Odlišný styl parabiatlonistek. Jedna je opravdu pečlivá, druhá svá jako Zátopek

Trochu si posteskla: „Byla jsem z biatlonu dost frustrovaná. Říkala jsem si, že si aspoň zalyžuju a nějak přežiju střelnici.“
Nakonec to 27letá závodnice zvládla tak bravurně, že v sobotu díky dvěma nulám ve sprintu vyjela první českou medaili ze zimních paralympijských her po 16 letech. Její stříbro navíc v neděli napodobila o deset let mladší Simona Bubeníčková, která zase s jedinou chybou uspěla v individuálu.
„V cíli jsem brečela, protože to pro mě bylo hrozně emotivní. Obrovské zadostiučinění,“ vyprávěla mladá Češka.
Lidé často nepoznají, že mám nějaký handicap, a tak na mě zírají. V životě jsem si kvůli tomu prošla hodně těžkými obdobími. Sebevědomí mi ale vrátil můj pes Riley.