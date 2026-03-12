Paralyžař věnoval medaili Putinovi. Ukrajina si stěžuje na zákaz vlajek a schůzí

Markéta Plšková
  17:14
Od naší zpravodajky v Itálii - Ostuda. Teror. Zklamání. Tato slova čím dál častěji zaznívají od členů ukrajinského paralympijského týmu, který podle jejich slov čelí zákazům ze strany Mezinárodního paralympijského výboru (IPC). Rodina sportovců nesmí na stadion nosit národní symboly, reprezentanti se nemůžou setkávat ke společným mítinkům a z budovy, kde bydlí, musela zmizet vlajka. IPC svoje činy vysvětluje dodržováním pravidel.
Rusko a Ukrajina společně na paralympiádě.

Rusko a Ukrajina společně na paralympiádě. | foto: Reuters

Protest Němců při ruské hymně.
Simona Bubeníčková s Davidem Šrůtkem nechtěli jít k ruské vítězce.
Parabiatlonistka Oleksandra Kononovová slaví bronzovou medaili z individuálu.
Ivan Golubkov získal medaili na paralympiádě.
6 fotografií

Restrikce ze strany Mezinárodního paralympijského výboru začaly ještě před zahájením her. Tehdy Ukrajincům zakázali nosit bundy, na kterých byla vyobrazena mapa jejich země v celé své podobě, tedy i s Ruskem okupovanými částmi.

Teď podle Ukrajinců zacházejí ještě dál.

Rozhovor pro ruská média? Ne. Bubeníčková odmítla i fotku s vítězkou

Například rodině paralyžaře a biatlonisty Tarase Rada, která podnikla dlouhou cestu poté, co přežila ruské útoky, byla zabavena ukrajinská vlajka a šála v národních barvách.

„Jsme hodně zklamaní, při vstupu nám bylo řečeno, že nesmíme mít národní symboly. Řekli nám, že nesmíme mít tento krásný šátek, který symbolizuje naši nezdolnost a odolnost,“ líčila v slzách jeho maminka, zatímco v rukou svíjela ukrajinskou vlajku.

IPC měl také donutit zástupce ukrajinského organizačního výboru, aby sundal vlajky z ubikace. I přesto, že podle prohlášení je nejprve povolil. „Nakonec nám bylo dovoleno vlajku umístit jinam, kde bude méně viditelná,“ řekli funkcionáři.

Ukrajinský tým také uvedl, že mu IPC nedovoluje společné mítinky v paralympijské vesnici, kde se sportovci s trenéry scházejí, aby probrali výsledky z daného dne a připravili se na další program.

„Je to nehoráznost a potupa, co se děje v mezinárodním parasportu,“ rozčílil se prezident Ukrajinského paralympijského výboru Valerij Suškevyč. „Je hrozné, čeho je IPC schopný. Dějí se věci, které se nedají nazvat jinak než útisk a otevřený teror.“

IPC ale všechna nařčení neguje. „Nedostali jsme od ukrajinského týmu žádnou zpětnou vazbu ani na jedné ze schůzek, které s členy pořádáme každé ráno,“ řekl mluvčí Craig Spence. „Vše jsme se dozvěděli až prostřednictvím médií a ne oficiálních kanálů na paralympiádě.“

Také zákaz ukrajinské vlajky se podle nich držel předpisů. Pracovníci totiž uviděli nápis, který nebyli schopni identifikovat, a tak nedokázali odhadnout, zda se nejedná o politické heslo. „Diváci tak byli požádáni, aby si je s sebou nebrali. Po odchodu jim byly vráceny.“

O to kontrastněji působí (ne)reakce IPC na čin paralyžaře Ivana Golubkova. Ten ve středu zvítězil v intervalovém závodě na deset kilometrů v kategorii sedících a své zlato přímo věnoval Rusku, a především prezidentu Vladimiru Putinovi, který mu následně gratuloval.

IPC po tomto prohlášení nijak nezakročil. Spíše se zajímá o mladou Češku Simonu Bubeníčkovou, jež ve středu na stupních vítězek dala najevo svůj názor, když se odklonila od vítězné Rusky Anastasije Bagijanové. A hlavně o Němku Linn Kazmaierovou, která den předtím udělala totéž.

Ukrajinka dostala varování za nápis „Stop válce“. A v Cortině zní hymna agresora

„Co se týče Německa, o celé situaci víme, shromažďujeme důkazy a analyzujeme je,“ řekl k protestům nevidomých lyžařek Spence, mluvčí IPC.

„Rozhodnutí výboru otevřeně se postavit na stranu Ruska v jeho genocidní válce proti Ukrajině je nemorální a je v rozporu se všemi principy olympijského hnutí a lidskými normami,“ reagovali ve společném prohlášení ministr zahraničních věcí Ukrajiny Andrij Sybiha a ministr mládeže a sportu Matvij Bidnyj.

„Odsuzujeme naprostou lhostejnost IPC k naší zemi a sportovcům. Nejen, že povolili krví potřísněné ruské a běloruské vlajky, ale snaží se zakázat ukrajinské vlajky, a dokonce i žlutomodré barvy. Budoucí generace budou jejich činy nazývat jejich jménem: Ostuda.“

Hlavním iniciátorem omilostnění Rusů měl být prezident mezinárodního výboru Andrew Parsons. Brazilec, který má za sebou řadu kontroverzí. V minulosti byl spojován s podezřením z korupce v souvislosti se zařizováním výhodných pracovních míst v rámci parasportu své manželce.

Prezident Mezinárodního paralympijského výboru Andrew Parsons.

Od roku 2009 navíc spojuje Brazílii a Rusko hospodářské uskupení BRICS, oba státy byly mezi prvními čtyřmi zakládajícími. „A vliv ruského vedení na Mezinárodní paralympijský výbor je mnohem větší než u olympijského výboru. Nechci komentovat své domněnky o formě vlivu, ale objektivně existuje,“ řekl už v prosinci pro Interfax-Ukrajina prezident Suškevyč.

„Předseda Ruského paralympijského výboru otevřeně prohlásil, že ruský prezident ovlivnil rozhodování delegátů z Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Takže je zřejmé, kdo hlasoval pro návrat Ruska na hry.“

V Predazzu, kde je jedna z paralympijských vesnic a kde bydlí právě reprezentanti v běžeckém lyžování a biatlonu, tak klidně při procházce můžete potkat ruské kombinézy. A ve středisku Val di Fiemme s nimi na jednom místě závodí Ukrajinci, kteří také musejí poslouchat ruskou hymnu.

Ruská hymna po 12 letech. Je speciální vidět svou vlajku, slavila zlato paralyžařka

Zatímco podle svých slov sami čelí různým zákazům.

„Nikdy dříve se náš tým ani jeho vedení nesetkaly s tak otevřeně negativními kroky a dokonce překážkami vůči Ukrajincům, kteří patří k lídrům v rozvoji paralympijského hnutí,“ zmiňuje prohlášení ukrajinského výboru.

IPC se ohání větou, že „politika do sportu nepatří“. Přesto právě ona v Itálii dál překrývá sportovní příběhy paralympijských her.

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)
Výsledky

