Paralyžař věnoval medaili Putinovi. Ukrajina si stěžuje na zákaz vlajek a schůzí

Restrikce ze strany Mezinárodního paralympijského výboru začaly ještě před zahájením her. Tehdy Ukrajincům zakázali nosit bundy, na kterých byla vyobrazena mapa jejich země v celé své podobě, tedy i s Ruskem okupovanými částmi.
Teď podle Ukrajinců zacházejí ještě dál.
Například rodině paralyžaře a biatlonisty Tarase Rada, která podnikla dlouhou cestu poté, co přežila ruské útoky, byla zabavena ukrajinská vlajka a šála v národních barvách.
„Jsme hodně zklamaní, při vstupu nám bylo řečeno, že nesmíme mít národní symboly. Řekli nám, že nesmíme mít tento krásný šátek, který symbolizuje naši nezdolnost a odolnost,“ líčila v slzách jeho maminka, zatímco v rukou svíjela ukrajinskou vlajku.
IPC měl také donutit zástupce ukrajinského organizačního výboru, aby sundal vlajky z ubikace. I přesto, že podle prohlášení je nejprve povolil. „Nakonec nám bylo dovoleno vlajku umístit jinam, kde bude méně viditelná,“ řekli funkcionáři.
Ukrajinský tým také uvedl, že mu IPC nedovoluje společné mítinky v paralympijské vesnici, kde se sportovci s trenéry scházejí, aby probrali výsledky z daného dne a připravili se na další program.
„Je to nehoráznost a potupa, co se děje v mezinárodním parasportu,“ rozčílil se prezident Ukrajinského paralympijského výboru Valerij Suškevyč. „Je hrozné, čeho je IPC schopný. Dějí se věci, které se nedají nazvat jinak než útisk a otevřený teror.“
IPC ale všechna nařčení neguje. „Nedostali jsme od ukrajinského týmu žádnou zpětnou vazbu ani na jedné ze schůzek, které s členy pořádáme každé ráno,“ řekl mluvčí Craig Spence. „Vše jsme se dozvěděli až prostřednictvím médií a ne oficiálních kanálů na paralympiádě.“
Také zákaz ukrajinské vlajky se podle nich držel předpisů. Pracovníci totiž uviděli nápis, který nebyli schopni identifikovat, a tak nedokázali odhadnout, zda se nejedná o politické heslo. „Diváci tak byli požádáni, aby si je s sebou nebrali. Po odchodu jim byly vráceny.“
O to kontrastněji působí (ne)reakce IPC na čin paralyžaře Ivana Golubkova. Ten ve středu zvítězil v intervalovém závodě na deset kilometrů v kategorii sedících a své zlato přímo věnoval Rusku, a především prezidentu Vladimiru Putinovi, který mu následně gratuloval.
IPC po tomto prohlášení nijak nezakročil. Spíše se zajímá o mladou Češku Simonu Bubeníčkovou, jež ve středu na stupních vítězek dala najevo svůj názor, když se odklonila od vítězné Rusky Anastasije Bagijanové. A hlavně o Němku Linn Kazmaierovou, která den předtím udělala totéž.
„Co se týče Německa, o celé situaci víme, shromažďujeme důkazy a analyzujeme je,“ řekl k protestům nevidomých lyžařek Spence, mluvčí IPC.
„Rozhodnutí výboru otevřeně se postavit na stranu Ruska v jeho genocidní válce proti Ukrajině je nemorální a je v rozporu se všemi principy olympijského hnutí a lidskými normami,“ reagovali ve společném prohlášení ministr zahraničních věcí Ukrajiny Andrij Sybiha a ministr mládeže a sportu Matvij Bidnyj.
„Odsuzujeme naprostou lhostejnost IPC k naší zemi a sportovcům. Nejen, že povolili krví potřísněné ruské a běloruské vlajky, ale snaží se zakázat ukrajinské vlajky, a dokonce i žlutomodré barvy. Budoucí generace budou jejich činy nazývat jejich jménem: Ostuda.“
Hlavním iniciátorem omilostnění Rusů měl být prezident mezinárodního výboru Andrew Parsons. Brazilec, který má za sebou řadu kontroverzí. V minulosti byl spojován s podezřením z korupce v souvislosti se zařizováním výhodných pracovních míst v rámci parasportu své manželce.
Od roku 2009 navíc spojuje Brazílii a Rusko hospodářské uskupení BRICS, oba státy byly mezi prvními čtyřmi zakládajícími. „A vliv ruského vedení na Mezinárodní paralympijský výbor je mnohem větší než u olympijského výboru. Nechci komentovat své domněnky o formě vlivu, ale objektivně existuje,“ řekl už v prosinci pro Interfax-Ukrajina prezident Suškevyč.
„Předseda Ruského paralympijského výboru otevřeně prohlásil, že ruský prezident ovlivnil rozhodování delegátů z Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Takže je zřejmé, kdo hlasoval pro návrat Ruska na hry.“
V Predazzu, kde je jedna z paralympijských vesnic a kde bydlí právě reprezentanti v běžeckém lyžování a biatlonu, tak klidně při procházce můžete potkat ruské kombinézy. A ve středisku Val di Fiemme s nimi na jednom místě závodí Ukrajinci, kteří také musejí poslouchat ruskou hymnu.
Zatímco podle svých slov sami čelí různým zákazům.
„Nikdy dříve se náš tým ani jeho vedení nesetkaly s tak otevřeně negativními kroky a dokonce překážkami vůči Ukrajincům, kteří patří k lídrům v rozvoji paralympijského hnutí,“ zmiňuje prohlášení ukrajinského výboru.
IPC se ohání větou, že „politika do sportu nepatří“. Přesto právě ona v Itálii dál překrývá sportovní příběhy paralympijských her.