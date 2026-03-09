Parahokejisté porazili i Slovensko, postup do bojů o medaile mají v Miláně na dosah

Skupinu B uzavřou v úterý zápasem s favorizovanou Kanadou, kterou ještě v pondělí večer čeká duel s Japonskem.
Český tým se po úvodní třetině ujal vedení 2:0 a zápas zlomil dalšími čtyřmi zásahy ve druhé třetině.
Slováci se po úvodním debaklu 0:8 s Kanadou dočkali prvního gólu na turnaji až v závěrečné části, kdy korigovali na 1:6, Češi ale dalšími dvěma trefami výhru pojistili.
Po dvou brankách si připsali Filip Veselý, Martin Žižlavský a Radek Zelinka, o zbývající dva góly se podělili Michal Geier a Pavel Doležal.
Na svazích v Cortině d’Ampezzo obsadil zrakově postižený lyžař Tadeáš Kříž desáté místo v superobřím slalomu a navázal na šestou příčku ze sobotního sjezdu. Petr Drahoš mezi sedícími super-G nedokončil.
Zimní paralympijské hry
Parahokej (Milán)
Skupina B