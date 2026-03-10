Splnili jsme první část úkolu, těší trenéra parahokejistů. A jak vyzrát na Kanadu?

Markéta Plšková
  7:50
Od naší zpravodajky v Itálii - Na posledních hrách v Pekingu skončili šestí, stejně jako předtím v Pchjongčchangu. V Soči i Vancouveru brali páté místo. A teď si čeští parahokejisté pod pěti kruhy poprvé zahrají o medaile. „Je to trošku úleva, že jsme splnili dvě povinná vítězství,“ těší trenéra Jakuba Novotného. Jeho tým v posledním zápase skupiny vyzve Kanadu, kterou z 25 střetnutí ani jednou neporazil.
Trenér českých parahokejistů Jakub Novotný sleduje své svěřence na...

Trenér českých parahokejistů Jakub Novotný sleduje své svěřence na paralympijských hrách.

Momentka ze zápasu českých parahokejistů proti Slovensku.
Začátek zápasu českých parahokejistů proti Slovensku.
Čeští parahokejisté před začátkem zápasu proti Slovensku.
Čeští parahokejisté děkují fanouškům po výhře nad Slovenskem.
„Je to velký strašák,“ ví Novotný. „Bude to úplně jiný zápas než ty předchozí dva. Všichni musíme být na sto procent nachystaní a uvidíme. Nerad říkám, jak to bude vypadat, protože nikdy nevíte. Můžeme dát první gól, Kanadu to může zaskočit, takže pak budou, řekněme, impotentní oni. Scénářů je hodně.“

Češi každopádně proti soupeři ze zámoří nebudou favoriti jako v předchozích dvou utkáních. V nich v sobotu vydřeli výhru 3:2 s Japonskem a v pondělí smázli jednoznačným výsledkem 8:1 Slovensko.

Parahokejisté porazili i Slovensko, v Miláně mají zajištěnou účast v bojích o medaile

„Tenhle zápas nás musel daleko víc bavit, protože jsme se během něj uvolnili. Dařily se nám souhry, zakončení, bylo to cítit na ledě i na střídačce, že nemáme svázané ruce stresem,“ hodnotil hlavní kouč. „Kluci odmakali celých 45 minut a nic nevypustili, to bylo důležité.“

Po dvou brankách vstřelili Filip Veselý, Martin Žižlavský a kapitán Radek Zelinka, o zbývající dva góly se podělili Michal Geier a Pavel Doležal. A první bod na paralympijských hrách si připsal osmnáctiletý Theodor Pátek, který asistoval u trefy Zelinky.

„Jsem moc rád, že se to povedlo, je pěkné, když má hráč první bod. Ta nahrávka byla moc pěkná, ale my jako trenéři se koukáme spíš na to, jak k tomu došlo, jak se změnila hra, nebo jak hrála celkově ta třetí lajna. Ale Theo samozřejmě dostal pochvalu,“ líčil Novotný.

Čeští parahokejisté před začátkem zápasu proti Slovensku.

A co týmová efektivita? Na tu si hodně hráčů po zápase s Japonskem stěžovalo. Ovšem Slovákům nasázeli osm gólů ze třiceti střel. „Může být,“ usmíval se dvaatřicetiletý trenér.

„Shodli jsme se na tom, že v úvodním zápase hrál roli stres,“ usoudil. „Někteří kluci tady už měli rodiny, které přijely fandit třeba na celý týden, takže hledali rodinné příslušníky v hledišti. Všechno jsme si řekli, myslím si, že to byl daleko víc soustředěnější výkon, což bylo vidět na tom ledě.“

Také organizátoři už měli ozkoušených víc věcí, protože utkání Česka s Japonskem bylo úplně první na paralympijském turnaji. „Hodně těch malých věcí zvenku nás trochu ovlivnilo. Ale teď už to bylo vychytané, věděli jsme, do čeho jdeme.“

A už je jasné, že půjdou i do semifinále. V úterý od 17:05 si zahrají s největšími soupeři z Kanady o první místo ve skupině. „Rozhodně do zápasu půjdeme s daleko větší sebedůvěrou a uvolněností, protože nemáme co ztratit,“ vyhlíží Novotný.

První trénink? Hrůza, líčí parahokejista Pátek. Na hrách už se začíná prosazovat

Z 25 zápasů s Kanadou skončilo 24 prohrou v základní části, jeden Češi ztratili až v prodloužení. Ale už před odletem do Milána Novotný předesílal: „Jednou je musíme porazit. A kde jinde než na paralympijských hrách.“

Kdyby se tak skutečně stalo, postoupili by Češi do semifinále z prvního místa, tudíž by nemuseli narazit na druhého velikána ze Spojených států. „Ale s nimi se nám hraje dobře, to je nahoru dolů. Kanada je dost kompaktní, dobře brání a jsou nekompromisní v zakončení. Je to frustrující,“ komentuje Novotný.

Nakonec ale dodává: „Je nový turnaj a třeba to bude úplně jiné.“

Výsledky

Kombinéza Leerdamové se vydražila za pět milionů. Peníze získá klub, v němž začínala

Jake Paul sleduje z tribuny zlatou jízdu své snoubenky Jutty Leerdamové....

Za 195 000 eur (4,7 milionu korun) se prodala v internetové aukci podepsaná závodní kombinéza nizozemské rychlobruslařky Jutty Leerdamové, která v ní získala na olympijských hrách v Miláně zlatou a...

Další ostuda šéfů paralympioniků. Rusům vlajku povolili, Ukrajincům mapu zakázali

V těchto kabátech měla nastupovat výprava ukrajinských paralympiků.

Heraskevyčovou zakázanou přilbou na milánských hrách to neskončilo. Tentokrát pro změnu dostala celá ukrajinská výprava zákaz používat na nadcházející paralympiádě své nástupové oblečení. Důvod? Byla...

Ukrajinka dostala varování za nápis „Stop válce“. A v Cortině zní hymna agresora

Parabiatlonistka Oleksandra Kononovová slaví bronzovou medaili z individuálu.

Od naší zpravodajky v Itálii O víkendu se na paralympijských hrál rozjely biatlonové závody, kterým dominovaly hlavně dvě země. Čína a Ukrajina. Právě druhý zmíněný stát dosáhl v tomto sportu na deset medailí, dvě z nich získala...

Program parahokeje na hrách v Miláně a Cortině 2026. Kdy hrají Češi?

Čeští para hokejisté s bronzovými medailemi na Světovém turnaji v Ostravě.

Hokejový turnaj na zimní paralympiádě 2026 v Miláně a Cortině bude patřit k nejatraktivnějším soutěžím celých her. Česká reprezentace se utká ve skupině s Kanadou, Slovenskem a Japonskem a pokusí se...

Polsko na paralympiádě nebude vysílat záběry na Rusy. Výbor zasáhl do zahájení

Symbol paralympijských her v Cortině d’Ampezzo.

Od naší zpravodajky v Itálii Další státy oznámily, že budou kvůli účasti Rusů a Bělorusů na paralympijských hrách bojkotovat páteční slavnostní zahájení ve Veroně. A mezinárodní výbor mezitím přichází s dalším kontroverzním...

