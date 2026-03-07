Po obrovské převaze těsná výhra. Parahokejisté na hrách zdolali Japonsko

Japonci se ujali vedení po rychlé kombinaci v 7. minutě zásluhou Kazujošiho Niicua. Vývoj poté otočili ještě v první třetině kapitán Radek Zelinka a kanonýra Michal Geier. Podruhé brankáře Patrika Sedláčka překonal po úniku Icuki Itó, ale vítězný gól dal ve 24. minutě osmnáctiletý útočník Lukáš Kapko.
|
Program parahokeje na hrách v Miláně a Cortině 2026. Kdy hrají Češi?
„Japonci hodně kousali. Měli vždy jednoho hráče, který byl utrhnutý u naší modré čáry. Kluci toho hráče moc nehlídali, bohužel to dopadlo, jak to dopadlo. Jako gólmana mě zápas strašně štve. Čtyři střely, dva góly, to pro mě není vůbec dobrý obrázek. Výhra je ale samozřejmě důležitá,“ řekl Sedláček České televizi.
Čeští parahokejisté touží po medaili po třech bronzech ze světových šampionátů. Nejlepší dva týmy ze skupiny postoupí přímo do semifinále.
Zimní paralympijské hry:
Parahokej (Milán):