Na paralympiádu pojedou další tři Češi včetně naděje, která vítězila za Rakousko

  16:41
Česká nominace pro zimní paralympiádu se rozšířila o tři sportovce. Divokou kartu od Mezinárodního paralympijského výboru dostala i medailová naděje v para biatlonu Carina Edlingerová, uvedl Český paralympijský výbor. Do týmu pro březnové hry v Itálii se nově dostali také alpský lyžař Patrik Hetmer a reprezentant v běžeckém lyžování a biatlonu Miroslav Motejzík.

Carina Edlingerová v české kombinéze. | foto: Pam Doyle / IBU

Sedmadvacetiletá rakouská rodačka Edlingerová reprezentuje Česko od aktuální sezony, na paralympiádě v Pekingu 2022 vyhrála ještě za rodnou zemi sprint v běhu na lyžích. Nové barvy bude reprezentovat pouze v para biatlonu, protože u lyžařské federace neuspěla se žádostí o výjimku.

I v biatlonu je tato závodnice se zrakovým handicapem úspěšná, má na kontě dvě bronzové medaile z mistrovství světa a dvě výhry v závodech Světového poháru. „Jsem nadšená, že budu reprezentovat Česko, je to pro mě velká čest. Moc se těším na celý tým i na to, jak spolu ukážeme, co všechno mohou lidé s handicapem dokázat,“ uvedla Edlingerová, která bude reprezentovat po boku další české naděje Simony Bubeníčkové.

Návrat Rusů na hry. Ukázka naší slabosti, říká Povýšil. Britové vyzývají: Změňte to

„Samozřejmě doufám, že to pro mě budou úspěšné hry. Je toho hodně nového: nová země, noví lidé a nový sport. Ale aspoň můj vodící pes Reily zůstává stejný,“ zmínila se o svém čtyřnohém parťákovi, který ji bude ve Val di Fiemme doprovázet.

Česká výprava pro paralympijské hry, které se ve třech italských střediscích uskuteční od 5. do 15. března, bude zahrnovat 24 sportovců a čtyři traséry, z toho je šestnáct členů para hokejového týmu. Čeští paralympici by rádi ukončili čekání na medaili ze zimních her, kterou naposledy získala ve Vancouveru 2010 alpská lyžařka Anna Pešková (za svobodna Kulíšková).

Nominace Česka na paralympiádu v Miláně a Cortině

Para hokej (Milán): Petr Boček, Pavel Doležal, Michal Geier, Zdeněk Hábl, Václav Hečko, Lukáš Kapko, Pavel Kubeš, Martin Kudela, Alex Ohar, David Ondrák, Theodor Pátek, Patrik Sedláček, Filip Veselý, David Vrubel, Radek Zelinka, Martin Žižlavský

Para alpské lyžování (Cortina): Petr Drahoš, Tadeáš Kříž, Tomáš Vaverka, Patrik Hetmer, trasérka Iva Křížová

Para běžecké lyžování (Val di Fiemme): Simona Bubeníčková, Miroslav Motejzlík, Matěj Škoda, trasér David Šrůtek

Para biatlon (Val di Fiemme): Simona Bubeníčková, Carina Edlingerová, Miroslav Motejzlík, traséři David Šrůtek a Alexandr Paťava

