Parahokejisté porazili i Slovensko, postup do bojů o medaile mají v Miláně na dosah

  16:10
Čeští parahokejisté porazili na paralympijských hrách v Miláně po Japonsku i Slovensko a po výhře 8:1 si prakticky zajistili postup do semifinále. Po třech bronzech ze světových šampionátů v řadě tak budou svěřenci kouče Jakuba Novotného usilovat poprvé o medaile z her.
Čeští parahokejisté slaví vítězství nad Slovenskem.

Čeští parahokejisté slaví vítězství nad Slovenskem. | foto: Luca BrunoAP

Čeští fanoušci podporují parahokejisty během zápasu se Slovenskem.
Český parahokejista Martin Žižlavský v akci proti Slovensku.
Čeští parahokejisté se radují z gólu v utkání proti Slovensku.
Čeští parahokejisté děkují fanouškům po výhře nad Slovenskem.
6 fotografií

Skupinu B uzavřou v úterý zápasem s favorizovanou Kanadou, kterou ještě v pondělí večer čeká duel s Japonskem.

Český tým se po úvodní třetině ujal vedení 2:0 a zápas zlomil dalšími čtyřmi zásahy ve druhé třetině.

Slováci se po úvodním debaklu 0:8 s Kanadou dočkali prvního gólu na turnaji až v závěrečné části, kdy korigovali na 1:6, Češi ale dalšími dvěma trefami výhru pojistili.

Český parahokejista Radek Zelinka se prosazuje v utkání proti Slovensku.

Po dvou brankách si připsali Filip Veselý, Martin Žižlavský a Radek Zelinka, o zbývající dva góly se podělili Michal Geier a Pavel Doležal.

Na svazích v Cortině d’Ampezzo obsadil zrakově postižený lyžař Tadeáš Kříž desáté místo v superobřím slalomu a navázal na šestou příčku ze sobotního sjezdu. Petr Drahoš mezi sedícími super-G nedokončil.

Zimní paralympijské hry

Parahokej (Milán)

Skupina B
Česko - Slovensko 8:1 (2:0, 4:0, 2:1)
Branky: 5. a 21. Veselý, 13. a 17. Žižlavský, 24. a 36. Zelinka, 27. Doležal, 37. Geier - 33. Korman.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Výsledky

Parahokejisté porazili i Slovensko, postup do bojů o medaile mají v Miláně na dosah

