku to asi nestihne. Ale věřím, že bude co nejlépe nachystaný.“
Stejně jako zbytek českého výběru, který si ve středu užil i turistiku po městě. „Odpoledne jsme si dali týmové kafe, padl i nějaký aperol na uvolnění. Ale už se opět soustředíme na turnaj.“
A především na velkou výzvu jménem Spojené státy.