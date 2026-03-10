Splnili jsme první část úkolu, těší trenéra parahokejistů. A jak vyzrát na Kanadu?

„Je to velký strašák,“ ví Novotný. „Bude to úplně jiný zápas než ty předchozí dva. Všichni musíme být na sto procent nachystaní a uvidíme. Nerad říkám, jak to bude vypadat, protože nikdy nevíte. Můžeme dát první gól, Kanadu to může zaskočit, takže pak budou, řekněme, impotentní oni. Scénářů je hodně.“
Češi každopádně proti soupeři ze zámoří nebudou favoriti jako v předchozích dvou utkáních. V nich v sobotu vydřeli výhru 3:2 s Japonskem a v pondělí smázli jednoznačným výsledkem 8:1 Slovensko.
„Tenhle zápas nás musel daleko víc bavit, protože jsme se během něj uvolnili. Dařily se nám souhry, zakončení, bylo to cítit na ledě i na střídačce, že nemáme svázané ruce stresem,“ hodnotil hlavní kouč. „Kluci odmakali celých 45 minut a nic nevypustili, to bylo důležité.“
Po dvou brankách vstřelili Filip Veselý, Martin Žižlavský a kapitán Radek Zelinka, o zbývající dva góly se podělili Michal Geier a Pavel Doležal. A první bod na paralympijských hrách si připsal osmnáctiletý Theodor Pátek, který asistoval u trefy Zelinky.
„Jsem moc rád, že se to povedlo, je pěkné, když má hráč první bod. Ta nahrávka byla moc pěkná, ale my jako trenéři se koukáme spíš na to, jak k tomu došlo, jak se změnila hra, nebo jak hrála celkově ta třetí lajna. Ale Theo samozřejmě dostal pochvalu,“ líčil Novotný.
A co týmová efektivita? Na tu si hodně hráčů po zápase s Japonskem stěžovalo. Ovšem Slovákům nasázeli osm gólů ze třiceti střel. „Může být,“ usmíval se dvaatřicetiletý trenér.
„Shodli jsme se na tom, že v úvodním zápase hrál roli stres,“ usoudil. „Někteří kluci tady už měli rodiny, které přijely fandit třeba na celý týden, takže hledali rodinné příslušníky v hledišti. Všechno jsme si řekli, myslím si, že to byl daleko víc soustředěnější výkon, což bylo vidět na tom ledě.“
Také organizátoři už měli ozkoušených víc věcí, protože utkání Česka s Japonskem bylo úplně první na paralympijském turnaji. „Hodně těch malých věcí zvenku nás trochu ovlivnilo. Ale teď už to bylo vychytané, věděli jsme, do čeho jdeme.“
A už je jasné, že půjdou i do semifinále. V úterý od 17:05 si zahrají s největšími soupeři z Kanady o první místo ve skupině. „Rozhodně do zápasu půjdeme s daleko větší sebedůvěrou a uvolněností, protože nemáme co ztratit,“ vyhlíží Novotný.
Z 25 zápasů s Kanadou skončilo 24 prohrou v základní části, jeden Češi ztratili až v prodloužení. Ale už před odletem do Milána Novotný předesílal: „Jednou je musíme porazit. A kde jinde než na paralympijských hrách.“
Kdyby se tak skutečně stalo, postoupili by Češi do semifinále z prvního místa, tudíž by nemuseli narazit na druhého velikána ze Spojených států. „Ale s nimi se nám hraje dobře, to je nahoru dolů. Kanada je dost kompaktní, dobře brání a jsou nekompromisní v zakončení. Je to frustrující,“ komentuje Novotný.
Nakonec ale dodává: „Je nový turnaj a třeba to bude úplně jiné.“